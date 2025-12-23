Godziny otwarcia sklepów – gdzie zrobisz świąteczne zakupy “last minute”?

Świąteczne przygotowania rzadko kończą się dokładnie wtedy, kiedy planujemy. Zawsze brakuje jednego składnika do kolacji, prezentu „na szybko” albo deseru, o którym przypominamy sobie w Wigilię. Właśnie dlatego godziny otwarcia sklepów w Irlandii w okresie świątecznym są dla wielu osób tak ważną informacją. Szczególnie przed Bożym Narodzeniem.

Choć większość sieci handlowych wprowadza w święta ograniczenia, część sklepów wychodzi naprzeciw klientom i wydłuża godziny pracy. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy zostawili zakupy na ostatnią chwilę.

Godziny otwarcia sklepów przed świętami: długie wieczory zakupowe

W dniach poprzedzających Boże Narodzenie irlandzkie supermarkety wyraźnie wydłużają godziny otwarcia. Sieci takie jak Dunnes Stores czy Tesco w wielu lokalizacjach działają znacznie dłużej niż zwykle. Natomiast niektóre sklepy są otwarte nawet do późnych godzin nocnych. To właśnie tam najłatwiej zrobić pełne, „ostatnie” zakupy. Od świeżych produktów spożywczych zaczynając, przez gotowe dania, aż po świąteczne słodkości i alkohole.

Dunnes Stores tradycyjnie stawia na szeroką ofertę świąteczną: świeże mięsa, ryby, warzywa, wypieki i produkty premium. Tesco z kolei kusi szerokim wyborem gotowych dań oraz prezentów „na szybko”. Znajdziesz tu kosmetyki, świece czy zestawy upominkowe. A zakupy często zrobisz nawet po północy, ponieważ część sklepów działa nawet do 1.00.

Aldi i Lidl: szybkie zakupy w konkretnych godzinach

Dla osób, które stawiają na prostotę i dobrą cenę, Aldi i Lidl pozostają sprawdzonym wyborem także w okresie świątecznym. W dniach bezpośrednio przed Wigilią sklepy tych sieci zwykle wydłużają godziny otwarcia. Aldi działa przeważnie do 23:00, natomiast lidl do 22:00. Jednak w samą Wigilię zamykają się wcześniej. Lidl działa do 18, natomiast Aldi do 19.

Te sklepy dobre miejsca na szybkie uzupełnienie lodówki, zakup słodyczy, przekąsek czy podstawowych produktów na świąteczny stół. Trzeba jednak pamiętać, że godziny otwarcia sklepów w Aldi i Lidlu są w święta bardziej restrykcyjne. Dlatego w Boże Narodzenie i Dzień Świętego Szczepana sklepy pozostają zamknięte.

Wigilia, Boże Narodzenie i Dzień Świętego Szczepana – co będzie otwarte?

W Wigilię większość supermarketów w Irlandii działa krócej niż zwykle. Zakupy najlepiej zaplanować na poranek lub wczesne popołudnie, ponieważ wiele sklepów zamyka się już około godziny 18:00–19:00.

W Boże Narodzenie sytuacja jest jasna. Duże sieci handlowe są zamknięte w całym kraju. To dzień, w którym trzeba polegać wyłącznie na wcześniejszych zapasach.

Częściowe „odmrożenie” handlu następuje dopiero w Dzień Świętego Szczepana (26 grudnia). Wybrane sklepy Tesco czy SuperValu otwierają się wtedy na kilka godzin, zwykle w późniejszym porannym lub popołudniowym czasie. To dobra okazja, by dokupić świeże pieczywo, mleko czy produkty na dalszą część świąt.

SuperValu i sklepy lokalne – ratunek w ostatniej chwili

Warto pamiętać, że SuperValu działa w modelu franczyzowym. Dlatego godziny otwarcia sklepów tej sieci mogą się znacznie różnić w zależności od lokalizacji. W wielu mniejszych miejscowościach to właśnie SuperValu lub lokalne sklepy osiedlowe bywają jedyną opcją na zakupy „last minute”, zwłaszcza 26 grudnia.

Lokalne sklepy często oferują podstawowe produkty spożywcze, świeże pieczywo i prasę. Dlatego w święta potrafią być bezcenne.

Godziny otwarcia sklepów – planuj, ale zostaw sobie margines

Świąteczne zakupy w Irlandii wymagają w tym okresie odrobiny planowania, ale nie oznaczają rezygnacji z elastyczności. Wydłużone godziny pracy przed świętami, nocne otwarcia wybranych supermarketów i częściowe otwarcia po 25 grudnia sprawiają, że nawet spóźnialscy znajdą dla siebie rozwiązanie.

Jedno jest pewne: sprawdzenie godzin otwarcia sklepów przed wyjściem z domu w świątecznym tygodniu może oszczędzić sporo stresu – i uratować niejedną kolację przy wigilijnym stole.