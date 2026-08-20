Wcześniejsze wypłaty Universal Credit przez sierpniowy Bank Holiday

Ze względu na sierpniowy Bank Holiday Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło wcześniejsze wypłaty Universal Credit, PIP i emerytury państwowej.
Gospodarstwa domowe otrzymujące jedno lub więcej z 11 świadczeń mogą niespodziewanie otrzymać wcześniejsze wypłaty przez sierpniowy Bank Holiday.
Sierpniowy Bank Holiday przyspieszy wypłaty Universal Credit
Ze względu na fakt, że sierpniowy Bank Holiday wypada w ostatni dzień tego miesiąca, DWP wypłaci wcześniej wszystkie główne świadczenia. Należą do nich emerytura państwowa, Universal Credit, PIP, Attendance Allowance, Carer’s Allowance i Disability Living Allowance.
Jeśli wypłata któregoś ze świadczeń była zaplanowana na 31 sierpnia, DWP wypłaci je w piątek, 28 sierpnia. Potwierdzono również, że zasada ta będzie obowiązywać w całej Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również Szkocji.
Stephen Timms, Minister ds. Zabezpieczenia Społecznego i Niepełnosprawności, powiedział:
– Z przyjemnością potwierdzamy, że wypłaty świadczeń należne w sierpniowy dzień wolny od pracy zostaną wypłacone wcześniej. Dzięki temu rodziny i osoby starsze otrzymają swoje pieniądze bez zakłóceń w okresie sierpniowym. Ten rząd jest zdeterminowany, aby zapewnić mieszkańcom całego kraju niezbędne wsparcie. Właśnie dlatego podjęliśmy działania mające na celu obniżenie rachunków za energię, podniesienie krajowej płacy minimalnej i wyciągnięcie pół miliona dzieci z ubóstwa. A także wspieranie ludzi w znalezieniu dobrej, stabilnej pracy.
Świadczenia, które będą wypłacone wcześniej
Poniżej podajemy świadczenia, które znajdą się na kontach wcześniej ze względu na sierpniowy Bank Holiday. Są nimi:
- Universal Credit
- emerytura państwowa
- Personal Independence Payment (PIP)
- Attendance Allowance
- Carer’s Allowance
- Disability Living Allowance
- Income Support
- Jobseeker’s Allowanc
- Pension Credit
- Employment Support Allowance
- Industrial Injuries Compensation Scheme.
Ministerstwo Pracy i Emerytur dodało również: „Zapewni to rodzinom pewność finansową w okresie przygotowań do nowego roku szkolnego. Pozwoli rodzicom i opiekunom na planowanie wydatków, szczególnie w czasach wysokich kosztów utrzymania. Premier realizuje swoje zobowiązanie, aby dać rodzinom chwilę wytchnienia, ogłaszając szereg działań mających na celu walkę z kosztami utrzymania. Należą do nich ograniczenie opłat za przejazdy autobusem do 2 funtów i obniżenie podatku od rachunków za energię elektryczną”.