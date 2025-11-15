Coraz gorsze doręczanie paczek w Holandii. Mieszkańcy sfrustrowani

Mieszkańcy Holandii coraz bardziej narzekają na nieterminowe doręczanie paczek. Dochodzi nawet do sytuacji, w których dostają awiza mimo całodziennego oczekiwania w domu na przesyłkę.

Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów (Consumentenbond) poinformowało, że mieszkańcy kraju tulipanów coraz częściej narzekają na problemy z dostawą paczek.

Doręczanie paczek coraz bardziej nieterminowe

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Consumentenbond wśród 12 000 mieszkańców Holandii, aż 35 proc. stwierdziło, że miało problemy z dostawą paczek w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Dla porównania – w 2023 roku odsetek ten wynosił 30 proc., a w 2021 roku 27 proc. Pokazuje to pogarszającą się jakość usług związanych z doręczaniem paczek.

Aż 75 proc. badanych skarżyło się na niepewne terminy doręczeń. Zmieniały się one w ciągu dnia, co wprowadzało zamęt i niepewność co do tego, czy paczka dotrze o czasie. Respondenci skarżyli się także, że kurierzy twierdzili, iż odbiorców nie było w domu, co nie było to zgodne z prawdą.

Niestety przez ten wzrastający brak wiarygodności i terminowości firmy kurierskie w Holandii coraz bardziej tracą na popularności.

– Ogromna liczba paczek jest dostarczana codziennie w całej Holandii. Nic więc dziwnego, że czasami zdarzają się problemy. Ale te odsetki są po prostu zbyt wysokie – poinformowała w raporcie Sandra Molenaar, dyrektorka Consumentenbond.

Firmy kurierskie, na które wpłynęło najwięcej skarg

Mimo że PostNL jest często krytykowany za opóźnienia w dostawach poczty, to pod względem skarg nie on wypadł najgorzej. Okazuje się, że klienci, którzy odbierali paczki od UPS, mieli najwięcej problemów. Aż 49 proc. z nich zgłosiło skargi.

Natomiast PostNL wypadł najlepiej na tle innych firm kurierskich. Chociaż co trzeci respondent potwierdził, że miał pewne problemy.

Pogorszyły się także usługi pod względem kontaktu z obsługą klienta. Uczestnicy badania przyznali średnią ocenę 3,7 firmom DHL, DPD, PostNL i UPS. Jest to spadek w porównaniu z oceną 3,9 w roku 2023 i 4,7 w roku 2021. Niższe oceny wynikają z faktu, że klienci obecnie obsługiwani są przez chatbota, który nie udzielił im potrzebnej pomocy.

Aby rozwiązać istniejące problemy, na jakie skarżą się konsumenci, Consumentenbond chce wprowadzić rozwiązanie, które może okazać się skuteczne. Chce bowiem przystąpić do rozmów ze stowarzyszeniem zrzeszającym sklepy internetowe, Thuiswinkel i w przypadku niedostarczenia paczki lub innych problemów z doręczeniem, konsumenci mogliby ubiegać się o zwrot kosztów dostawy.