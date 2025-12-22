Święta jeszcze przed nami, a Urząd Skarbowy w UK już upomina się o podatki od prezentów
Joanna Baran
Joanna Baran

Podatki od prezentów to temat drażliwy. Często obdarowane osoby nie zdają sobie sprawy z tego, podarowany pod choinkę pierścionek czy nowoczesny telefon mogą spowodować przekroczenie kwoty wolnej od podatku. HMRC jednak nie zapomina i już przed świętami przypomina o wysokości i konieczności uiszczenia odpowiedniej opłaty w Urzędzie Skarbowym. 

Temat może wydawać się odległy w świątecznej gorączce zakupów, ale eksperci ostrzegają, że nawet drogi prezent, taki jak nowoczesny telefon, konsola do gier czy pierścionek, może spowodować przekroczenie rocznej kwoty wolnej od podatku. Dlatego w przyszłości może obciążyć rodzinę obowiązkiem zapłaty podatku od spadków.

Co warto wiedzieć o podatkach od prezentów

W Wielkiej Brytanii każda osoba ma prawo do rocznej darowizny do 3 000 funtów. Ta kwota jest zwolniona z podatku od spadków (Inheritance Tax, IHT). Oznacza to, że w ciągu roku podatkowego możesz obdarować bliskich kwotą lub wartościowymi przedmiotami do tej granicy. Jeśli jej nie przekroczysz, obdarowany nie ponosi ryzyka dodatkowych opłat.

Jednak wszystko, co przekracza ten limit, staje się tzw. Potentially Exempt Transfer (PET) – potencjalnie zwolnionym z podatku. Jeśli darczyńca przeżyje kolejne siedem lat, HMRC nie naliczy podatku. Jeżeli jednak śmierć nastąpi wcześniej, darowizna staje się Chargeable Transfer. Wówczas może podlegać opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że prezent wart kilka tysięcy funtów, choć wydany z najlepszymi intencjami, może w ciągu kilku lat zmienić się w obowiązek podatkowy dla rodziny.

Podatki od prezentów, czyli kiedy świąteczny prezent staje się problemem

Wyobraź sobie sytuację: kupujesz dziecku nowy smartfon za 1 500 funtów. A przy okazji dokładasz jeszcze konsolę do gier wartą 500 funtów. Sam limit 3 000 funtów pozwala ci spokojnie obdarować najbliższych. Jednak jeśli w jednym roku zdecydujesz się na większy zestaw prezentów o wartości przekraczającej tę kwotę, HMRC może w przyszłości uznać nadwyżkę za podlegającą podatkowi od spadków.

Co więcej, czas od dokonania darowizny do śmierci darczyńcy ma znaczenie. Jeśli osoba obdarowująca umrze w ciągu trzech lat od przekazania darowizny, rodzina może być zobowiązana do zapłaty aż 40% podatku od nadwyżki. Po czterech latach stawka spada do 24%. Natomiast po siedmiu latach darowizna jest całkowicie wolna od podatku.

Prezenty codzienne, które mogą zaskoczyć fiskusa

Podatki od prezentów nie dotyczą wyłącznie gotówki czy dużych dóbr luksusowych. Nowoczesny sprzęt elektroniczny, biżuteria czy wartościowe przedmioty kolekcjonerskie mogą zaskoczyć bliskich. Warto mieć świadomość, że nawet prezent zakupiony z okazji Bożego Narodzenia może stać się obciążeniem podatkowym. W sytuacji przekroczy limit roczny lub jeśli darczyńca umrze przed upływem siedmiu lat od jego wręczenia, rodzina musi zapłacić podatek. Czasami jest on bardzo wysoki.

HMRC zwraca uwagę pracownikom, aby sprawdzili swoje wynagrodzenie za pracę w święta, gdyż może być ono zaniżone. A to jest niezgodne z prawem.
