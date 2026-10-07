Wielu emerytów nie wyobraża sobie rezygnacji z pracy na emeryturze
Wielu emerytów nie wyobraża sobie rezygnacji z pracy na emeryturze / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseStyl życia
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Coraz mniej osób chce rezygnować z pracy na emeryturze

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Tylko 16 proc. mieszkańców Wysp zakłada, że zrezygnuje całkowicie z pracy na emeryturze i zakończy swoją aktywność zawodową. Większość obawia się nie tylko o finanse, ale też o swoje zdrowie psychiczne.

Wzrost kosztów utrzymania mocno daje się we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Do tego stopnia, że większość z nich obawia się przejścia na emeryturę i braku aktywności zawodowej.

Praca na emeryturze

Z badania przeprowadzonego wśród 2000 osób wynika, że mieszkańcy Wysp nie myślą o rezygnacji z pracy na emeryturze. Okazuje się, że około 30 proc. respondentów przewiduje kontynuowanie swojej aktywności zawodowej w pewnym zakresie. Natomiast 17 proc. z nich przewiduje zmienić charakter wykonywanych zajęć, a 13 proc. nie zamierza nawet uważać się za emerytów.

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Prawie co piąta osoba (19 proc.) planuje stopniowe ograniczanie aktywności zawodowej przed jej ostatecznym zakończeniem. Natomiast 10 proc. rozważa podjęcie nowej pracy. Zaledwie 23 proc. badanych nie wie jeszcze, jak będzie wyglądało ich życie na emeryturze.

Kwestie finansowe to tylko jeden z powodów utrzymania aktywności zawodowej w wieku emerytalnym
Kwestie finansowe to tylko jeden z powodów utrzymania aktywności zawodowej w wieku emerytalnym / fot. Shutterstock

Dlaczego ludzie nie rezygnują z aktywności zawodowej na emeryturze?

Do najczęstszych powodów kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego należą chęć utrzymania aktywności umysłowej. Powód ten podało 41 proc. z badanych osób. Kolejnym powodem – dla 35 proc. osób – jest dbałość o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. A także – dla 30 proc. osób – troska o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wśród innych przyczyn wymienia się czerpanie przyjemności z pracy (24 proc.), poczucie sprawstwa i gotowość do dalszej aktywności (16 proc.). Czy też większą elastyczność dzięki pracy hybrydowej i zdalnej (11 proc.).

Około 23 proc. osób musiałoby kontynuować pracę z powodu niewystarczających oszczędności, 20 proc. obawia się, czy dochód emerytalny zaspokoi ich potrzeby. A 17 proc. spodziewa się, że świadczenie to będzie niższe, niż wcześniej zakładali.

Komfort życia na emeryturze

Choć 53 proc. badanych jest przekonanych, że uda im się utrzymać komfortowy styl życia na emeryturze, 39 proc. nie ma takiej pewności, a 9 proc. nie potrafi tego określić.

Należy dodać także, że kobiety wykazują mniejszy optymizm w tej kwestii niż mężczyźni. Aż 45 proc. kobiet nie jest pewnych, czy będą mogły żyć na odpowiednim poziomie w późniejszym wieku. Z kolei wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 31 proc.

Przyszli emeryci rozważają różne rozwiązania, gdy już osiągną wiek emerytalny. Część z nich chce kontynuować aktywność zawodową na własnych zasadach, które byłyby bardziej elastyczne. Wielu z nich zdecydowanie myśli o skróceniu czasu pracy.

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