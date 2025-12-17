Ceny energii elektrycznej w górę. Poznaj powody podwyżek

Mieszkańcy Irlandii muszą przygotować się na wzrost rachunków za prąd w nadchodzącym roku. Ceny energii elektrycznej w górę – to dotknie wszystkich mieszkańców Irlandii.

Jak wynika z najnowszych informacji, planowane podwyżki są efektem wielkiej modernizacji krajowej sieci energetycznej, której koszt może sięgnąć niemal 19 mld euro.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Regulacji Usług Komunalnych (CRU), miesięczne rachunki mogą wzrosnąć początkowo o 1 euro, a w zależności od dalszych wydatków – nawet o 1,75 euro na gospodarstwo domowe, przed VAT. Użytkownicy domowi poniosą 55% kosztów modernizacji. Natomiast przedsiębiorstwa – 45%.

Ceny energii elektrycznej w górę – dlaczego?

Podwyżki wynikają z ogromnej inwestycji w sieć energetyczną, która ma przygotować kraj na przyszłość. Modernizacja obejmuje m.in.:

Budowę 300 000 nowych domów do 2030 roku.

Podłączenie miliona pojazdów elektrycznych i 680 000 pomp ciepła.

Elektryfikację transportu publicznego, w tym MetroLink w Dublinie i zwiększenie liczby autobusów elektrycznych.

Wzmocnienie sieci pod kątem zmian klimatu, burz i zwiększonej produkcji energii wiatrowej i słonecznej.

Jak inwestycja wpłynie na mieszkańców Irlandii?

Choć wzrost rachunków może być odczuwalny, modernizacja sieci ma także wymierne korzyści. Poprawa infrastruktury zwiększy niezawodność dostaw energii. Ograniczy również ryzyko przerw w dostawie prądu podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dodatkowo przygotuje sieć na rosnącą liczbę użytkowników energii elektrycznej w związku z popularyzacją pojazdów elektrycznych i pomp ciepła.

CRU przypomina, że zmiana dostawcy energii lub przejście na taryfę Time of Use, możliwą po zainstalowaniu inteligentnego licznika, pozwala obniżyć rachunki. Wówczas użytkownik może korzystać z tańszej energii w określonych porach dnia. W przypadku zmiany taryfy, nawet jeśli ceny energii elektrycznej pójdą w górę, użytkownicy nie odczują tego drastycznie.

Co warto wiedzieć o nadchodzących podwyżkach

Podwyżki rachunków są konsekwencją ambitnej inwestycji w przyszłość irlandzkiej sieci energetycznej. Choć każda podwyżka może być uciążliwa, mieszkańcy powinni pamiętać o korzyściach. A tych po modernizacji będzie wiele.

W praktyce podwyżka oznacza jednak niewielki wzrost rachunków w Irlandii w najbliższych latach. A w przyszłości może przełożyć się na długofalowe oszczędności i poprawę jakości dostaw energii w całym kraju.