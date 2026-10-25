Antygrypina – naturalny i skuteczny sposób na odporność. Jak przyrządzić ją w domu?

Antygrypina to naturalny środek wzmacniający odporność, zawierający bardzo dużą dawkę witaminy C. Jako tani i prosty w przyrządzeniu specyfik, jest doskonałą alternatywą dla drogich tabletek z witaminami i minerałami czy innych wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i supermarketach.

Antygrypina jest jednym z lepszych domowych sposobów na wzmocnienie odporności w okresie jesienno-zimowym. Oprócz wspomagania układu immunologicznego, skutecznie zapobiega pojawieniu się infekcji, a w razie zachorowania skraca okres trwania objawów.

Podstawową zaletą antygrypiny jest to, że składa się wyłącznie z naturalnych składników o w większości udowodnionym dobroczynnym wpływie na ludzi organizm. Dodatkowo, ten domowy syrop na odporność jest bardzo prosty w przyrządzeniu.

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Składniki antygrypiny. Jak zrobić domowy syrop na odporność?

Antygrypinę można szybko i łatwo zrobić samodzielnie w domowej kuchni – trzeba tylko zaopatrzyć się w następujące składniki:

1 grejpfrut bez skórki i bez pestek

1 cytryna bez skórki i bez pestek

2 ząbki czosnku

łyżeczka kurkumy

3-4 łyżki miodu

około 500 ml wody.

Jeśli posiadamy powyższe składniki, domowy syrop na odporność najłatwiej będzie przyrządzić w blenderze, miksując wszystkie składniki. Choć można rozdrobnić i zmieszać składniki antygrypiny również metodą tradycyjną. Wodę należy dodać na samym końcu, dolewając jej tyle, aby syrop uzyskał pożądaną przez nas konsystencję. Ponadto, jeśli antygrypina wyjdzie nam zbyt gorzka (gdy np. przesadzimy z grejpfrutem), można dosłodzić ją miodem wedle uznania. Zamiast kurkumy można dodać imbir.

Antygrypina Thermomix

Antygrypinę można zrobić też w Thermomix. Należy wrzucić wszystkie składniki i blendować 1 minutę.

Antygrypina: przechowywanie i dawkowanie

Aby antygrypina nie straciła swoich właściwości prozdrowotnych i pozostała świeża, należy przechowywać ją w lodówce i spożyć w ciągu maksymalnie 4-5 dni od chwili przyrządzenia. Dla efektywnej poprawy funkcjonowania układu immunologicznego, domowy syrop na odporność najlepiej przyjmować w dawce jedna szklanka na dobę przez co najmniej kilka dni pod rząd.

Czy istnieje antygrypina kwiat?

Najczęściej nazywa się tak geranium (pelargonia pachnąca) – roślinę o silnie pachnących liściach, która kiedyś w Polsce rosła w każdym domu. Jej liście zwijane ciasno wkładało się do nosa albo ucha. Niektórzy nazywali ją anginka. Nazwa ta bywa stosowana potocznie ze względu na silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i wzmacniające odporność tej rośliny.

Alternatywa dla antygrypiny – oxymel

Oxymel (znany również jako „kwaśny miód” lub ognisty cydr) powstaje z połączenia żywego octu owocowego (najczęściej jabłkowego) oraz surowego miodu w proporcji 1:1 lub 2:1. W odróżnieniu od antygrypiny, którą przygotowuje się i pije od razu, oxymel jest maceratem warzywno-ziołowym, który musi leżakować przez kilka tygodni, dzięki czemu ma znacznie dłuższy termin przydatności.

Przepis na klasyczny Oxymel

Ocet jabłkowy (niefiltrowany, niepasteryzowany) (ok. 500-700 ml)

Miód naturalny (np. lipowy, gryczany) (ok. 300-500 ml)

Czosnek i cebula (1 główka / 1 sztuka)

Imbir i chrzan (po ok. 5 cm)

Kurkuma i pieprz (1-2 sztuki kłącza / 1 łyżeczka)

Zioła (tymianek, oregano, szałwia)

Papryczka chili Dodatek ostry (1 sztuka)

Czosnek, cebulę, imbir oraz chrzan obierz i drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Umieść wszystkie warzywa, zioła i przyprawy w dużym, wyparzonym szklanym słoiku (powinny zająć około połowy lub 3/4 jego objętości). Wlej żywy ocet jabłkowy tak, aby całkowicie przykrył wszystkie składniki. Zamknij słoik (jeśli nakrętka jest metalowa, podłóż pod nią papier do pieczenia, aby ocet nie skorodował metalu). Odstaw słoik w ciemne i chłodne miejsce na 3 do 6 tygodni. Raz na kilka dni wstrząśnij słoikiem.

Po upływie wyznaczonego czasu przecedź płyn przez gęste sitko lub gazę. Do czystego octu ziołowego dodaj miód, dokładnie wymieszaj i rozlej do mniejszych butelek ze ciemnego szkła.