Możesz dostać mandat, choć nie łamiesz przepisów

W Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie liczba kradzieży i fałszowania tablic rejestracyjnych. Złodzieje wykorzystują cudze numery do unikania mandatów, a nawet do prowadzenia działalności przestępczej. Wyjaśniamy, jak działa ten proceder i jak się przed nim zabezpieczyć.

Konsekwencje przeszczepiania tablic rejestracyjnych bywają dramatyczne dla właścicieli samochodów. Mandaty, problemy z ubezpieczeniem, żmudne wyjaśnienia na komendzie i wielomiesięczna walka o odzyskanie dobrego imienia to ich chleb powszedni. Na szczęście da się w prosty sposób utrudnić życie złodziejom.

Na Wyspach kradną tablice i klonują auta

DVLA na podstawie statystyk pozyskanych przez Churchill Motor Insurance pokazała skalę kryzysu. W ubiegłym roku zgłoszono 7381 przypadków kradzieży fizycznych tablic rejestracyjnych. Rok wcześniej było ich 5683, a w 2021 roku – 3376.

- Advertisement -

Ponad dwukrotnie przebito wynik sprzed 4 lat i z impetem rozwinięto proceder klonowania tablic, czyli umieszczenia na innym aucie skopiowanych numerów legalnie zarejestrowanego samochodu. W 2021 roku odnotowano 7430 takich spraw, natomiast w ostatnim bilansie mówimy o blisko 11,4 tys. przypadków. Uważaj na swoje auto w UK, ponieważ w razie kradzieży jest niewielka szansa, że policja odpowiednio zajmie się twoim zgłoszeniem.

Najmocniej problem dotyka miasta objęte systemami kamer. W szczególności wskazuje się na: Londyn, Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Bristol, Sheffield, Glasgow, Edynburg czy Cardiff. To właśnie tam monitoring jest gęsty, a możliwość przerzucenia odpowiedzialności na właściciela legalnego auta kusząca dla przestępców.

Dlaczego złodzieje chcą cudzych numerów?

Skradziona tablica nie służy wyłącznie do uniknięcia opłaty parkingowej. Najczęstsze cele przestępców są trzy.

Po pierwsze, unikanie mandatów. Wezwania parkingowe i mandaty z fotoradarów trafiają do osoby, która nie miała z wykroczeniem nic wspólnego.

Po drugie, działalność kryminalna. Samochodów z przeniesionymi numerami używa się podczas włamań, kradzieży i ucieczek. Kamery rejestrują wtedy dane niewinnego kierowcy.

Po trzecie, rośnie popularność tak zwanych ghost plates, czyli tablic z powłoką odbijającą światło w taki sposób, by systemy ANPR miały problem z odczytem numeru. To wyjątkowo niebezpieczny trend, bo uderza bezpośrednio w skuteczność nadzoru drogowego.

Raport brytyjskiej międzyparlamentarnej grupy ds. bezpieczeństwa transportu ostrzega: szacunkowo jeden na 15 pojazdów porusza się z tablicami zaprojektowanymi do oszukiwania kamer. Natomiast British Number Plate Manufacturers Association alarmuje, że część firm działa bez wymaganej rejestracji w DVLA i wydaje duplikaty bez sprawdzania dokumentów pojazdu. Potem fałszywe tablice rejestracyjne zalewają brytyjskie drogi.

Mimo że wymaga się od sprzedawców sprawdzenia tożsamości kupującego oraz potwierdzenia jego prawa do wskazanego numeru rejestracyjnego, część firm ignoruje te obowiązki. Ponad 130 autoryzowanych dostawców wpisanych do rejestru DVLA sprzedaje tablice bez wymaganych dokumentów, dlatego osoby niepowołane mogą bez większych przeszkód zdobyć oznaczenia identyczne z legalnie zarejestrowanymi pojazdami i używać ich do ukrywania swojej tożsamości.

Prosta zasada może oszczędzić miesiące problemów

Większość kradzieży trwa sekundy, bo standardowe mocowania można błyskawicznie odkręcić. Dlatego zaleca się montaż śrub odpornych na manipulację, z odkręcania których przypadkowy złodziej najczęściej zrezygnuje.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do kradzieży lub podejrzewasz klonowanie numerów, musisz natychmiast zgłosić sprawę na policję, uzyskać numer referencyjny zdarzenia, poinformować DVLA, skontaktować się z ubezpieczycielem i zachować wszystkie mandaty i korespondencję. Kto dziś zlekceważy temat, jutro może obudzić się ze stosem mandatów.