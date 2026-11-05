Kurs funta bije rekordy! Najwyższy poziom od czasu referendum brexitowego

Kurs funta osiągnął najwyższy poziom od czasu referendum w sprawie Brexitu. Ostatnie tygodnie są dla brytyjskiej waluty rekordowe, zwłaszcza w stosunku do dolara. Przyczyn jest wiele, a jedną z nich prawdopodobna dzisiejsza podwyżka stóp procentowych.

Kurs funta szterlinga wzrósł do najwyższego poziomu od czasu referendum brexitowego, które odbyło się ponad dekadę temu. Według danych Banku Anglii najważniejszy wskaźnik wartości funta – mierzony w odniesieniu do 18 głównych walut świata – osiągnął w tym tygodniu rekordowy poziom od czerwca 2016 roku.

Wysoki kurs funta – przyczyny

Kurs funta gwałtownie spadł po referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku. Natomiast kolejne minima odnotowywano w trakcie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. Niskie notowania miał także podczas pandemii oraz w następstwie tzw. „mini-budżetu” z 2022 roku.

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Zdaniem ekonomistów postrzeganie Wielkiej Brytanii uległo w ostatnim czasie dużej zmianie. Wpływ na to mają relatywna stabilność polityczna, solidny wzrost gospodarczy oraz poprawa relacji z Unią Europejską.

W ostatnich latach kurs funta silnie reagował na wydarzenia związane z Brexitem oraz niepewność polityczną. Teraz z kolei na jego wartość wpływają dobre rokowania dotyczące zacieśnienia więzi z UE oraz dane gospodarcze.

Jim O’Neill, ekonomista i były minister w resorcie finansów, skomentował obecną sytuację słowami:

– Nie jestem zaskoczony. Ludzie nie doceniali – i w pewnym stopniu nadal nie doceniają – nabierającego tempa wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii.

Ponadto brytyjska waluta zyskała na słabości dolara, która pojawiła się po tym, jak Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu USA.

Funt znalazł się w centrum uwagi również za sprawą budżetu przedstawionego przez brytyjskiego ministra finansów, Johna Healeya. Dokument zakłada ostrożne plany podatkowe i wydatkowe, mające na celu wsparcie gospodarstw domowych dotkniętych „globalnymi burzami gospodarczymi”.

Dodatkowym wsparciem dla funta są oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii. A wyższe stopy procentowe zazwyczaj sprzyjają umocnieniu waluty. Niektórzy analitycy uważają jednak, że spora część tego optymizmu została już uwzględniona w kursie, co ogranicza potencjał dalszych wzrostów szterlinga.

W czwartek rano funt zyskiwał 0,13 proc. wobec dolara (osiągając kurs 1,3495 USD) i tracił 0,16 proc. wobec euro (osiągając kurs 1,1979 EUR). Obecnie wartość funta wobec złotego polskiego wynosi około 5,26 PLN.

Wpływ funta na inflację

Ekonomiści uważają, że silniejszy funt może pomóc w ograniczeniu inflacji. Jak również zwiększyć siłę nabywczą konsumentów. Zarówno w kontekście towarów importowanych jak i zagranicznych wyjazdów.

Przypomnijmy, że brytyjski wzrost gospodarczy w tym roku przekroczył wszelkie prognozy. Pojawiają się jednak sygnały, że wyższe ceny energii i paliw zaczęły negatywnie wpływać na nastroje konsumentów.

Jak już wspomnieliśmy – w czwartek Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii podejmie ważną decyzję w sprawie stóp procentowych. Prognozy nie są pozytywne dla kredytobiorców, ale mogą umocnić walutę. Mówią o pierwszej od trzech lat podwyżce.

W swojej analizie eksperci z Goldman Sachs napisali: „Wycena podwyżek stóp przez Bank Anglii wydaje się wygórowana na tle innych walut grupy G10, a obecna wycena stanowi dla funta wyraźne wyzwanie”.