Jak likwidacja triple lock wpłynie na wysokość emerytur?
Jak likwidacja triple lock wpłynie na wysokość emerytur? / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Ile emeryci stracą na likwidacji potrójnej gwarancji – triple lock?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z najnowszej analizy wynika, że likwidacja triple lock sprawi, że emeryci w Wielkiej Brytanii mogą stracić 1600 funtów rocznie. Premier zapowiedział zmianę polityki emerytalnej od 2030 roku.

Andy Burnham na konferencji Partii Pracy poinformował, że mechanizm potrójnej gwarancji – triple lock – służący do waloryzacji emerytur państwowych zostanie od 2030 roku zmieniony. Przez to emerytury będą rosły w wolniejszym tempie.

Likwidacja triple lock – ile na tym stracą emeryci?

Obecnie obowiązująca „potrójna gwarancja” zakłada, że emerytura państwowa rośnie w oparciu o najwyższy z trzech wskaźników: inflację, średnie wynagrodzenie lub sztywną stawkę 2,5 procent.

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Plany Partii Pracy zakładają jednak usunięcie średniego wynagrodzenia jako jednego z kluczowych wskaźników od 2030 roku. Ponieważ to właśnie on zazwyczaj osiąga najwyższą wartość, zmiana ta sprawi, że system stanie się mniej korzystny dla emerytów.

Jak wyliczyli doradcy emerytalni z firmy Hymans Robertson, w rezultacie do 2050 roku emerytura państwowa może wynieść 33 500 funtów zamiast prognozowanych 35 100 funtów. Oznacza to stratę w wysokości 1600 funtów.

Po likwidacji potrójnej gwarancji emerytura państwowa może wynieść 33 500 funtów zamiast prognozowanych 35 100 funtów
Po likwidacji potrójnej gwarancji emerytura państwowa może wynieść 33 500 funtów zamiast prognozowanych 35 100 funtów / fot. Shutterstock

Emerytura w relacji do zarobków

Przedstawiciele rządu twierdzą, że zmodyfikowany mechanizm wciąż można nazywać „potrójną gwarancją”. Z tego względu, że emerytura państwowa utrzyma swoją wartość w relacji do zarobków. Pozostawia to furtkę dla doraźnych korekt. Dzięki nim w niektórych latach świadczenie mogłoby wzrosnąć powyżej poziomu inflacji lub progu 2,5 procent.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur oświadczył: „To rozwiązanie jest korzystniejsze dla emerytów i ich rodzin. Gwarantuje ono, że państwowy system emerytalny będzie co roku podlegał waloryzacji. O wskaźnik odpowiadający najwyższej z trzech wartości: 2,5 proc., wskaźnikowi inflacji CPI lub nowemu mechanizmowi powiązanemu z dynamiką zarobków”.

Zobowiązujemy się do utrzymania potrójnej gwarancji (triple lock) przez resztę obecnej kadencji parlamentu. Dzięki temu nowa emerytura państwowa wzrośnie o ponad 2000 funtów. I do kwietnia 2029 roku osiągnie prognozowany rekordowy poziom. Zmodyfikowana potrójna gwarancja pozwoli utrwalić korzyści, jakie emeryci zyskali dzięki tej polityce” – czytamy dalej w oświadczeniu.

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