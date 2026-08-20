Świadczeniobiorcy otrzymają wcześniej Universal Credit przez sierpniowy Bank Holiday
Świadczeniobiorcy otrzymają wcześniej Universal Credit przez sierpniowy Bank Holiday / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Wcześniejsze wypłaty Universal Credit przez sierpniowy Bank Holiday

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na sierpniowy Bank Holiday Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło wcześniejsze wypłaty Universal Credit, PIP i emerytury państwowej.

Gospodarstwa domowe otrzymujące jedno lub więcej z 11 świadczeń mogą niespodziewanie otrzymać wcześniejsze wypłaty przez sierpniowy Bank Holiday.

Sierpniowy Bank Holiday przyspieszy wypłaty Universal Credit

Ze względu na fakt, że sierpniowy Bank Holiday wypada w ostatni dzień tego miesiąca, DWP wypłaci wcześniej wszystkie główne świadczenia. Należą do nich emerytura państwowa, Universal Credit, PIP, Attendance Allowance, Carer’s Allowance i Disability Living Allowance.

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Jeśli wypłata któregoś ze świadczeń była zaplanowana na 31 sierpnia, DWP wypłaci je w piątek, 28 sierpnia. Potwierdzono również, że zasada ta będzie obowiązywać w całej Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również Szkocji.

Stephen Timms, Minister ds. Zabezpieczenia Społecznego i Niepełnosprawności, powiedział:

Z przyjemnością potwierdzamy, że wypłaty świadczeń należne w sierpniowy dzień wolny od pracy zostaną wypłacone wcześniej. Dzięki temu rodziny i osoby starsze otrzymają swoje pieniądze bez zakłóceń w okresie sierpniowym. Ten rząd jest zdeterminowany, aby zapewnić mieszkańcom całego kraju niezbędne wsparcie. Właśnie dlatego podjęliśmy działania mające na celu obniżenie rachunków za energię, podniesienie krajowej płacy minimalnej i wyciągnięcie pół miliona dzieci z ubóstwa. A także wspieranie ludzi w znalezieniu dobrej, stabilnej pracy.

Zmiany terminów wypłaty świadczeń obejmą mieszkańców całej Wielkiej Brytanii, nie tylko Anglii
Zmiany terminów wypłaty świadczeń obejmą mieszkańców całej Wielkiej Brytanii, nie tylko Anglii / fot. Shutterstock

Świadczenia, które będą wypłacone wcześniej

Poniżej podajemy świadczenia, które znajdą się na kontach wcześniej ze względu na sierpniowy Bank Holiday. Są nimi:

  • Universal Credit
  • emerytura państwowa
  • Personal Independence Payment (PIP)
  • Attendance Allowance
  • Carer’s Allowance
  • Disability Living Allowance
  • Income Support
  • Jobseeker’s Allowanc
  • Pension Credit
  • Employment Support Allowance
  • Industrial Injuries Compensation Scheme.

Ministerstwo Pracy i Emerytur dodało również: „Zapewni to rodzinom pewność finansową w okresie przygotowań do nowego roku szkolnego. Pozwoli rodzicom i opiekunom na planowanie wydatków, szczególnie w czasach wysokich kosztów utrzymania. Premier realizuje swoje zobowiązanie, aby dać rodzinom chwilę wytchnienia, ogłaszając szereg działań mających na celu walkę z kosztami utrzymania. Należą do nich ograniczenie opłat za przejazdy autobusem do 2 funtów i obniżenie podatku od rachunków za energię elektryczną”.

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