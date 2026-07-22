W UK brakuje położnych. Czy to szansa na pracę dla Polek?

W Wielkiej Brytanii od lat mówi się o kryzysie kadrowym w opiece położniczej. Mimo że liczba położnych pracujących w NHS jest obecnie rekordowo wysoka, system nadal zmaga się z dużą rotacją personelu. Szczególnie niepokojący jest odpływ młodych osób, które rezygnują z zawodu już kilka lat po uzyskaniu kwalifikacji. W UK brakuje położnych, czy to oznacza szansę na pracę dla Polek?

Dla Polek z wykształceniem położniczym może to oznaczać realną szansę na znalezienie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby jest duże. Jednak droga do pracy w brytyjskim systemie ochrony zdrowia wymaga spełnienia określonych warunków, dobrej znajomości języka oraz przygotowania do pracy w zupełnie innym modelu opieki.

W UK brakuje położnych – jakie są przyczyny?

Brytyjska opieka położnicza od kilku lat znajduje się pod ogromną presją. Wzrost liczby skomplikowanych ciąż, większe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjentek oraz niedobory personelu sprawiają, że wiele położnych pracuje w bardzo trudnych warunkach.

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Według danych NHS w latach 2025–2026 z pracy odeszło prawie 3000 położnych. Ponad połowę tej grupy stanowiły osoby poniżej 35. roku życia. Szczególnie szybko rośnie liczba młodych specjalistek, które decydują się odejść z zawodu. Problemem nie jest brak zainteresowania położnictwem, ale warunki, w jakich wiele osób musi wykonywać tę pracę.

Położne w Wielkiej Brytanii często wskazują na przeciążenie obowiązkami. Problemem jest również zbyt mała liczba pracowników na dyżurach oraz trudności z wykorzystaniem należnych przerw. A na położnych ciąży duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo matki i dziecka. Praca, która dla wielu osób zaczynała się jako wymarzony zawód związany z pomocą kobietom w jednym z najważniejszych momentów życia, coraz częściej wiąże się z ogromnym stresem i ryzykiem wypalenia zawodowego.

To właśnie dlatego brytyjskie szpitale nadal potrzebują nowych położnych – także tych z zagranicy.

Czy polska położna może pracować w UK?

Tak, ale polskie kwalifikacje nie są automatycznie wystarczające do rozpoczęcia pracy. Każda osoba, która chce wykonywać zawód położnej w Wielkiej Brytanii, musi uzyskać rejestrację w Nursing and Midwifery Council (NMC) – brytyjskiej instytucji regulującej zawody medyczne.

Proces ten potwierdza, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje wymagane w brytyjskim systemie ochrony zdrowia.

Polska położna powinna przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów lub szkoły położniczej uznawany w Polsce. Musi również spełnić wymagania NMC dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej. Konieczne jest udokumentowanie przebiegu nauki i pracy zawodowej.

Bardzo ważnym elementem jest znajomość języka angielskiego. Położna w UK musi swobodnie komunikować się z pacjentkami, rodzinami oraz zespołem medycznym. Od jakości komunikacji często zależy bowiem bezpieczeństwo opieki.

NMC wymaga potwierdzenia znajomości języka angielskiego poprzez odpowiedni egzamin. Najczęściej IELTS lub OET dla zawodów medycznych. Kandydatka musi osiągnąć wymagany poziom. Obejmuje on między innymi rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i komunikację ustną.

Jak wygląda praca polskiej położnej w brytyjskim systemie?

Położnictwo w Wielkiej Brytanii różni się od tego znanego wielu osobom z Polski. Położna ma często większą samodzielność zawodową i odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu ciąży, edukacji przyszłych rodziców oraz opiece nad kobietą podczas porodu.

W NHS położne pracują nie tylko na salach porodowych. Pracują również w poradniach, zespołach środowiskowych odwiedzających kobiety w domach, oddziałach patologii ciąży czy specjalistycznych jednostkach zajmujących się ciążami wysokiego ryzyka.

Dla wielu Polek dużą zmianą może być sposób organizacji pracy. Brytyjski system mocno opiera się na dokumentacji, procedurach bezpieczeństwa i pracy zespołowej. Położna musi umieć podejmować decyzje, ale jednocześnie działać zgodnie z bardzo szczegółowymi standardami.

Początki mogą być wymagające. Szczególnie ze względu na język medyczny, różnice kulturowe oraz inne podejście pacjentek do opieki okołoporodowej. Wiele zagranicznych położnych podkreśla jednak, że po okresie adaptacji brytyjskie środowisko pracy daje możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia.

Ile zarabia położna w Wielkiej Brytanii?

Wynagrodzenie położnych zatrudnionych w NHS zależy od doświadczenia, stanowiska oraz regionu kraju. Większość położnych rozpoczyna pracę na poziomie odpowiadającym grupie Band 5 w systemie NHS.

Początkująca położna może liczyć na wynagrodzenie rzędu około 30–35 tysięcy funtów rocznie brutto. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia i awansem na wyższe stanowiska pensja rośnie. Położne na poziomie Band 6 i Band 7 mogą zarabiać około 37–50 tysięcy funtów rocznie brutto, a osoby pełniące funkcje kierownicze lub specjalistyczne mogą osiągać jeszcze wyższe wynagrodzenia.

Do pensji podstawowej mogą dochodzić dodatki za pracę w nocy, weekendy i święta. W NHS istnieją również świadczenia pracownicze. Jednym z nich jest program emerytalny, płatny urlop czy możliwość dalszego kształcenia.

Warto jednak pamiętać, że wyższe zarobki należy porównywać z kosztami życia, szczególnie w dużych miastach, takich jak Londyn. Dla wielu Polek atrakcyjność pracy w UK wynika nie tylko z pensji, ale również z możliwości rozwoju zawodowego i stabilności zatrudnienia.

W UK brakuje położnych, czy warto starać się o pracę?

Dla wielu kobiet może to być nie tylko wyjazd za lepszymi zarobkami, ale także szansa na rozwój zawodowy, zdobycie międzynarodowego doświadczenia i pracę w systemie, który mimo problemów nadal należy do jednych z największych pracodawców medycznych na świecie.