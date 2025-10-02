Cyfrowe dowody tożsamości: już niemal 3 miliony osób sprzeciwia się pomysłowi rządu

Już niemal trzy miliony osób podpisało petycję sprzeciwiającą się wprowadzaniu cyfrowych dowodów tożsamości w Wielkiej Brytanii. Przeciwnicy projektu opisują go jako „krok w kierunku masowego nadzoru i kontroli cyfrowej”. Keir Starmer ogłosił, że chce, aby do 2029 roku cyfrowe dowody osobiste stały się obowiązkowe dla osób pracujących w UK.

W petycji skierowanej do brytyjskiego parlamentu czytamy, że „nikogo nie należy zmuszać do rejestrowania się w kontrolowanym przez państwo systemie identyfikacji”. Petycje, które otrzymały ponad 100 tysięcy podpisów są rozpatrywane przez polityków.

Niestety, mało wskazuje na skuteczność takich działań w kwestii kształtowania polityki krajowej. Dla przykładu ponad sześć milionów osób podpisało jedną z petycji, w której domagano się odwrócenia Brexitu.

Premier Starmer: cyfrowe dowody tożsamości to „ogromna szansa”

Premier stwierdził, że cyfrowe dowody tożsamości są „ogromną szansą” dla Wielkiej Brytanii w czasie, gdy rząd zmaga się ze sporem o prawa obywatelskie związane z nowymi propozycjami ustaw.

– Wiem, że ludzie pracujący martwią się skalą nielegalnej migracji do kraju – powiedział Starmer.

– Bezpieczna granica i kontrolowana migracja to uzasadnione żądania, a ten rząd słucha i realizuje je – dodał.

– Cyfrowy dowód tożsamości to ogromna szansa dla Wielkiej Brytanii. Utrudni on nielegalną pracę w tym kraju, zwiększając bezpieczeństwo naszych granic – podsumował.

Premier twierdzi, że nowe dowody osobiste zapewnią obywatelom „niezliczone korzyści”. Takie jak możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, aby szybko uzyskać dostęp do kluczowych usług, zamiast konieczności szukania starych rachunków za media.

Organizacje obywatelskie ostrzegają przed masową inwigilacją

Organizacje walczące o prawa obywatelskie wyrażają z kolei obawy dotyczące pomysłów rządu. Silkie Carlo, dyrektor Big Brother Watch, ostrzegła, że ​​system ten „zmniejszy wolność Wielkiej Brytanii”. Oprócz tego twierdzi, że cyfrowy dowód tożsamości stworzy „krajową infrastrukturę masowego nadzoru, która prawdopodobnie rozprzestrzeni się od obywatelstwa, przez świadczenia, podatki, opiekę zdrowotną, a być może nawet dane internetowe i inne”.

– Państwo gromadziłoby niezwykle wrażliwe informacje o każdym z nas i narażałoby je na cyberataki – dodała ekspert.

W odpowiedzi na to, co mówił premier, partia Reform UK stwierdziła, że społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że Starmer po prostu kontynuuje tradycję torysów opartą na wysokich podatkach i masowej imigracji”.

Mimo że ma tylko pięciu posłów, partia Reform UK Nigela Farage’a od kilku miesięcy prowadzi w sondażach opinii publicznej.

Rząd Starmera zmaga się z problemem nielegalnej imigracji. Od czasu dojścia do władzy przez Partię Pracy do kraju przybyło ponad 50 tysięcy nielegalnych imigrantów.

Konsultacje społeczne i szczegóły projektu ustawy

Partia Pracy cały czas sądzi, że propozycja cyfrowego dowodu tożsamości cieszy się ogromnym poparciem społecznym. W kontrze do tego stoi petycja, o której wspominaliśmy wyżej. Na ten moment podpisało ją już niemal trzy miliony osób.

Pomysł nie podoba się też konserwatystom. Kemi Badenoch stwierdziła, że plan „nie powstrzyma łodzi”. Twierdzi, że „zostanie wykorzystany przeciwko przestrzegającym prawa obywatelom, a przestępcy nadal będą chodzić na wolności”.

Rząd oświadczył, że dopilnuje, aby program cyfrowych dowodów tożsamości działał również dla osób, które nie potrafią korzystać ze smartfonów. Jeszcze w tym roku mają ruszyć konsultacje w sprawie świadczenia usługi.

Oczekuje się, że konsultacje potrwają trzy miesiące, a projekt ustawy zostanie przedstawiony parlamentowi na początku przyszłego roku.

Jak poinformowało Downing Street, nie będzie obowiązku noszenia przy sobie dowodu tożsamości ani konieczności jego okazania.

Jednakże do końca kadencji Parlamentu, najpóźniej w 2029 roku, posiadanie cyfrowego dowodu tożsamości stanie się obowiązkowe jako sposób udowodnienia prawa do pracy w Wielkiej Brytanii. Cyfrowe dowody tożsamości mają zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo lub status pobytu, a także zdjęcie.

Konsultacje pozwolą również rozważyć, czy należy uwzględnić dodatkowe informacje, na przykład adres.