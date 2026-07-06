Zwolnienia lekarskie będą wydawane po wizycie u lekarza
Zwolnienia lekarskie będą wydawane po wizycie u lekarza / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobkiŻycie w Niemczech
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Nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich. Wymagana wizyta u lekarza

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według nowych przepisów w Niemczech dotyczących zwolnień lekarskich, konieczna będzie wizyta u lekarza od pierwszego dnia chorobowego.

W Niemczech wybuchł spór po tym, jak rząd koalicyjny CDU/CSU-SPD ogłosił zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich. Będą wymagały dostarczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego w pierwszym dniu choroby.

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Zwolnienia lekarskie – nowe zasady

Na konferencji prasowej 3 lipca niemiecki rząd koalicyjny  ogłosił to, co minister finansów Lars Klingbeil (SPD) nazwał „największym jak dotąd pakietem reform”. Dotyczy to zmian w systemie emerytalnym, podatkach, umowach o pracę. A także wspomnianych zwolnieniach lekarskich i innych. Parlament ma zagłosować nad reformą i ją uchwalić przed przerwą wakacyjną 10 lipca.

Zmiany te oznaczają również, że pracownicy nie będą mogli uzyskać zwolnienia telefonicznie. Stanowi to uchylenie rozwiązania wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19.

Kanclerz Friedrich Merz powiedział:

Liczba dni chorobowych w Niemczech jest zbyt wysoka.

Dodał, że rząd nie zaakceptuje „wygórowanego” poziomu zwolnień lekarskich w następstwie pandemii.

Według obowiązujących obecnie przepisów, zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko wtedy, gdy pracownik jest niezdolny do pracy przez ponad trzy dni. Czyli w czwartym dniu. Jednak pracodawcy mają też prawo zażądać zwolnienia lekarskiego wcześniej.

Do zwolnień lekarskich konieczne będą wizyty
Do zwolnień lekarskich konieczne będą wizyty w przychodniach / fot. Shutterstock

Sprzeciw lekarzy

Biorąc pod uwagę, że gabinety lekarskie w Niemczech są już przeciążone, reakcje lekarzy na nadchodzące reformy nie były zaskakujące.

KBV, krajowe stowarzyszenie reprezentujące lekarzy objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, stwierdziło, że zmuszanie tysięcy osób do wizyt w gabinetach lekarskich tylko po to, by wypełnić formularze, „graniczy z szaleństwem”.

W oświadczeniu napisano: „Każdy, kto kaszle lub ma infekcję przewodu pokarmowego, powinien leżeć w łóżku. A nie siedzieć w przepełnionym gabinecie lekarskim”.

Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych ostrzegło, że przypadki infekcji – które wymagałyby tylko jednego lub dwóch dni w łóżku – będą zapełniać poczekalnie lekarskie.

Istnieją również obawy, że nowe prawo doprowadzi do częstszego występowania „prezenteizmu”, czyli sytuacji, gdy pracownicy stawiają się do pracy pomimo choroby.

Badanie przeprowadzone w Szwajcarii w 2024 roku wykazało, że prezenteizm prowadzi do mniej wydajnej pracy. A chorzy pracownicy są podatni na błędy i zarażają innych pracowników. Co z kolei oznacza, że fala zachorowań trwa dłużej niż to konieczne.

Eksperci dodali, że praca zdalna nie poprawia sytuacji. Zauważyli, że pracownicy zdalni najczęściej pracują w domu, nawet jeśli są poważnie chorzy.

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