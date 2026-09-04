100 tys. osób straci zasiłki w kolejnej kontroli DWP. Reszta musi udowodnić, że nadal potrzebują wsparcia

W ramach cięcia wydatków na zasiłki, DWP „bierze się” za kolejną grupę beneficjentów. Urząd zamierza dokonać około 370 mln funtów oszczędności do kwietnia 2031 roku. I widać to ostatnich kontrolach osób pobierających zasiłki oraz utrudnieniach i odmowach PIP. Tym razem listy dostanie kilkaset tysięcy osób!

DWP już rozpoczęło przegląd

DWP obecnie zaczęło kontolę wypłaty Pension Credit emerytów w Wielkiej Brytanii. Kontrole mają pomóc rządowi ograniczyć nadpłaty. Osoby pobierające ten zasiłek otrzymają listy i będą musiały udowodnić, że nadal spełniają kryteria zasiłku. Jak podaje The Independent, szacuje się, że w całym procesie około 95–105 tys. osób może mieć obniżone wypłaty Pension Credit lub całkiem odebrane. Choć liczba osób objętych samą weryfikacją będzie znacznie wyższa – DWP nie ujawnia jednak kryteriów doboru przypadków.

Czy wybranie do kontroli oznacza utratę zasiłku?

Sama kontrola nie oznacza, że osoba jest podejrzewana o wyłudzanie zasiłku. DWP może poprosić niektórych świadczeniobiorców o dodatkowe dokumenty, np. aktualne wyciągi bankowe, aby sprawdzić, czy nadal spełniają warunki otrzymywania świadczenia. Urząd nie sprecyzował, czy skontroluje wszystkich pobierających Pension Credit, czy tylko wybrane osoby. Być może po osiągnięciu „targetu” przestanie sprawdzać.

- Advertisement -

Co mam zrobić, gdy dostanę list z DWP?

Należy udostępnić urzędowi wymagane informacje. Najczęściej będą to wyciągi bankowe oraz informacje o oszczędnościach posiadanych gdzieś indziej. Należy dokładnie sprawdzić jaki okres wchodzi w grę i za taki okres przygotować dokumenty.

Ile pieniędzy będę musiał zwracać?

To pytanie przejawia się najczęściej. Bowiem kontrola nie tylko oznacza, że możemy mieć zmniejszony zasiłek. Może się okazać, że już od dłuższego czasu otrzymujemy zbyt duża kwotę w ramach Pension Credit i będzie trzeba ją zwrócić. Napisała do nas p. Ewa, która wprost pyta:

Czy zwrot nadpłaconego zasiłku musi być spłacony natychmiast czy DWP rozłoży to na raty?

Zgodnie z informacjami z DWP, urząd idzie na rękę takim osobom. Pozwala na rozłożenie kwoty na raty. Rzadko kiedy DWP żąda całej kwoty na raz i z pewnością nie w sytuacji, gdy naraziłoby to daną osobę na problemy finansowe.

Ile rząd zaoszczędzi kontrolując zasiłki?

Z danych brytyjskiego Skarbu Państwa wynika, że rząd liczy na zaoszczędzenie 370 mln funtów do kwietnia 2031 roku dzięki tej kontroli. Już w tym roku DWP planuje odzyskać 15 mln funtów. Średnia nadpłata zasiłku ma wynosić 1400 funtów.

Działania te są kontynuacją podobnej kampanii prowadzonej wcześniej w systemie Universal Credit, gdzie rząd spodziewa się zaoszczędzić 13,6 mld funtów do 2030 roku.

Dane o błędach i nadużyciach opublikowane przez DWP w maju pokazały, że odsetek nadpłaconych świadczeń Pension Credit wzrósł do 33% w roku 2025/26, w porównaniu do 28% rok wcześniej. Najczęstszymi przyczynami były niezgłoszenie pełnych aktywów finansowych oraz zbyt długi pobyt za granicą, przekraczający dozwolone przepisami okresy.

Mimo kontroli, DWP przypomina, że świadczenie wciąż jest wykorzystywane w mniejszym stopniu, niż mogłoby być. Szacuje się, że w latach 2025/26 aż 761 tysięcy emerytów nie skorzystało z przysługującego im Pension Credit. Ostatnia kampania promująca to świadczenie, uruchomiona w październiku ubiegłego roku, przyniosła dodatkowe 33 500 przyznanych świadczeń. Pisaliśmy o tym w artykule: Prawie milion osób nie ubierało się o Pension Credit chociaż mogło.

Czym jest Pension Credit?

Pension Credit to brytyjskie świadczenie socjalne przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i mają niski dochód. Jest to swego rodzaju dopłata mająca podnieść tygodniowy dochód do minimalnego, gwarantowanego poziomu.

Najważniejsze informacje o Pension Credit w punktach