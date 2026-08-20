Wcześniejsze wypłaty Universal Credit przez sierpniowy Bank Holiday

Ze względu na sierpniowy Bank Holiday Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło wcześniejsze wypłaty Universal Credit, PIP i emerytury państwowej.

Gospodarstwa domowe otrzymujące jedno lub więcej z 11 świadczeń mogą niespodziewanie otrzymać wcześniejsze wypłaty przez sierpniowy Bank Holiday.

Sierpniowy Bank Holiday przyspieszy wypłaty Universal Credit

Ze względu na fakt, że sierpniowy Bank Holiday wypada w ostatni dzień tego miesiąca, DWP wypłaci wcześniej wszystkie główne świadczenia. Należą do nich emerytura państwowa, Universal Credit, PIP, Attendance Allowance, Carer’s Allowance i Disability Living Allowance.

- Advertisement -

Jeśli wypłata któregoś ze świadczeń była zaplanowana na 31 sierpnia, DWP wypłaci je w piątek, 28 sierpnia. Potwierdzono również, że zasada ta będzie obowiązywać w całej Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również Szkocji.

Stephen Timms, Minister ds. Zabezpieczenia Społecznego i Niepełnosprawności, powiedział:

– Z przyjemnością potwierdzamy, że wypłaty świadczeń należne w sierpniowy dzień wolny od pracy zostaną wypłacone wcześniej. Dzięki temu rodziny i osoby starsze otrzymają swoje pieniądze bez zakłóceń w okresie sierpniowym. Ten rząd jest zdeterminowany, aby zapewnić mieszkańcom całego kraju niezbędne wsparcie. Właśnie dlatego podjęliśmy działania mające na celu obniżenie rachunków za energię, podniesienie krajowej płacy minimalnej i wyciągnięcie pół miliona dzieci z ubóstwa. A także wspieranie ludzi w znalezieniu dobrej, stabilnej pracy.

Świadczenia, które będą wypłacone wcześniej

Poniżej podajemy świadczenia, które znajdą się na kontach wcześniej ze względu na sierpniowy Bank Holiday. Są nimi:

Universal Credit

emerytura państwowa

Personal Independence Payment (PIP)

Attendance Allowance

Carer’s Allowance

Disability Living Allowance

Income Support

Jobseeker’s Allowanc

Pension Credit

Employment Support Allowance

Industrial Injuries Compensation Scheme.

Ministerstwo Pracy i Emerytur dodało również: „Zapewni to rodzinom pewność finansową w okresie przygotowań do nowego roku szkolnego. Pozwoli rodzicom i opiekunom na planowanie wydatków, szczególnie w czasach wysokich kosztów utrzymania. Premier realizuje swoje zobowiązanie, aby dać rodzinom chwilę wytchnienia, ogłaszając szereg działań mających na celu walkę z kosztami utrzymania. Należą do nich ograniczenie opłat za przejazdy autobusem do 2 funtów i obniżenie podatku od rachunków za energię elektryczną”.