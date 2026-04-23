7 polskich słów, których żaden Brytyjczyk nie wymówi

Język polski nie należy do prostych, co więcej można śmiało powiedzieć, że należy raczej do jednych z najtrudniejszych języków świata. Zobacz, które polskie słowa sprawiają największy problem Brytyjczykom.

W zestawieniach najtrudniejszych języków świata, nasza poczciwa polszczyzna najczęściej jest na pierwszym miejscu, albo w ścisłej czołówce. Dlatego każdy Polak może spokojnie chodzić z podwyższoną głową wśród swoich brytyjskich znajomych, ponieważ włada jednym z najtrudniejszych języków świata!

Mimo wielu przeszkód, jakie polszczyzna stawia przed obcokrajowcem, który pragnie się jej nauczyć, znajdą się śmiałkowie, którzy to faktycznie robią. Większość bardzo szybko porzuca naukę, ale są i tacy, którzy konsekwentnie brną w meandry naszego zagmatwanego języka. Wielu z nich zwraca uwagę, że oprócz trudnej i pełnej wyjątków gramatyki największym problemem jest skomplikowana wymowa. Które polskie słowa sprawiają, że obcokrajowcy łamią sobie na nich języki?

7 najtrudniejszych polskich słów dla obcokrajowców

1. Żółć

Wymowa tego słowa, która dla nas nie stanowi większego problemu, jest piekłem dla obcokrajowca, który widząc je, nie jest do końca pewien, czy jest ono zapisane w alfabecie łacińskim czy może jakimś innym. Wszystkie litery posiadają polskie znaki diakrytyczne, które odpowiadają za zmiękczanie spółgłosek, a w językach romańskich nie występują.

2. Szczęście

Każdy obcokrajowiec, który uważa, że droga do szczęścia jest trudna i wyboista, powinien spróbować wymówić polskie słowo „szczęście”. Oprócz liter ze znakami diakrytycznymi „szczęście” ma jaszcze głoski „sz” i „cz”, które stanowią szczególnie trudne wyzwanie.

3. Następstwa

Słowo to może spokojnie przyprawić o ból głowy każdego, kto próbuje połamać sobie język i go wymówić. Trudność polega tutaj na tym, że obok siebie są aż 4 spółgłoski, co w językach romańskich chyba w ogóle się nie zdarza.

4. Źdźbło

Choć dla nas wyraz „źdźbło” kojarzy się pozytywnie, to dla poznających nasz język jest po prostu straszne. Oprócz tego stanowi ono pewne wyzwanie podobnie jak w słowie „następstwa”, ponieważ i tutaj występują obok siebie 4 spółgłoski, a na dodatek pojawia się dziwny twór, jakim dla wszystkich obcokrajowców jest głoska „dź”, która z kolei jest typowa dla języków słowiańskich.

5. Bezwzględny

W rankingu najtrudniejszych polskich słów do wymówienia słowo „bezwzględny” jest z pewnością w pierwszej trójce. Nie 4, a 5 samogłosek obok siebie sprawia, że nawet dla Polaków stanowi ono pewne wyzwanie.

6. Gżegżółka

Wygląda groźnie, brzmi jeszcze dziwniej. „Gż” na początku jest niemal niemożliwe do wymówienia bez treningu.



7. Chrząszcz

Słynny owad ze Szczebrzeszyna. Połączenie „ch-rz-ą-sz-cz” brzmi dla Anglików jak szum radiowy lub syczenie węża. Zresztą sam Szczebrzeszyn też jest językowym koszmarem. Akurat nie tylko dla obcokrajowców, bo i Polacy mają z nim problem. To małe miasteczko na Zamojszczyźnie jest bohaterem znanego wiersza Jana Brzechwy, którego uczą się wszyscy obcokrajowcy. Zdanie: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” dla osób, które nie władają naszym językiem, jest wręcz nieosiągalne i brzmi jak sam szelest. Nie lepiej wygląda ono zapisane fonetycznie w języku angielskim: fʂt͡ʂɛbʐɛˈʂɨɲɛ ˈxʂɔ̃ʂt͡ʂ ˈbʐmi fˈtʂt͡ɕiɲɛ. Łatwe, prawda?

Dlaczego właściwie Brytyjczycy „łamią sobie język” wymawiając polskie słowa?

Polskie słowa bywają dla Anglików bardzo trudne. Dzieje się tak po pierwsze przez brak samogłosek. Angielski opiera się na rytmie samogłosek i potrzebuje ich aby nadać słowom rytm i je wypowiedzieć. Polskie zbitki typu „pst”, „brz”, „wstrz” zmuszają aparat mowy do gimnastyki, do której nie są przyzwyczajeni. Dodatkowo dźwięki typu Ą, Ę w angielskim praktycznie nie występują w takiej formie, co sprawia, że „będę” brzmi jak „bende”, a „robią” jak „robio”.

Co więcej Brytyjczycy mają problem nie tylko z samymi literami, ale z całą logiką naszej fonetyki. Przykładowo litera „J” w języku angielskim jest czytana jak „dż”. Gdy Brytyjczyk widzi imię Jarosław, automatycznie czytają go jako „Dżaroslaf”. Zrozumienie, że nasze „J” brzmi jak ich „Y, zajmuje im sporo czasu.

Polskie imiona będące koszmarem dla mieszkańców Wysp

Nawet proste imiona sprawiają im kłopot. „Grzegorz” jest dla większości Brytyjczyków nie do przejścia – kończą na „Greg”, bo „rz” i „g” w jednym słowie to dla nich zbyt wiele. Podobnie jest z Małgorzatą, Przemysławem czy Agnieszką.

Teraz nie ma się co dziwić obcokrajowcom, którzy po kilku lekcjach nauki polskiego rezygnują i zaczynają uczyć się jakiegoś prostszego języka. Wielu z nich już po pierwszych zajęciach zastanawia się, jak Polacy mogą się porozumiewać między sobą i to skutecznie.