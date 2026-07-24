Ważne zmiany w Motability. Co musisz wiedzieć?

Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2026. Sprawdź, co oznaczają dla kierowców z niepełnosprawnościami.

Zmiany w Motability weszły w życie i dotyczą tysięcy osób korzystających z samochodów w ramach specjalnego programu leasingowego. Nowe zasady obejmują między innymi limity przebiegu, dodatkowe wsparcie dla mieszkańców odizolowanych terenów oraz zmiany dotyczące korzystania z pojazdów. Kogo dotyczą zmiany, od kiedy obowiązują i co w praktyce oznaczają dla użytkowników?

Program Motability od lat umożliwia osobom pobierającym określone świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami korzystanie z samochodu w ramach specjalnego systemu leasingowego. Teraz zasady programu zostały dostosowane, a część klientów musi przygotować się na nowe warunki przy wyborze kolejnego pojazdu.

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Zmiany w Motability – od kiedy obowiązują?

Najważniejsze zmiany w Motability zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2026 roku i dotyczą przede wszystkim osób, które od tego dnia zawierają nowe umowy leasingowe. Oznacza to, że osoby korzystające już z samochodu w ramach programu nie tracą swoich obecnych warunków – ich aktualna umowa pozostaje ważna do czasu jej zakończenia.

Nowe zasady będą miały znaczenie przede wszystkim przy wyborze kolejnego samochodu. Wtedy użytkownicy będą musieli zwrócić większą uwagę na swoje potrzeby związane z codziennym przemieszczaniem się oraz liczbą pokonywanych kilometrów.

Nowe limity kilometrów dla użytkowników

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowych limitów przebiegu dla nowych umów. Standardowy samochód w programie Motability będzie obejmował limit 30 tysięcy mil w okresie trzyletniej umowy, co daje średnio około 10 tysięcy mil rocznie.

W przypadku pojazdów przystosowanych dla osób korzystających z wózków inwalidzkich (WAV) limit wynosi 50 tysięcy mil w ciągu pięciu lat.

Dla wielu użytkowników zmiana może pozostać praktycznie niezauważalna. Szczególnie jeśli samochód służy głównie do codziennych, krótszych podróży – takich jak zakupy, wizyty lekarskie czy załatwianie podstawowych spraw. Inaczej sytuacja może wyglądać u osób, które regularnie pokonują duże odległości. Przykładowo dojeżdżają do pracy lub mieszkają w miejscach z ograniczonym dostępem do transportu publicznego.

Dodatkowe 3000 mil dla części klientów

Wprowadzono również rozwiązanie mające pomóc osobom mieszkającym na najbardziej odizolowanych terenach. Niektórzy użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe 3000 mil rocznie do swojego limitu.

Wsparcie jest przeznaczone dla klientów mieszkających w miejscach, gdzie dostęp do podstawowych usług, takich jak sklepy, opieka zdrowotna czy edukacja, jest utrudniony. Motability analizuje lokalizacje na podstawie danych dotyczących izolacji terenów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do dodatkowego limitu kilometrów dostaną informację bezpośrednio listownie lub drogą elektroniczną. Nie trzeba samodzielnie składać specjalnego wniosku.

Zmiany dotyczą także codziennego użytkowania samochodu

Nowe zasady obejmują również inne elementy korzystania z pojazdów. Zmienione zostały między innymi warunki dotyczące wymiany opon oraz zasad podróżowania samochodem poza Wielką Brytanię.

W przypadku nowych umów obowiązują określone limity dotyczące wymiany ogumienia w trakcie trwania leasingu. Użytkownicy planujący podróże zagraniczne muszą także pamiętać o aktualnych wymaganiach dotyczących dokumentów i zgód na wyjazd.

Kogo obejmują zmiany w Motability?

Zmiany dotyczą przede wszystkim osób, które po 1 lipca 2026 roku podpisują nową umowę w programie Motability. Nie oznaczają one automatycznej utraty samochodu ani zmian w przyznanych świadczeniach takich jak PIP czy DLA.

Nowe zasady nie zmieniają samego prawa do korzystania z programu. Dotyczą wyłącznie warunków nowego leasingu i sposobu użytkowania pojazdu.

Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które dużo podróżują, mieszkają poza dużymi miastami, regularnie jeżdżą na leczenie lub wykorzystują samochód jako podstawowy środek transportu.

Co zmiany w Motability oznaczają w praktyce?

Dla większości użytkowników Motability program nadal pozostaje ważnym wsparciem. Dlatego, że w ramach leasingu nadal dostępne są między innymi ubezpieczenie, serwis, naprawy i pomoc techniczna.

Najważniejsza różnica polega na tym, że przy wyborze kolejnego samochodu trzeba będzie dokładniej przeanalizować własne potrzeby. Osoby pokonujące standardowe dystanse prawdopodobnie nie odczują dużej zmiany. Natomiast kierowcy korzystający z auta bardzo intensywnie powinni wcześniej sprawdzić, czy nowy limit kilometrów będzie dla nich wystarczający.

Zmiany w Motability mają usprawnić działanie programu. Dostosować go do obecnych warunków. Jednak dla części użytkowników oznaczają konieczność większego planowania. Warto już teraz sprawdzić swoje roczne przebiegi i przygotować się do kolejnego wyboru samochodu, aby uniknąć niespodzianek przy podpisywaniu nowej umowy.