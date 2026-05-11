Sieci handlowe ASDA i Sainsbury’s pilnie wycofują zabawki znanej firmy z rynku po wykryciu potencjalnego zagrożenia zdrowotnego. Chodzi o popularne zestawy kreatywne dla dzieci marki Crayola, w których – jak ostrzegają brytyjskie służby – mógł znaleźć się azbest. Sprawa budzi szczególny niepokój. Chociaż azbest jako substancja nie jest nowym zagrożeniem, to pierwszy raz tak duża, powszechnie znana marka i szeroka sieć dystrybucji produktów dziecięcych została powiązana z ryzykiem jego obecności w zabawkach. To budzi poważne obawy.

ASDA i Sainsbury’s pilnie wycofują zabawki znanej firmy z powodu zagrożenia zdrowia

Decyzja o wycofaniu produktów sieci sklepów podjęły natychmiast po ostrzeżeniu Office for Product Safety and Standards (OPSS). Z rynku znikają dwa zestawy kreatywne: Crayola-Branded Touchy Feely Craft Box oraz Crayola-Branded Discovery Craft Box. Produkty były dostępne w wielu dużych sieciach handlowych. To dodatkowo zwiększa skalę problemu.

W komunikatach sklepów podkreślono, że konsumenci powinni natychmiast zaprzestać korzystania z zestawów. Dlatego powinni zwrócić je do punktów sprzedaży. Wówczas Klienci odzyskają pieniądze.

- Advertisement -

Azbest – rzadki przypadek w produktach dziecięcych

Choć azbest od lat jest znanym zagrożeniem i jego stosowanie zostało zakazane w wielu krajach, przypadki jego wykrycia w produktach codziennego użytku są obecnie bardzo rzadkie. Tym bardziej niepokojące jest to, że tym razem chodzi o zabawki przeznaczone dla dzieci.

Wskazano, że ryzyko dotyczy piasku znajdującego się w zestawach kreatywnych. Produkt mógł zostać zanieczyszczony niewielką ilością włókien azbestowych. Jednak nawet minimalna ekspozycja na tę substancję stanowi zagrożenie dla zdrowia dziecka. Szczególnie, że najmłodsi często wkładają palce po zabawie do buzi. Natomiast ich organizmy są dużo bardziej wrażliwe na toksyczne działanie azbestu.

Dlaczego zabawki Crayola są niebezpieczne i co wykryto w produkcie

Według OPSS problem dotyczy potencjalnego zanieczyszczenia materiału używanego w zestawach. Azbest jest substancją naturalnie występującą w środowisku, ale jego włókna są wyjątkowo niebezpieczne po wdychaniu.

Zabawki Crayola znalazły się w centrum uwagi, ponieważ piasek używany w zestawach mógł zawierać śladowe ilości tego minerału. Nie chodzi oczywiście o celowe dodanie substancji, ale o możliwe skażenie surowca na etapie produkcji lub dostaw.

Co powoduje azbest i dlaczego jest tak groźny?

Azbest jest rakotwórczy. Włókna tej substancji, jeśli zostaną wdychane, mogą osadzać się w płucach i powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym azbestozę, raka płuc oraz międzybłoniaka opłucnej.

Szczególnie niebezpieczne jest to, że skutki kontaktu z azbestem mogą ujawniać się dopiero po wielu latach. Dlatego nawet niewielkie i krótkotrwałe narażenie budzi poważne obawy ekspertów ds. zdrowia publicznego.

ASDA i Sainsbury’s pilnie wycofują zabawki znanej firmy – co zrobić z produktem

Władze i sieci handlowe wydały jasne zalecenia dotyczące postępowania z wycofanymi zestawami. Jeśli produkt jest nadal zamknięty, należy go szczelnie zapakować i odizolować od dzieci. Jeśli dzieci miały już z nim kontakt, zaleca się ostrożne oczyszczenie miejsca użycia. Najlepiej przy użyciu wilgotnych ściereczek i środków ochrony osobistej, aby ograniczyć ryzyko unoszenia się pyłu. Podczas zbierania produktu warto użyć maseczki, by ograniczyć wdychanie niebezpiecznej substancji.

Następnie wszystkie materiały – w tym użyte rękawiczki czy ściereczki – należy bezpiecznie zapakować i zutylizować zgodnie z wytycznymi. Klienci mogą również zwrócić produkty do sklepów, gdzie otrzymają zwrot kosztów. Sieci deklarują, że nie wymagają paragonu.

Sklepy wycofują zabawki znanej firmy – bezprecedensowa sytuacja na rynku

Sprawa wywołała duże poruszenie, ponieważ dotyczy produktów dziecięcych jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek kreatywnych na świecie. Choć zagrożenia związane z azbestem są znane od dekad, przypadek jego możliwej obecności w zabawkach dostępnych w dużych sieciach handlowych podkreśla, jak istotne są kontrole jakości w globalnym łańcuchu dostaw.