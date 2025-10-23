Pilny komunikat ambasady: stary dowód nie pozwoli na wjazd do UK

Od Brexitu podróż do Zjednoczonego Królestwa wymaga okazania ważnego paszportu. Dowód osobisty nie wystarczy. Wyjątek stanowią osoby posiadające settled status lub pre-settled status, które dotychczas mogły korzystać akurat z takiego dokumentu tożsamości. Jednak i dla tej grupy szykują się istotne zmiany – przekazała Ambasada RP w Londynie.

Władze brytyjskie wstępnie zapowiedziały, że od stycznia 2026 roku jedynie biometryczne dowody osobiste, zgodne ze standardami ICAO, będą akceptowane przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Starsze dowody osobiste mogą nie wystarczyć

Polskie dowody osobiste spełniają wymogi pełnej biometryczności od 8 listopada 2021 roku. Oznacza to, że dokumenty wydane wcześniej nie dostosują się do oczekiwanych przez rząd wymagań technicznych.

Co prawda, brytyjski rząd jeszcze nie ogłosił ostatecznego stanowiska w sprawie starszych dowodów; zrobi to przed końcem 2025 roku. Ale nie ma co czekać. Do tego czasu obywatele posiadający wspominany we wstępie status powinni rozważyć wyrobienie paszportu. I przypisanie go do swojego profilu w brytyjskim systemie imigracyjnym.

Jak i gdzie wyrobić paszport?

Wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym polskim urzędzie konsularnym w Wielkiej Brytanii – w Londynie, Manchesterze, Edynburgu lub Belfaście. Zapisy na wizyty odbywają się wyłącznie poprzez system e-Konsulat. Rodzice dzieci poniżej 12. roku życia z numerem PESEL mogą dodatkowo skorzystać z e-usługi paszportowej, która pozwala złożyć wniosek online.

Wizytę paszportową warto umówić się przynajmniej trzy miesiące przed planowaną podróżą lub końcem ważności dokumentu. Okres świąteczny i letni to momenty, gdy terminy szybko się zapełniają, natomiast jesień pozostaje najdogodniejszym czasem na złożenie wniosku.

Odbiór paszportu pocztą i aktywacja dokumentu

Osoby, które wybiorą opcję odbioru nowego paszportu pocztą, muszą dołączyć do wniosku opłaconą kopertę zwrotną Special Delivery (do 100 g) z poprawnie wpisanym imieniem, nazwiskiem i adresem w Wielkiej Brytanii. Kopertę należy kupić na poczcie. Do wniosku trzeba dołączyć formularz zgody na wysłanie paszportu pocztą.

Po otrzymaniu dokumentu jego posiadacz ma obowiązek samodzielnie potwierdzić odbiór i aktywować paszport online, ponieważ bez tego dokument może zostać uznany za nieważny. Do aktywacji potrzebne są dwa elementy: 16-cyfrowy numer wniosku paszportowego oraz seria i numer nowego paszportu.