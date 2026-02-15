Świadczenia w marcu - ważna zmiana dla rodzin
Świadczenia w marcu - ważna zmiana dla rodzin fot. shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
1 min.czytania

Świadczenia w marcu – ważna zmiana dla rodzin

Joanna Baran
Joanna Baran

Marzec przynosi ważne zmiany w irlandzkim systemie wsparcia społecznego. Dla tysięcy rodzin i osób pracujących o niskich dochodach to realna poprawa sytuacji finansowej, a dla wszystkich pobierających świadczenia – istotna informacja o terminach wypłat. Świadczenia w marcu – co musisz wiedzieć?

W związku z przypadającym 17 marca dniem wolnym od pracy z okazji Dnia Świętego Patryka, część świadczeń socjalnych zostanie wypłacona wcześniej. Osoby, które standardowo otrzymują pieniądze we wtorek, mogą spodziewać się przelewów już w poniedziałek 16 marca. Zmiana ta dotyczy zarówno wypłat na konto bankowe, jak i świadczeń odbieranych na poczcie. Warto uwzględnić to przy planowaniu domowego budżetu.

Świadczenia w marcu. Przełomowa zmiana dla pracujących rodzin

Jedną z najważniejszych nowości jest rozszerzenie uprawnień dla osób otrzymujących Working Family Payment. Od marca 2026 roku świadczenie to będzie kwalifikować do dodatku na opał, co do tej pory nie było możliwe. Dlatego rodziny o niskich dochodach, których członkowie pracują zyskają dodatkowe wsparcie w kosztach ogrzewania domu.

Co istotne, nowa zasada działa wstecz. DLatego jeśli spełniasz warunki, przysługuje Ci wyrównanie dodatku od stycznia 2026 roku. Dla wielu gospodarstw domowych może to oznaczać jednorazową, odczuwalną dopłatę.

Fuel Allowance – ważne daty na koniec sezonu

Osoby pobierające Fuel Allowance powinny zwrócić uwagę na harmonogram wypłat w nadchodzących tygodniach. Sezon dodatku paliwowego 2025/2026 dobiega końca. Natomiast ostatnia płatność  wpłynie na konto w tygodniu rozpoczynającym się 6 kwietnia. Po tej dacie wypłaty zostaną wstrzymane aż do ponownego uruchomienia programu. Rząd uruchamia wsparcie do ogrzewania zazwyczaj pod koniec września.

Co to oznacza w praktyce

Świadczenia w marcu to nie tylko korekta terminów, ale też realne poszerzenie systemu wsparcia. Jeśli pracujesz i otrzymujesz Working Family Payment, warto sprawdzić swoje uprawnienia do Fuel Allowance. Z kolei wszyscy beneficjenci świadczeń powinni pamiętać o wcześniejszych wypłatach w tygodniu świątecznym. Wiedza pozwala uniknąć nieporozumień finansowych.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

