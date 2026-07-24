Wsparcie dla rodziców na pokrycie kosztów utrzymania podczas wakacji

Wielu rodziców w Wielkiej Brytanii nie wie, że może ubiegać się o wsparcie w czasie wakacji szkolnych w zakresie kosztów utrzymania. Okazuje się, że w ten sposób aż 1,4 miliona dzieci nie korzysta z rządowej pomocy.

Zachęca się rodziców do korzystania z programu wsparcia w zakresie kosztów utrzymania w okresie wakacyjnym. Niestety wiele osób nie wie, że jaka pomoc im przysługuje.

Wsparcie dla rodziców w czasie wakacji

Oskarżono councile w Wielkiej Brytanii o niedopełnienie obowiązku w związku z poinformowaniem rodziców o rządowym programie wakacyjnym. Przeprowadzone badania ujawniły, że aż 1,4 miliona dzieci nie korzysta z bezpłatnych zajęć wakacyjnych i darmowych ciepłych posiłków. Program Holiday Activities and Food (HAF) stanowi wsparcie dla rodziców w pokryciu kosztów utrzymania w okresie wakacyjnym.

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Niestety (według danych Money Wellness) w niektórych regionach kraju odsetek korzystających z programu wynosi zaledwie dziewięć procent, a średnio nieco ponad jedną trzecią (35 procent).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji (DfE) władze powinny dążyć do zapewnienia czterech godzin dziennie opieki każdemu uprawnionemu dziecku przez cztery dni w tygodniu w okresie wakacji.

Adam Rolfe, specjalista ds. polityki i kontaktów publicznych w Money Wellnes powiedział:

– Rodziny, z którymi współpracujemy, są latem przeciążone do granic możliwości. Brak opieki nad dziećmi, brak posiłków w szkole, a rachunki wciąż napływają. Program HAF został stworzony właśnie po to, aby pomóc tym rodzinom.

Darmowe posiłki dla dzieci w czasie wakacji

Dzieci od Year Reception do 11 klasy, które otrzymują bezpłatne posiłki w szkole, automatycznie są uprawnione również do darmowych posiłków w wakacje. Natomiast dzieci, które ich nie otrzymują, mogą zostać do nich zakwalifikowane przez councile.

Rodzicom zaleca się jak najszybszą rezerwację miejsc w ramach programu. Kluby w dogodnych lokalizacjach zapełniają się w ciągu kilku dni od otwarcia rezerwacji. A większość władz lokalnych tworzy listy oczekujących po tym terminie.

Istnieje również kilka innych programów wspieranych przez rząd. Należą do nich m.in.:

Fundusz Kryzysowy i Odporności

Wprowadzony w kwietniu Fundusz Kryzysowy i Odporności powołała Partia Pracy w celu wsparcia gospodarstw domowych o niskich dochodach w pokrywaniu podstawowych kosztów. Zastępuje on zarówno fundusz wsparcia gospodarstw domowych, jak i uznaniowe świadczenia mieszkaniowe.

W ramach programu można ubiegać się zarówno o „świadczenie kryzysowe”, jak i „świadczenie mieszkaniowe”. Pierwszy rodzaj wsparcia zazwyczaj jest w formie wypłaty gotówkowej. Niezależnie od tego, czy pobieramy zasiłki, czy nie.

Dopłata mieszkaniowa ma na celu krótkoterminowe pokrycie kosztów mieszkaniowych. Jest ograniczona wyłącznie do osób pobierających określone świadczenia.

Bony żywnościowe

Wiele samorządów lokalnych zaczęło stopniowo wycofywać bony żywnościowe. Ale niektóre nadal je przyznają. Wynika to z faktu, że Fundusz Kryzysowy i Odporności zastąpił Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie. Na przykład rada Sutton kontynuowała program bonów żywnościowych przez cztery dodatkowe tygodnie w tym roku, także przez pierwsze dwa tygodnie wakacji.

Bezpłatne przejazdy autobusowe dla dzieci w sierpniu

Od 1 do 31 sierpnia dzieci w wieku od 5 do 15 lat będą miały prawo do bezpłatnych przejazdów autobusem w Anglii. Przypomnijmy, że bilety dla dzieci zazwyczaj kosztują od 1 do 2 funtów.

Program „Great British Summer Savings”

Ponadto w okresie wakacyjnym rodziny będą mogły skorzystać z niższych cen na wycieczki. A także na bilety do kina i posiłki dzięki tymczasowej obniżce podatku VAT na zajęcia rodzinne. Dotyczy to obniżenia standardowej stawki z 20 proc. do 5 proc.