Rok 2026 to czas rewolucji w systemie świadczeń społecznych. Irlandzki rząd zaplanował podwyżki i korekty w wielu programach, które mają poprawić sytuację finansową rodzin, osób pracujących o niskich dochodach oraz dzieci. Kalendarium świadczeń na 2026 rok.

Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych zmian miesiąc po miesiącu. Wiedza pozwala opanować chaos. Natomiast daty pokazują jak w praktyce będą wyglądały świadczenia w 2026 roku.

Zasiłki: zmiany, podwyżki i modyfikacje. Kalendarium świadczeń na 2026 rok

Styczeń – podwyżki i początek roku z wyższymi świadczeniami

Już od początku stycznia 2026 roku większość tygodniowych świadczeń społecznych wzrośnie o 10 euro. Dotyczy to zarówno osób dorosłych pozostających na utrzymaniu innych, jak i tych pobierających świadczenia w obniżonych stawkach. Dodatkowo wsparcie na dziecko wzrośnie z 50 do 58 euro tygodniowo dla dzieci poniżej 12 lat. Oraz z 62 do 78 euro dla starszych. Limity dochodowe dla programu Working Family Payment rząd zwiększył o 60 euro tygodniowo dla wszystkich rodzin.

Wzrośnie również Fuel Allowance o 5 euro do 38 euro tygodniowo. Natomiast Domiciliary Care Allowance – o 20 euro, z 360 do 380 euro miesięcznie. W przypadku osób otrzymujących Fuel Allowance w dwóch transzach, druga płatność zostanie wypłacona w styczniu.

Marzec – kwalifikacja do Fuel Allowance dla rodzin pracujących

W marcu świadczenie Working Family Payment będzie kwalifikującym się programem do otrzymania Fuel Allowance. Rząd uwzględni płatność wstecznie. Dlatego będzie naliczana od stycznia 2026 roku dla osób spełniających warunki. To ważna zmiana dla rodzin pracujących, które dzięki niej zyskają dodatkowe wsparcie w zimowych miesiącach. Pomoc, która zwiększy realną wartość swoich dochodów.

Kwiecień – zakończenie sezonu Fuel Allowance 2025/2026

Na początku kwietnia zakończy się sezon Fuel Allowance 2025/2026. W praktyce oznacza to, że kolejne wypłaty dodatku będą dostępne dopiero po rozpoczęciu sezonu 2026/2027 pod koniec września. To moment przejściowy. Wymaga od beneficjentów zaplanowania wydatków w kontekście ograniczonej dostępności dodatku. Dlatego warto zapisać go we własnym kalendarium świadczeń na 2026 rok.

Czerwiec – wnioski o wsparcie szkolne i dla opiekunów

W czerwcu startują wnioski o Back to School Clothing and Footwear Allowance. Rząd zdecydował rozszerzyć program o dzieci w wieku dwóch i trzech lat. To zwiększa dostęp do wsparcia dla najmłodszych uczniów. Na początku czerwca wypłacony zostanie także Carer’s Support Grant, zapewniający dodatkowe środki dla opiekunów osób wymagających stałej pomocy.

Lipiec – wypłaty i podwyżki dla opiekunów

Od lipca świadczenie Back to School Clothing and Footwear Allowance będzie wypłacane kwalifikującym się rodzinom. Natomiast tygodniowy próg dochodowy dla Carer’s Allowance wzrośnie do 1 000 euro dla osób samotnych oraz do 2 000 euro dla par. To zmiana, która w praktyce pozwala opiekunom zachować większą część dochodu, jednocześnie kontynuując pobieranie wsparcia.

Wrzesień – wsparcie przy powrocie do pracy i zakończenie wniosków szkolnych

Od września osoby przechodzące z Disability Allowance lub Blind Pension do zatrudnienia zachowają prawo do Fuel Allowance przez pięć lat. Jednocześnie zakończy się okres przyjmowania wniosków o Back to School Clothing and Footwear Allowance, co wyznacza koniec szansy na dodatkowe wsparcie w roku szkolnym 2026/2027.

Październik – przygotowania do kolejnego budżetu

Wczesny październik przyniesie zapowiedź budżetu na 2027 rok, który prawdopodobnie ogłosi kolejne zmiany w świadczeniach społecznych, wchodzące w życie pod koniec 2026 roku. To moment, który może przynieść dalsze korekty dla rodzin, dzieci i osób pracujących, kształtując politykę społeczną na kolejny rok.

Kalendarium świadczeń na 2026 rok – jak dobrze się przygotować?

Zmiany w świadczeniach od 2026 roku są odpowiedzią na rosnące koszty życia i mają złagodzić presję inflacyjną. Podwyżki dodatków i wsparcia dla rodzin i opiekunów zwiększają realną wartość świadczeń. Jednocześnie harmonogram wprowadzania zmian miesiąc po miesiącu pokazuje, że polityka społeczna może być elastyczna i dostosowana do potrzeb różnych grup. Rok 2026 staje się w ten sposób okresem zarówno stabilizacji dla wielu gospodarstw domowych, jak i testem skuteczności rządowych programów wsparcia.