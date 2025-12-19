Wypłata świadczenia już w styczniu. Kto dostanie pieniądze?

Tysiące gospodarstw domowych w Irlandii mogą spodziewać się dodatkowej wypłaty. Chodzi o dodatek energetyczny w ramach systemu świadczeń społecznych, który ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii w okresie zimowym. Wypłata świadczenia już w styczniu. Kogo obejmie?

Eksperci wskazują, że zmiany w wysokości i zasadach wypłat mogą przynieść realną ulgę dla rodzin i osób starszych, ale tylko tym, którzy spełniają określone kryteria.

Wypłata świadczenia już w styczniu. Ile wyniesie dodatek energetyczny i kiedy zostanie wypłacony?

Do tej pory tygodniowa stawka dodatku energetycznego wynosiła 33 euro. Od stycznia 2026 roku zostanie ona podwyższona o 5 euro do 38 euro tygodniowo. To oznacza, że całkowita wartość świadczenia w sezonie grzewczym wyniesie 532 euro.

Świadczenie może być wypłacane w dwóch jednorazowych płatnościach lub w 28 tygodniowych ratach. Wypłata odbywa się w zależności od preferencji beneficjenta. W przypadku osób, które zdecydują się na wypłatę w dwóch transzach, druga część dodatku zostanie przekazana w styczniu. Dlatego oznacza to dodatkowy zastrzyk gotówki na pokrycie zimowych rachunków w nadchodzącym miesiącu.

Kto może ubiegać się o wypłatę?

Dodatek energetyczny jest przeznaczony dla osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i spełniają określone kryteria. Mogą go otrzymać:

osoby powyżej 66 roku życia,

osoby młodsze niż 66 lat, które otrzymują kwalifikujące świadczenie społeczne,

osoby mieszkające samodzielnie lub z określonymi osobami, np. współmałżonkiem, dziećmi, osobą zależną, lub osobami, które same pobierają kwalifikujące świadczenie.

Ważne jest również, aby mieszkać na stałe w Irlandii. Osoby, których koszty ogrzewania są w pełni pokrywane w ramach zakwaterowania, nie kwalifikują się do dodatku.

Zasady ubiegania się o dodatek

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy wypełnić odpowiedni formularz:

NFS1 – dla osób poniżej 66 roku życia,

NFS2 – dla osób powyżej 66 roku życia.

Wnioski można składać online za pośrednictwem konta MyGovID lub w formie papierowej w lokalnym urzędzie pocztowym. Dodatkowo pomoc w wypełnianiu formularzy oferują Intreo Centres, Social Welfare Branch Offices i Citizens Information Centres.

Co ważne, jeśli wniosek zostanie złożony po rozpoczęciu sezonu grzewczego, dodatek nie zostanie wypłacony z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Dlatego eksperci zalecają, by ubiegać się o świadczenie jak najszybciej.

Nowe regulacje od 2026 roku – kto zyska?

Od marca 2026 roku Working Family Payment stanie się kwalifikującym świadczeniem dla dodatku energetycznego. Dlatego osoby, które spełnią warunki programu, mogą liczyć na wypłatę dodatku wstecz od stycznia 2026 roku.

Zmiany te mają realny wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodzin i osób starszych. Dlatego, że te często borykają się z rosnącymi kosztami energii w okresie zimowym. Eksperci podkreślają, że odpowiednie planowanie i szybkie złożenie wniosku pozwala maksymalnie wykorzystać przysługujące świadczenie.

Wypłata świadczenia już w styczniu

Wypłata dodatku energetycznego już w styczniu to ważna informacja dla tysięcy mieszkańców Irlandii. Świadczenie w wysokości 532 euro może znacząco odciążyć domowe budżety w okresie zimowym. Ważne jest jednak spełnienie wymogów kwalifikacyjnych oraz szybkie złożenie wniosku, aby uniknąć utraty części świadczenia.

Dla wielu osób to nie tylko wsparcie finansowe, ale również szansa na spokojniejszą i bezpieczniejszą zimę.