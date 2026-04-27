Wysokie ceny utrzymają się nawet po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie

W Wielkiej Brytanii wysokie ceny utrzymają się długo nawet po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie
Paulina Markowska
Minister Darren Jones ostrzegł, że wysokie ceny energii, żywności i lotów utrzymają się w Wielkiej Brytanii jeszcze co najmniej osiem miesięcy po zakończeniu wojny w Iranie.

Według Jonesa „w konsekwencji działań Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie” jeszcze bardziej wzrosną ceny energii, żywności i lotów. Minister twierdzi, że wojna będzie miała „długi ogon” konsekwencji.

Mieszkańców UK czeka dalszy wzrost cen

We wtorek premier Starmer będzie przewodniczył kolejnemu posiedzeniu komisji gabinetowej powołanej do radzenia sobie ze skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rząd chce zintensyfikować działania mające na celu zrekompensowanie niedoborów spowodowanych konfliktem po zamknięciu Cieśniny Ormuz.

Darren Jones przewodniczy grupie ministrów ds. planowania awaryjnego. Skupia się ona na bieżącym monitorowaniu poziomu zapasów i sprawdzaniu, jakie plany są wdrażane w celu rozwiązania problemów z łańcuchem dostaw.

Jones powiedział BBC, że konsumenci w wyniku konfliktu odczują raczej wzrost cen niż braki w towarach na półkach supermarketów.

Szczerze mówiąc, prawdopodobnie nastąpi to nie tylko w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale i miesięcy. Będzie z tego długi ogon – dodał.

Czeka nas raczej wzrost cen niż braki w towarach na półkach supermarketów / fot. Shutterstock

Nawet po zakończeniu konfliktu będzie drogo

Minister zaznaczył, że nawet po hipotetycznym zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie sytuacja gospodarcza będzie trudna.

Myślę, że skutki gospodarcze dla systemu pojawią się po ponad ośmiu miesiącach od momentu rozwiązania konfliktu. Ludzie będą więc świadkami wyższych cen energii, cen żywności i tego typu problemów. Jak również droższych biletów lotniczych, w konsekwencji działań Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie. Rząd w Wielkiej Brytanii, praca, którą wykonuję z premierem, jest analizą wszystkich tych kwestii.

Przypomnijmy, że na początku tego miesiąca Bank Anglii ostrzegł, że około 1,3 mln gospodarstw domowych w UK może spodziewać się wzrostu kosztów kredytów hipotecznych w wyniku szoku gospodarczego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Ponadto w najnowszym raporcie Banku Anglii na temat stabilności finansowej (FSR) stwierdzono, że perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii „pogorszyły się”. Co tylko zwiększa presję na brytyjskie gospodarstwa domowe i firmy.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jak odnaleźć 2000 funtów z konta Child Trust Found – 23 kwietnia 2026 ruszyła pomoc rządu

Wiele osób nie wie, że konto zostało założone w ich imieniu. Inni nie otrzymali informacji od rodziców lub opiekunów. Natomiast część zmieniła adres zamieszkania.
UK

Sprzeczne informacje linii lotniczych na temat lotów z Irlandii Północnej

Do podróżnych trafiają sprzeczne informacje od linii lotniczych operujących w Irlandii Północnej.
Styl życia

Jak skutecznie wyciszyć przebodźcowany organizm i odzyskać zdrowy sen?

Nadmiar bodźców ze środowiska zewnętrznego potrafi wprowadzić układ nerwowy...
Praca i finanse

HMRC blokuje obniżkę VAT na ładowanie aut elektrycznych. Kierowcy zapłacą więcej

Branża motoryzacyjna od dawna postuluje ujednolicenie stawek VAT, argumentując, że obecny system hamuje rozwój elektromobilności. Czy możliwa jest obniżka podatku na publiczne ładowanie aut?
Praca i finanse

Nawet 1000 funtów rocznie od państwa. Tysiące osób nie sięga po te pieniądze

Istnieją rozwiązania pozwalające przyspieszyć przy wsparciu państwa gromadzenie kapitału na pierwsze mieszkanie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie