W Irlandii Północnej zginęła polska rodzina
W Irlandii Północnej zginęła polska rodzina / fot. Shutterstock
UKCrime
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Tragedia w Irlandii Północnej. Nie żyje trzyosobowa polska rodzina

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Irlandii Północnej zginęła trzyosobowa polska rodzina. Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa i samobójstwa. Nie tylko polska społeczność jest wstrząśnięta tragedią, ale także miejscowi.

Przed domem w Ballymena w Irlandii Północnej, w którym znaleziono ciała trzech osób, członkowie miejscowej społeczności składają kwiaty. Jedną z ofiar tragedii okazała się ośmioletnia dziewczynka, która należała do trzyosobowej polskiej rodziny.

Nie żyje trzyosobowa polska rodzina

Policja prowadzi śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa i samobójstwa po tym, jak w domu w Ballymena w poniedziałek znaleziono ciała: 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i wspomnianej 8-letniej dziewczynki.

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Policja poinformowała, że przyczyna śmierci tych osób nie została formalnie ustalona. Jednak nie poszukuje nikogo innego w związku ze zgonami. Natomiast honorowy konsul Polski w Irlandii Północnej, Jerome Mullen powiedział, że to najgorsza tragedia, z jaką spotkał się w czasie swojej 18-letniej pracy.

Śledczy współpracują obecnie z polskim konsulatem. Zaapelowali także do wszystkich, którzy posiadają przydatne informacje – w tym nagrania z monitoringu i kamer samochodowych – o zgłaszanie się na policję.

Komisarz William Calderwood powiedział, że wyspecjalizowani funkcjonariusze wspierają rodziny ofiar, a policja współpracuje z polskim konsulatem.

Prosimy opinię publiczną o powstrzymanie się od spekulacji, podczas gdy informujemy osoby mieszkające poza Irlandią Północną o śmierci. Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok. Jednak silna hipoteza wskazuje na podwójne morderstwo, po którym nastąpiła nagła śmierć. Dlatego na tym etapie nie poszukujemy nikogo innego w związku z tymi zgonami – dodał Calderwood.

Policja prosi osoby, które mogą posiadać przydatne informacje, o pomoc
Policja prosi osoby, które mogą posiadać przydatne w śledztwie informacje, o pomoc / fot. Shutterstock

Wstrząs dla lokalnej społeczności

Tragedia związana ze śmiercią członków polskiej rodziny wstrząsnęła lokalną społecznością. Dziennikarka z BBC News NI powiedziała:

Na Cullybackey Road nadal utrzymuje się kordon policyjny. To dość cicha okolica i wiejska droga. Dla sąsiadów i mieszkańców tej społeczności wciąż trudno pogodzić się z tym, co się stało.

Poseł z tego regionu, Jim Allister z Traditional Unionist Voice, powiedział, że śmierć ośmioletniej dziewczynki dodała „dodatkowego wymiaru grozy” do tragedii.

Współczuję krewnym z okolic Ballymena i tym w Polsce. Mam również na uwadze szkolnych przyjaciół dziecka i cierpienie, jakie ich czeka – powiedział.

Minister sprawiedliwości Naomi Long przekazała wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiar.

Zachęcam wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w tym czasie, do kontaktu z placówkami służby zdrowia. A także opieki społecznej oraz organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi – powiedziała minister.

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