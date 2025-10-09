Akcja niemieckiej policji. Celem kierowcy korzystający z telefonów

W tym tygodniu na celowniku niemieckiej policji znaleźli się kierowcy korzystający z telefonów w trakcie jazdy. Niestety proceder ten jest coraz częstszy, dlatego służby postanowiły podjąć zdecydowane działania na dużą skalę.

Niemiecka policja przeprowadza w tym tygodniu wzmożoną akcję łapania kierowców korzystających z telefonów komórkowych, tabletów lub laptopów w trakcie prowadzenia pojazdów.

Kierowcy korzystający z telefonów w trakcie jazdy dostaną wysokie kary

Na celowniku niemieckiej policji znaleźli się nie tylko kierowcy korzystający z telefonów w trakcie jazdy, ale także rowerzyści. Jeśli zostaną przyłapani na tym procederze, mogą dostać mandat w wysokości 100 euro.

Akcja o nazwie „Kontrollwoche” (Tydzień Kontroli) potrwa do 12 października. Policja w ciągu tego tygodnia zwraca szczególną uwagę na to, czy kierowcy i rowerzyści korzystają z telefonów, tabletów lub laptopów podczas jazdy.

Zagrożenie na drodze

Rzecznik policji w Rheinpfalz powiedział w komunikacie prasowym:

– Jeśli spojrzysz na swój smartfon choćby na sekundę, jadąc z prędkością 50 kilometrów na godzinę w ruchu miejskim, pokonujesz dystans 14 metrów w ciemno. Rozproszenie uwagi w ruchu drogowym stanowi poważne zagrożenie i dotyczy wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierowców.

Policja w Rheinpfalz podaje, że 164 wypadki, które miały miejsce w 2024 roku, były spowodowane rozproszeniem uwagi kierowców za kierownicą.

Tak naprawdę Tydzień Kontroli w Niemczech jest częścią większej europejskiej inicjatywy organizowanej przez Netzwerk Roadpol.

Śmiertelne wypadki drogowe w Niemczech

Pomimo coraz częstszych przypadków rozproszenia uwagi u kierowców przez urządzenia elektroniczne, liczba śmiertelnych wypadków drogowych w Niemczech spadła. W 2024 roku w wypadkach drogowych zginęło 2780 osób. Jest to o 59 mniej niż w 2023 roku. Stanowi to również najniższą roczną liczbę śmiertelnych wypadków drogowych w kraju od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1953 roku.

Jednak dopiero w latach pandemii koronawirusa liczba śmiertelnych wypadków drogowych spadła. W 2020 roku w Niemczech w wypadkach drogowych zginęło 2719 osób, a w 2021 roku – 2562 osoby.