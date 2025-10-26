cyfrowe dowody tożsamości
Cyfrowy dowód tożsamości uprości codzienne procedury / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Cyfrowe dowody tożsamości nie zadziałają wstecz

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że planowany system cyfrowych dowodów tożsamości nie będzie działał z mocą wsteczną. Oznacza to, że osoby już zatrudnione nie muszą go posiadać. Obowiązek pojawi się dopiero przy podejmowaniu nowej pracy, tłumaczy BBC.

Jak zapowiedział premier Keir Starmer, projekt ma przeciwdziałać „szarej strefie” w gospodarce i uporządkować proces weryfikacji tożsamości, ponieważ uchodzi to współcześnie za priorytet. Ministrowie zapowiedzieli, że wprowadzą system najpóźniej do 2028 roku.

- Advertisement -

Big Brother Watch ostrzega: cyfrowe ID może ograniczyć swobody obywatelskie

Zdaniem premiera cyfrowe dowody tożsamości uproszczą życie – od aplikowania na studia, przez wynajem mieszkania, po zakup nieruchomości. Obecnie każda z tych czynności wymaga przedstawienia różnych dokumentów i często wiąże się z kosztowną weryfikacją przez pośredników. Dodatkowo rząd obiecuje, że nowy system ograniczy zbędne formalności.

Chociaż premier zapewnia, że dane użytkowników będą silnie szyfrowane i przechowywane wyłącznie na ich urządzeniach, projekt budzi ogromne kontrowersje. Petycja wzywająca do jego odrzucenia zebrała już blisko trzy miliony podpisów.

cyfrowe dowody tożsamości
Projekt ma przeciwdziałać „szarej strefie” w gospodarce / fot. Shutterstock.com

Krytycy, w tym Silkie Carlo z organizacji Big Brother Watch, ostrzegają, że system może doprowadzić do ograniczenia swobód obywatelskich. Ich zdaniem jedyną gwarancją ochrony prywatności jest porzucenie pomysłu cyfrowego ID.

Premier odpiera zarzuty i tłumaczy, że dokument nie będzie potrzebny do korzystania z podstawowych usług publicznych, jak opieka zdrowotna. – Nie będziesz musiał mieć dowodu, by wejść do szpitala – uspokajał w rozmowie z BBC.

Wielka Brytania nie pierwsza wpadła na pomysł wprowadzenia cyfrowych dowodów

Podsumowując, planowany system ma przejść konsultacje społeczne pod koniec 2025 roku. Dzisiaj część społeczeństwa dostrzega w projekcie wygodę i nowoczesność, inni widzą w nim zagrożenie dla prywatności. W Wielkiej Brytanii działa dobrze rozwinięty rynek prywatnych dostawców usług identyfikacji cyfrowej, a ingerencja państwa poprzez cyfrowe dowody tożsamości może zahamować rozwój tej branży.

Systemem ma zarządzać Kancelaria Premiera, a nie Departament Nauki, Innowacji i Technologii. Choć projekt budzi emocje, Wielka Brytania nie jest osamotniona – podobne rozwiązania funkcjonują już w Danii, Singapurze czy Estonii.

Teksty tygodnia

UK

Smartfon pożera mózg? Przykre skutki scrollowania

Telefony komórkowe towarzyszą nam w pracy, w domu i w czasie wolnym. Coraz głośniej mówi się o ich niekorzystnym wpływie na psychikę. Neurolog dr Baibing, znany w sieci jako dr Bing, ostrzega, że nadmierne przewijanie treści w mediach społecznościowych nie tylko marnuje czas, ale także realnie szkodzi mózgowi.
Kryzys w UK

Śnieg, mróz, apokalipsa… czy Wielka Brytania przetrwa atak zimy tej zimy?

Nadchodząca zima w Wielkiej Brytanii zapowiada się bardziej surowa niż zwykle. Temperatury w niektórych regionach mogą spaść nawet do -8°C. Mróz w UK namaluje gwiazdki na szybach i korki na drogach. Czy nastąpi blackout a elektryki nie odpalą?
Praca i finanse

Tysiące osób pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie

Wielu świadczeniobiorców pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie z powodu migracji do UC. Rząd zapewniał wcześniej o rekompensacie za błędy.
UK

Pilny komunikat ambasady: stary dowód nie pozwoli na wjazd do UK

Od Brexitu podróż do Zjednoczonego Królestwa wymaga okazania ważnego paszportu – zwykłego lub tymczasowego. Dowód osobisty, który przed laty wystarczał, obecnie nie gwarantuje już wjazdu. Wyjątek stanowią jedynie osoby posiadające status osiedlony (settled status lub pre-settled status), które dotychczas mogły korzystać z dowodu tożsamości. Jednak i dla tej grupy szykują się istotne zmiany.
Praca i finanse

Rodzina szuka wychowawcy za 180 000 funtów dla dziecka, aby zrobić z niego „angielskiego dżentelmena”

Praca marzeń za 180 000 funtów. Pewna rodzina w Wielkiej Brytanii poszukuje wychowawcy dla rocznego dziecka, aby pomógł mu zostać angielskim dżentelmenem.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet