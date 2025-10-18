niemieckie wojsko
Rozbudowa armii w Niemczech może opierać się na systemie losowania rekrutów / fot. Shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
1 min.czytania

Bundeswehra być może będzie losować, kto trafi do wojska

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ponad dekadę temu Niemcy zawiesiły obowiązkową służbę wojskową. Teraz temat wraca, a przyczyną są rosnące zagrożenia międzynarodowe, potrzeba wzmocnienia NATO i presja na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Bundeswehra liczy obecnie niespełna 200 tys. żołnierzy. Według ministra obrony Borisa Pistoriusa niemieckie wojsko trzeba rozszerzyć jeszcze o kolejne 50–60 tys.

Propozycja nowego modelu rozbudowy armii opiera się na systemie losowania rekrutów. Pobór do wojska dotyczyłby tylko osób wybranych w drodze losowania, gdy liczba ochotników okaże się niewystarczająca.

- Advertisement -

Bundeswehra stawia na liczby: 38 tys. ochotników żołnierzy do 2030

Ambicją Berlina jest zwiększenie liczby rekrutów, którzy zasilą szeregi armii. Minister Pistorius przewiduje, że w przyszłym roku uda się przyciągnąć około 20 tys. ochotników. Do 2027 roku ich liczba ma wzrosnąć do 23 tys., a w 2030 roku osiągnąć nawet 38 tys.

Jednak rząd przyznaje, że dobrowolny model może nie wystarczyć. Dlatego w projekcie ustawy o modernizacji służby wojskowej rozważa się właśnie wariant losowego wyłaniania rekrutów. CDU/CSU oraz SPD zgadzają się co do tego, że potrzeba rozwiązań, które zapewnią stabilny napływ żołnierzy.

Młode pokolenia nie chcą płacić życiem za politykę państwa

Chociaż politycy podkreślają, że priorytetem pozostaje dobrowolne zgłaszanie się do armii, młode pokolenie coraz głośniej wyraża sprzeciw wobec planów poboru. Często w opinii młodych przewija się stanowisko, zgodnie z którym nie chcą oni ponosić konsekwencji polityki państwa, które niewiele robi, by zadbać o ich perspektywy.

niemieckie wojsko
Priorytetem pozostaje dobrowolne zgłaszanie się do armii / fot. Shutterstock.com

Niezadowolenie wśród młodych Niemców rodzi pytania o to, czy ewentualne przywrócenie poboru nie spotka się z jeszcze większym oporem społecznym. Już teraz widać rosnące napięcie między oczekiwaniami rządu a nastawieniem młodzieży, która w dużej mierze nie chce wiązać swojej przyszłości z armią.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi wprost, że w razie nawarstwiającego się kryzysu nieuniknione może być wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej. Choć przyznał, że nie należy w pełni wracać do starego modelu poboru, zaznaczył, że Bundeswehra musi znaleźć się w centrum społecznego zainteresowania.

Przeczytaj także

Jarmarki bożonarodzeniowe pod presją strachu

W 2025 roku jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech odbędą się w cieniu traumy, ale też z nową determinacją, by nie pozwolić na powtórkę tragedii. Magdeburg wciąż walczy o zaufanie swoich mieszkańców. Jakie są zabezpieczenia i czy jarmarki będą bezpieczne?

Uznawanie kwalifikacji zagranicznych pracowników w Niemczech ma być łatwiejsze

Zgodnie z nowym projektem ustawy, zagraniczni pracownicy nie będą mieć już problemów z tym, aby uznać ich kwalifikacje w Niemczech.

Niemcy znów próbują dopłatami przekonać do „elektryków”

Doświadczenia z 2023 roku okazały się dla niemieckiej motoryzacji druzgocące. Gdy zakończono wsparcie dla klientów biznesowych, sprzedaż aut elektrycznych spadła o 35 proc. w ciągu miesiąca. Najbardziej dotknęło to Teslę.

Zwolnienia lekarskie do zmiany. Czy złagodzenie zasad to dobry pomysł?

Pracownicy powinni obowiązkowo udać się do lekarza dopiero od czwartego dnia choroby, zamiast obecnych trzech dni, kiedy już wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Propozycja dotyczy także zwolnień dla dzieci.

Brawurowe aresztowanie Polaków. Stworzyli ogromne laboratorium narkotykowe w Niemczech

Polacy aresztowani w Niemczech w związku z nielegalnym ogromnym laboratorium narkotykowym. W niepozornym domu było 500 kanistrów z chemikaliami.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet