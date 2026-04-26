Mamy 2026 rok, a iPhone wciąż nie pobił rekordu Nokii

iPhony biją kolejne rekordy sprzedaży. Z wypuszczeniem każdej nowej serii telefonu Apple, słyszymy o rekordach sprzedażowych każdego nowego modelu. Tymczasem mało kto wie, że firmie Apple wciąż daleko do rekordu, który ustanowiła Nokia swoim jednym, małym telefonem.

Liczba sprzedanych iPhonów robi wrażenie. Te liczby to jednak zaledwie część tego, co osiągnęła Nokia ze swoim modelem 1100, który nawet nie był smartfonem.

Rekord sprzedaży nadal należy do modelu Nokia 1100

Ten mały telefon sprzedał się na całym świecie w rekordowej liczbie 250 milionów egzemplarzy! To nie tylko najlepiej sprzedający się telefon komórkowy wszech czasów. To też najlepiej sprzedające się urządzenie elektroniczne ma świecie. W tej kwestii stara Nokia rozkłada na łopatki wszystkie telefony.

- Advertisement -

Nokia 1100, która produkowana była w latach 2003-2009, kosztowała zaledwie 100 dolarów i choć pozbawiona kolorowego wyświetlacza, miała wymienną obudowę, dzwonki monofoniczne, książkę telefoniczną, która pomieścić mogła 50 kontaktów i klawiaturę pyłoszczelną. Jedną z największych zalet była niezwykle wytrzymała bateria, która pozwalała na 400 godzin (ponad 16 dni!) czasu czuwania.

Do dziś ten telefon można jeszcze kupić w internecie.

Rekordy sprzedaży telefonu iPhone

Firma Apple, nie podaje oficjalnie sprzedaży dla pojedynczych modeli iPhone’a, ale bardziej dla całych serii. Jednak liczby sprzedażowe dla konkretnych modeli można znaleźć w raportach szacunkowych analityków. Bazując na nich wiemy, że ogólnie wszystkich iPhonów sprzedaje się ok. 230–250 mln sztuk rocznie, a rekord padł w postaci 242 mln w 2021 roku.

Jeśli chodzi o konkretny model to zwykle Apple sprzedaje serie (np. iPhone 13: 4 modele).

Tutaj największym hitem jest iPhone 6 / 6 Plus (rekord wszech czasów) ok. 222 mln sztuk i jest to też absolutny rekord historii smartfonów.

Jego sukcesu nie powtórzył żaden model:

iPhone 7 / 7 Plus ok. 160 mln

iPhone 11 ok. 102 mln

iPhone 12 (5G boom) ok. 100 mln

iPhone 13 ok. 80 mln

Nowsze modele odnotowują jeszcze mniejszą sprzedaż, ale wynika to z tego, że sprzedaż jest bardziej rozbita między wersje base, pro, pro max. Kiedyś apple miał 1 lub 2 modele rocznie.

Co teraz dzieje się z firmą Nokia?

Produkcję przejęła firma HMD Global, która wskrzesiła i unowocześniła kultowe modele Nokii, w tym 3310. Zobacz Nokia w 2026 roku.