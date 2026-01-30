Awaria prądu i wody w północnym Dublinie. Efekty sztormu Chandra

Tysiące mieszkańców północnego Dublina dotknięte brakiem wody i prądu. 29 stycznia 2026 mieszkańcy doświadczyli poważnych zakłóceń w dostawach prądu i wody. Problem dotknął łącznie ponad 100 tysięcy mieszkańców. Awaria prądu i wody to sparaliżowały miasto.

Przyczyną była seria awarii wywołanych przez sztorm Chandra, który od kilku dni przetaczał się nad Irlandią, przynosząc intensywne opady deszczu, lokalne podtopienia i utrudnienia w ruchu drogowym.

Awaria prądu i wody w północnym Dublinie . Pęknięta magistrala wodociągowa w Fairview

Do największego incydentu doszło rano w dzielnicy Fairview. Tam pękła główna magistrala wodociągowa. W szczytowym momencie awaria spowodowała brak wody lub bardzo niskie ciśnienie u około 100 tysięcy odbiorców w północnym Dublinie. Objęła m.in. Bayside, Clontarf, Raheny, Artane, Kilbarrack, North Strand i Drumco.

Operator sieci Uisce Éireann rozpoczął natychmiastowe prace naprawcze w trudnych, warunkach. Aby odizolować uszkodzony odcinek, konieczne było częściowe odcięcie sieci i przełączenie dostaw. Do godziny 17:00 29. stycznia 2026 większość mieszkańców odzyskała dostęp do wody. Natomiast całkowite przywrócenie normalnego ciśnienia i zakończenie napraw przewidziano na około 22:00.

Punktowe przerwy w dostawie prądu

Równolegle sztorm Chandra spowodował liczne przerwy w dostawie prądu w północnym Dublinie i innych częściach Irlandii. W północnej części stolicy awarie dotknęły około 12 tysięcy odbiorców w rejonach Blanchardstown, Lucan i Terenure. Mniejsze awarie energetyczne wystąpiły w College Park (9 118 odbiorców w szczycie awarii), Coolmine (1 525), Harolds Cross i Ballyfermot (ponad 300).

ESB Networks prowadziło intensywne prace przy przywracaniu energii. Pracownicy sukcesywnie włączali kolejne dzielnice. Większość awarii miała charakter lokalny. Linie energetyczne były uszkodzone przez powalone drzewa lub zalane tereny. Wiele z tych awarii już jest usuniętych. Miejscami mogą jednak wystąpić nadal przerwy w dostawie prądu.

Skala awarii i wpływ na mieszkańców

Chociaż awaria wody i prądu występowały równocześnie, nie były bezpośrednio powiązane. Natomiast ich wspólnym czynnikiem była ekstremalna pogoda. Zakłócenia dotknęły nie tylko mieszkańców domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych, ale również firmy, transport publiczny i kluczowe placówki, w tym szpitale. W Fairview kursy autobusu numer 14 jechały objazdem. Natomiast ruch drogowy w wielu rejonach był utrudniony przez zalania i powalone drzewa.

Łącznie, z powodu awarii wodociągowej i energetycznej, tysiące mieszkańców północnego Dublina musiało zmierzyć się z ograniczonym dostępem do podstawowych usług przez kilka godzin. Natomiast operatorzy ostrzegają, że lokalne przerwy w dostawie energii mogą wystąpić także w kolejnych dniach, w miarę usuwania skutków sztormu.

Koordynacja działań służb i naprawy

Wszystkie działania służby koordynowały w trybie pilnym. Operatorzy sieci energetycznej i wodociągowej skupili się na przywróceniu usług do kluczowych odbiorców, takich jak szpitale i osoby szczególnie wrażliwe. Dzięki szybkim reakcjom większość mieszkańców odzyskała dostęp do wody i prądu jeszcze tego samego dnia. Natomiast pełna normalizacja ciśnienia w sieci wodociągowej trwała do późnego wieczora.