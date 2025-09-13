Coraz większy problem ze śmieciami, który ciężko już kontrolować
Coraz większy problem ze śmieciami, który ciężko już kontrolować / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Holenderskie miasta mają problem ze śmieciami. Coraz więcej ich produkujemy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Duże holenderskie miasta mają coraz większy problem ze śmieciami. Są to przepełnione kosze na śmieci, porzucone meble, a także zaśmiecone ulice (mimo milionów wydanych na sprzątające służby miejskie).

Mieszkańcy Amsterdamu, Hagi i innych holenderskich miast są coraz bardziej sfrustrowani ilością śmieci i odpadów – wynika z danych NOS. Ekspert ds. śmieci ulicznych, Dirk Groot, znany jako „Zwerfinator”, twierdzi, że problem ten pogłębił się w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Problem ze śmieciami przerasta mieszkańców holenderskich miast

Problem ze śmieciami pogłębia się z powodu ich nadmiernej produkcji przez mieszkańców miast. Jak powiedział Dirk Groot:

Nie mogę powiedzieć, że mieszkańcy miast są bardziej aspołeczni niż mieszkańcy wsi. Śmieci zawsze były obecne w dużych miastach, ale ich ilość wzrosła. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba koszy na śmieci wzrosła pięciokrotnie, ponieważ produkujemy coraz więcej odpadów.

Hester van Buren, która jest radną Amsterdamu, określiła problem jako „złożony”. Wynika on między innymi z gęstej zabudowy, dużego ruchu turystycznego i ciągłego używania worków na śmieci.

W Amsterdamie dodano kontenery i zobowiązano firmy do korzystania z koszy na śmieci. Ale AT5 informuje, że duże obciążenie pracą personelu, zwolnienia lekarskie i długotrwałe nieobecności w służbach sprzątających pogorszyły stan ulic. Miasto twierdzi, że zatrudnia pracowników tymczasowych, aby wypełnić luki.

Natomiast w Hadze odpady pozostają problemem pomimo inicjatywy „Aanvalsplan Afval” z 2023 roku, inwestycji i dodatkowych działań egzekucyjnych. Radny Arjen Kapteijns powiedział, że gęsto zaludnione dzielnice, w których mieszka wielu pracowników migrujących, borykają się z najgorszymi warunkami.

Produkujemy zdecydowanie za dużo odpadów
Produkujemy zdecydowanie za dużo odpadów / fot. Shutterstock

Konieczne są działania na szczeblu krajowym i ograniczenie ilości opakowań

Niestety źródłem problemu jest nadmierna produkcja opakowań, które dość szybko stają się odpadami. Dlatego Groot zasugerował szersze rozwiązania wykraczające poza surowsze egzekwowanie prawa.

Bardziej radykalne działania i nadzór nie rozwiązują problemu u źródła. Prawdziwe rozwiązanie leży w zmniejszeniu liczby opakowań, co wymaga działań ze strony przedsiębiorstw i decydentów na szczeblu krajowym – powiedział.

