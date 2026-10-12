Bardzo możliwe, że kanclerz skarbu zdecyduje się na podwyżkę podatków
Bardzo możliwe, że kanclerz skarbu zdecyduje się na podwyżkę podatków / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
1 min.czytania

Podwyżka podatków lub cięcia zasiłków będą konieczne

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Institute for Fiscal Studies ostrzegł kanclerza skarbu, że podwyżka podatków lub cięcia w zasiłkach będą konieczne, aby „załatać dziurę budżetową w wysokości 35 mld funtów”.

Czołowi ekonomiści z Institute for Fiscal Studies (IFS) stwierdzili, że John Healey będzie musiał znaleźć sposób na pozyskanie środków, aby poradzić sobie z finansowaniem wydatków i obronności. Konieczna może być podwyżka podatków lub poważne cięcia w zasiłkach.

Czeka nas podwyżka podatków?

Według IFS kanclerz będzie musiał podjąć trudne decyzje w ramach jesiennego budżetu. Obecnie Wielka Brytania stoi przed karkołomnym zadaniem, aby w dobie kryzysu załatać dziurę budżetową w wysokości 35 mld funtów.

- Advertisement -

Zdaniem wiodących ekonomistów John Healey będzie musiał podwyższyć podatki lub wprowadzić duże cięcia w systemie socjalnym. Tylko w ten sposób będzie mógł utrzymać obecne wydatki.

IFS poinformował: „Decyzja o pozostawieniu niezmienionych wydatków byłaby decyzją o cięciu niektórych budżetów. A także dopuszczeniu do spadku jakości i/lub ilości niektórych usług publicznych. Z drugiej strony, zwiększenie wydatków w celu uniknięcia cięć budżetowych i sfinansowania wyższych wydatków na obronność mogłoby wymagać podwyżek podatków lub cięć świadczeń o około 35 mld funtów”.

Kanclerz skarbu stoi przed dużym problemem dotyczącym jesiennego budżetu
Kanclerz skarbu stoi przed dużym problemem dotyczącym jesiennego budżetu / fot. Shutterstock

Walka z wysoką inflacją

Ekonomiści podkreślają, że Healey stoi przed kluczowym problemem, jakim jest walka z wysoką inflacją. Jest ona napędzana częściowo wojną na Bliskim Wschodzie.

Wśród rozważanych w kontekście budżetu podwyżek podatków wymienia się także wyższe daniny od banków z londyńskiego City. Tego domagają się liderzy związkowi. Ponadto zwiększenie obciążeń podatkowych dla osób lepiej zarabiających. A także ściągnięcie przez resort finansów większych środków od właścicieli nieruchomości.

Finansiści zwracają jednak uwagę na fakt, że Partia Pracy w ciągu pierwszych dwóch lat swoich rządów doprowadziła do największego w historii wzrostu obciążeń podatkowych. Według danych IFS, Rachel Reeves – w czasie pełnienia funkcji ministra finansów – obciążyła gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa daninami o łącznej wartości 50 mld funtów.

Ostra krytyka padła także ze strony kanclerza skarbu w Gabinecie Cieni, Andrew Griffitha.

Wyższe koszty pożyczek i niefinansowane zobowiązania wydatkowe Andy’ego Burnhama pochłonęły wywołały presję inflacyjną. Partia Pracy podniosła podatki o 66 miliardów funtów w swoich dwóch pierwszych budżetach. Rodziny nie mogą sobie pozwolić na obciążenie kolejnymi podwyżkami podatków w tym budżecie. Partia Pracy powinna ograniczyć zasiłki socjalne zamiast obciążać nimi ludzi pracujących, jak to już zrobiła – powiedział.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Wchodzą nowe zasady dotyczące zasiłków. Obejmą ponad 300 000 osób

Rząd poinformował, że od poniedziałku ponad 300 000 osób pobierających świadczenia zostanie objętych nowymi zasadami dotyczącymi zasiłków.

Likwidacja kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności

W ramach szeroko zakrojonych zmian w systemie socjalnym ministrowie planują likwidację kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności.

Nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych od października

W październiku wchodzi w życie nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych. Dzięki niej większość osób zaoszczędzi.

Największa w historii afera związana z wyłudzeniem zasiłków

Imigrantka zamieszana w gigantyczne wyłudzenie zasiłków w Wielkiej Brytanii na kwotę 54 mln funtów wciąż jest winna 83 tys. funtów.

Inwazyjne kontrole osób na zasiłkach i emerytów. Nowe uprawnienia DWP

Ministerstwo Pracy i Emerytur ma nowe uprawnienia. Pojawiły się obawy, że kontrole osób na zasiłkach oraz emerytów staną się bardziej inwazyjne.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Czeka nas plaga szczurów tej zimy! Sprawdź, co zrobić, żeby uchronić się przed gryzoniami

Nawet 100 milionów szczurów może w najbliższych tygodniach szukać schronienia w domach w Wielkiej Brytanii.
Kryzys w UK

Royal Mail w kryzysie. Zwolni 2500 pracowników

W ramach restrukturyzacji i ze względu na spadek liczby dostarczanych listów Royal Mail zwolni 2500 swoich pracowników.
UK

W tym tygodniu gwałtowne ochłodzenie w Wielkiej Brytanii

Ochłodzenie w Wielkiej Brytanii będzie gwałtowne. Temperatury spadną z poziomu powyżej 20 stopni do wartości rzędu 13 – 16 stopni Celsjusza.
Holandia

Nowe zasady odprawy w Ryanairze. Spóźnialscy będą mieć problemy

Przez nowe zasady odprawy w Ryanairze podróżni przyjeżdżający tuż przed odlotem, mogą mieć problemy z dostaniem się na pokład.
Kryzys w UK

Rosja ingerowała w referendum w sprawie Brexitu, potwierdził Burnham

Andy Burnham jest pierwszym premierem, który potwierdził ingerencję Rosji w referendum w sprawie Brexitu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie