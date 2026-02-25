1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców – jak się o nie starać?

Samotni rodzice w Irlandii mogą w 2026 roku skorzystać bramki, która umożliwi zdobycie dodatkowych pieniędzy. Czym jest 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców i jak się o nie starać?

Chodzi o ulgę Single Person Child Carer Credit (SPCCC. Ta realnie obniża należny podatek dochodowy. Co ważne, to nie jest świadczenie socjalne wypłacane „do ręki”, lecz kredyt podatkowy pomniejszający podatek do zapłaty. Dla wielu rodzin oznacza to setki euro więcej w domowym budżecie w skali roku.

Ulga ta jest wciąż stosunkowo mało znana, mimo że może znacząco poprawić sytuację finansową osób samotnie wychowujących dzieci. Warto więc sprawdzić, kto spełnia warunki i jak prawidłowo złożyć wniosek.

1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców – podstawowe warunki

Aby otrzymać 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców, trzeba spełnić kilka jasno określonych kryteriów. Najważniejsze jest to, że dziecko musi mieszkać z wnioskodawcą przez większość roku, czyli ponad sześć miesięcy. Taka osoba określana jest jako główny wnioskodawca.

Nie można jednak korzystać z ulgi, jeśli wspólnie rozliczamy podatek partnerem w związku cywilnym. Również rodzic, który pozostaje się w związku małżeńskim lub partnerskim bez formalnej separacji nie może pobierać ulgi. Wykluczona jest również sytuacja, w której podatnik mieszka z partnerem w nieformalnym związku. Istotne jest także to, że w roku separacji lub w roku śmierci współmałżonka ulga nie przysługuje. Dlatego można się o nią ubiegać dopiero w kolejnych latach, jeśli oczywiście spełnia się warunki.

Warto podkreślić, że oprócz samej kwoty 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców, osoba uprawniona korzysta również z podwyższenia podstawowego progu podatkowego o 4000 euro. To oznacza, że większa część dochodu może być opodatkowana niższą stawką podatku. Takie nakładanie się ulg dodatkowo zwiększa realną korzyść finansową.

Jak złożyć wniosek?

Proces ubiegania się o 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców jest stosunkowo prosty. Natomiast wymaga poprawnego dopełnienia formalności. Główny wnioskodawca może złożyć wniosek online poprzez system myAccount prowadzony przez irlandzki urząd skarbowy Revenue. To najszybsza i najwygodniejsza forma dla osób zatrudnionych na etacie.

Alternatywnie można wypełnić formularz SPCC1 w wersji papierowej i przesłać go do Revenue. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w systemie self-assessment składają wniosek poprzez Revenue Online Service (ROS) w ramach rocznego zeznania podatkowego Form 11.

Jeżeli główny wnioskodawca chce przekazać ulgę drugiemu rodzicowi, który spełnia warunki i u którego dziecko przebywa co najmniej 100 dni w roku, konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza w wersji papierowej. Przeniesienie ulgi nie jest możliwe online.

Czy o wsparcie mogą ubiegać się o nie Polacy w Irlandii?

Dobra wiadomość jest taka, że 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców nie jest ograniczone wyłącznie do obywateli Irlandii. O ulgę mogą ubiegać się również Polacy mieszkający i pracujący w Irlandii. Jednak pod warunkiem że są tam rezydentami podatkowymi i podlegają irlandzkiemu systemowi podatkowemu.

Kluczowe znaczenie ma miejsce rozliczania podatku, a nie obywatelstwo. Jeśli polski rodzic pracuje legalnie w Irlandii, odprowadza podatek dochodowy i spełnia kryteria dotyczące samotnego wychowywania dziecka oraz wspólnego zamieszkiwania przez większość roku, ma takie samo prawo do ulgi jak każdy inny podatnik.

W praktyce oznacza to, że wielu Polaków może mieć prawo do 1900 euro wsparcia dla samotnych rodziców. Nawet jeśli wcześniej nie byli świadomi istnienia tej preferencji podatkowej. Warto więc sprawdzić swoją sytuację podatkową i upewnić się, czy nie przysługuje nam dodatkowa ulga.

Jeśli jesteś samotnym rodzicem w Irlandii i pracujesz legalnie, nie odkładaj tego na później. Sprawdzenie uprawnień i złożenie wniosku może przełożyć się na realne, odczuwalne wsparcie finansowe w 2026 roku.