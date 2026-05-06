Zasiłki dla bezrobotnych rosną szybciej niż płace. Gdzie są najwyższe?

W Niemczech w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost świadczeń socjalnych dla osób korzystających z tzw. zasiłku obywatelskiego. Jak wynika z danych przytoczonych przez dziennik „Bild”, od 2022 roku średnia wysokość wsparcia wzrosła o 28,4 proc.. Osiągnęła poziom 1371 euro miesięcznie na gospodarstwo domowe.

To wzrost wyraźnie szybszy niż dynamika wynagrodzeń. W tym samym okresie płace zwiększyły się średnio o 19,4 proc. Zatem system socjalny rozwijał się szybciej niż dochody osób pracujących. Czy komuś jeszcze opłaca się pracować?

Czym jest zasiłek obywatelski i kto go otrzymuje

Zasiłek obywatelski to podstawowe świadczenie dla osób długotrwale bezrobotnych lub tych, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Podstawowa stawka wynosi obecnie 563 euro dla osoby samotnej. Jednak rzeczywista kwota wsparcia jest znacznie wyższa.

Do świadczenia doliczane są bowiem koszty mieszkania, ogrzewania oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że całkowite miesięczne wsparcie może przekraczać tysiąc euro. Natomiast w przypadku rodzin – znacznie więcej.

Ile faktycznie dostają beneficjenci

Z danych wynika, że wysokość świadczeń zależy przede wszystkim od wielkości gospodarstwa domowego. Osoba samotna otrzymuje średnio około 1076 euro miesięcznie, para bez dzieci – 1489 euro. Natomiast rodzina z dziećmi może liczyć na około 2287 euro.

Łącznie tylko w styczniu niemieckie urzędy pracy wypłaciły około 3,9 miliarda euro w ramach tego systemu. To pokazuje skalę wydatków oraz znaczenie programu w polityce społecznej państwa.

Dlaczego koszty tak szybko rosną

Głównymi czynnikami wzrostu są rosnące koszty życia, zwłaszcza czynszów oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Średnie wydatki na ubezpieczenia wzrosły do około 240 euro miesięcznie. Natomiast koszty wynajmu mieszkań osiągnęły średnio 568 euro.

To właśnie te elementy w największym stopniu podbijają całkowitą wartość świadczeń, a nie sama podstawowa kwota zasiłku.

Duże różnice regionalne

System nie jest jednolity w całym kraju. Wysokość świadczeń znacząco różni się w zależności od regionu, głównie ze względu na ceny mieszkań.

Najwyższe wsparcie trafia do mieszkańców bogatszych regionów i dużych miast, takich jak Hamburg czy Darmstadt. Tam średnie świadczenia przekraczają 1500 euro miesięcznie. Z kolei w mniej rozwiniętych regionach, szczególnie we wschodnich Niemczech, kwoty te mogą być niższe nawet o kilkaset euro.

Różnice są szczególnie widoczne w przypadku dużych rodzin, gdzie dopłaty do czynszu mogą się różnić nawet kilkukrotnie.

Zasiłki dla bezrobotnych rosną szybciej niż płace, ale nadchodzi zmiana systemu

Obecny model nie utrzyma się długo w obecnej formie. Od 1 lipca 2026 roku zasiłek obywatelski będzie zastąpiony nowym świadczeniem – tzw. zabezpieczeniem podstawowym (Grundsicherung).

Planowana reforma zakłada zaostrzenie zasad przyznawania pomocy, w tym wprowadzenie surowszych sankcji dla osób, które odmawiają podjęcia pracy. To wyraźny sygnał, że niemiecki rząd chce przesunąć akcent z wsparcia socjalnego na aktywizację zawodową.

Rosnące napięcia wokół systemu socjalnego

Zasiłki dla bezrobotnych rosną szybciej niż płace. To budzi duże kontrowersje w debacie publicznej. Krytycy wskazują, że może to osłabiać motywację do pracy i zwiększać obciążenie dla budżetu państwa.

Z drugiej strony zwolennicy systemu podkreślają, że wzrost świadczeń jest bezpośrednią konsekwencją rosnących kosztów życia i ma na celu zapewnienie minimum egzystencji.

Jedno jest pewne — temat świadczeń socjalnych w Niemczech będzie w najbliższych latach jednym z kluczowych punktów sporu politycznego i społecznego.