Ile emeryci stracą na likwidacji potrójnej gwarancji – triple lock?

Z najnowszej analizy wynika, że likwidacja triple lock sprawi, że emeryci w Wielkiej Brytanii mogą stracić 1600 funtów rocznie. Premier zapowiedział zmianę polityki emerytalnej od 2030 roku.

Andy Burnham na konferencji Partii Pracy poinformował, że mechanizm potrójnej gwarancji – triple lock – służący do waloryzacji emerytur państwowych zostanie od 2030 roku zmieniony. Przez to emerytury będą rosły w wolniejszym tempie.

Likwidacja triple lock – ile na tym stracą emeryci?

Obecnie obowiązująca „potrójna gwarancja” zakłada, że emerytura państwowa rośnie w oparciu o najwyższy z trzech wskaźników: inflację, średnie wynagrodzenie lub sztywną stawkę 2,5 procent.

- Advertisement -

Plany Partii Pracy zakładają jednak usunięcie średniego wynagrodzenia jako jednego z kluczowych wskaźników od 2030 roku. Ponieważ to właśnie on zazwyczaj osiąga najwyższą wartość, zmiana ta sprawi, że system stanie się mniej korzystny dla emerytów.

Jak wyliczyli doradcy emerytalni z firmy Hymans Robertson, w rezultacie do 2050 roku emerytura państwowa może wynieść 33 500 funtów zamiast prognozowanych 35 100 funtów. Oznacza to stratę w wysokości 1600 funtów.

Emerytura w relacji do zarobków

Przedstawiciele rządu twierdzą, że zmodyfikowany mechanizm wciąż można nazywać „potrójną gwarancją”. Z tego względu, że emerytura państwowa utrzyma swoją wartość w relacji do zarobków. Pozostawia to furtkę dla doraźnych korekt. Dzięki nim w niektórych latach świadczenie mogłoby wzrosnąć powyżej poziomu inflacji lub progu 2,5 procent.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur oświadczył: „To rozwiązanie jest korzystniejsze dla emerytów i ich rodzin. Gwarantuje ono, że państwowy system emerytalny będzie co roku podlegał waloryzacji. O wskaźnik odpowiadający najwyższej z trzech wartości: 2,5 proc., wskaźnikowi inflacji CPI lub nowemu mechanizmowi powiązanemu z dynamiką zarobków”.

„Zobowiązujemy się do utrzymania potrójnej gwarancji (triple lock) przez resztę obecnej kadencji parlamentu. Dzięki temu nowa emerytura państwowa wzrośnie o ponad 2000 funtów. I do kwietnia 2029 roku osiągnie prognozowany rekordowy poziom. Zmodyfikowana potrójna gwarancja pozwoli utrwalić korzyści, jakie emeryci zyskali dzięki tej polityce” – czytamy dalej w oświadczeniu.