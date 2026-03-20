Rekordowy wzrost cen paliwa w Holandii

Paulina Markowska
Organizacja UnitedConsumers monitorująca ceny oferowane przez główne koncerny naftowe poinformowała o rekordowym wzroście cen paliwa w Holandii. We wtorek średnia rekomendowana cena za Euro95 wzrosła do najwyższego jak dotąd poziomu ponad 2,50 euro za litr.

Kierowcy z Holandii coraz częściej decydują się na kupno paliwa poza granicami kraju. Wybierają w tym celu Belgię lub Niemcy. We wtorek mieliśmy do czynienia z rekordowym wzrostem cen benzyny w kraju tulipanów. Rząd natomiast zapowiedział, że nie zamierza w to ingerować.

Wzrost cen paliwa w Holandii bije rekordy

Ceny paliw na stacjach benzynowych w Holandii znacznie wzrosły po gwałtownym wzroście cen ropy naftowej spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie. Przed konfliktem zalecana cena paliwa Euro95 wynosiła 2,28 euro, a oleju napędowego 2,09 euro. Te zalecane ceny obowiązują zazwyczaj na stacjach benzynowych, podczas gdy paliwo w innych lokalizacjach jest często tańsze.

Obecnie jednak rekomendowana cena za Euro95 wzrosła do 2,528 euro, z 2,508 euro dzień wcześniej. Cena oleju napędowego również ponownie przekroczyła 2,50 euro, osiągając obecnie 2,516 euro w porównaniu z 2,486 euro we wtorek. Diesel najpierw przekroczył granicę 2,50 euro na początku zeszłego tygodnia, a następnie nieznacznie spadł.

W środę jednak ceny ropy naftowej spadły. Cena ropy amerykańskiej spadła o 4 proc. do 92,31 dolara za baryłkę, a cena ropy Brent o 2,7 proc. do 100,64 dolara za baryłkę.

Jest to efektem osiągnięcia porozumienia Iraku z władzami kurdyjskimi w sprawie wznowienia eksportu ropy przez Turcję, z pominięciem Cieśniny Ormuz. Zgodnie z porozumieniem ropa będzie transportowana rurociągiem do tureckiego miasta portowego Ceyhan w celu eksportu.

Wysokie podatki paliwowe

ANWB zauważa, że Holandia ma najwyższe podatki paliwowe w Europie i od dawna opowiada się za ich obniżką, aby wesprzeć kierowców. Mimo to premier Rob Jetten nie zamierza interweniować w rosnące ceny paliw.

Wysokie podatki paliwowe w Holandii skłaniają coraz większą liczbę kierowców do tankowania w Belgii i Niemczech, gdzie ceny są niższe. W Belgii litr Euro95 jest o około 45 centów niższy.

