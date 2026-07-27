Które roczniki stracą najbardziej przez podwyżkę wieku emerytalnego?
Które roczniki stracą najbardziej przez podwyżkę wieku emerytalnego? / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Nowe zasady emerytur w UK. Które roczniki będą musiały pracować dłużej?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Po tym, jak wiek emerytalny zostanie podniesiony w Wielkiej Brytanii, niektóre roczniki będą musiały pracować dłużej i wiele osób na tym straci.

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) ma podnieść wiek emerytalny. Opóźni to wypłaty emerytur (do 16 500 funtów rocznie) osobom będącym w wieku od 49 do 55 lat.

Podniesienie wieku emerytalnego to strata finansowa

Zmiany w wypłacie emerytur państwowych mogą wpłynąć na osoby w wieku od 49 do 55 lat, ponieważ Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) przygotowuje się do podniesienia wieku emerytalnego.

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Osoby w wieku od 49 do 55 lat będą musiały kontynuować pracę przez dodatkowy rok. Potencjalnie stracą (zgodnie z obecnym przeliczeniem) 12 547 funtów, które mogłyby otrzymać na emeryturze.

Z czego to wynika? Obecnie wiek emerytalny wynosi 66 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Do 2028 roku ma on wzrosnąć do 67 lat. Natomiast do 2044 roku do 68 lat, co dotknie osoby urodzone po 1977 roku.

Emerytura państwowa dla osób przechodzących na emeryturę po 6 kwietnia 2016 roku, wynosi maksymalnie 241,30 funtów tygodniowo w latach 2026/27. To z kolei odpowiada 12 547,60 funtów rocznie. Z kolei do 2037 roku może ona osiągnąć poziom nawet 16 500 funtów rocznie.

Aby kwalifikować się do pełnej kwoty emerytury w Wielkiej Brytanii, należy „zgromadzić” 35 lat składek na ubezpieczenie społeczne. A do otrzymania jakiejkolwiek wypłaty wymagane jest minimum dziesięć lat kwalifikujących.

Do 2028 roku wiek emerytalny ma wzrosnąć do 67 lat
Do 2028 roku wiek emerytalny ma wzrosnąć do 67 lat / fot. Shutterstock

Podwyżka Universal Credit dla 66-latków?

W związku z podniesieniem wieku emerytalnego pisaliśmy niedawno o apelach dotyczących podwyżki Universal Credit dla 66-latków. Komisja ds. Pracy i Emerytur (Work and Pensions Committee) uważa, że w byłaby to realna pomoc dla osób, które będą musiały dodatkowy rok poczekać na emeryturę, a mogą nie być już zdolne do pracy.

Komisja w oświadczeniu napisała: „Zalecamy to jako rozwiązanie krótkoterminowe. Aby złagodzić skutki podwyżki do 67. roku życia, która już się rozpoczęła. Proponujemy korzystanie z UC, ponieważ powinno to umożliwić szybkie udzielenie wsparcia. (…) Osoby, które na tym etapie życia są poza rynkiem pracy, bardzo mało prawdopodobne, aby do niego powróciły”.

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