Zakończyły się dwa świadczenia w UK, z których korzystały miliony osób

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) potwierdziło zakończenie dwóch głównych świadczeń w UK, z których korzystały do tej pory miliony osób.

Wraz z pełnym wdrożeniem Universal Credit nastąpiło oficjalne zakończenie dwóch głównych zasiłków. Rządowy program „migracji na zasiłek powszechny” stopniowo przeniósł osoby pobierające wszystkie sześć „tradycyjnych świadczeń” (tzw. legacy benefits) do Universal Credi. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z ostatnią fazą planu. W jej ramach zakończono zasiłek dla osób pracujących i wspierających (ESA) oraz zasiłek mieszkaniowy. Pozostałe świadczenia objęte programem migracji to Child Tax Credit, Working Tax Credit, Income Support oraz Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA).

Oficjalnie zakończono dwa świadczenia w UK

DWP potwierdziło, że dwa miliony osób przeszło z „przestarzałych” świadczeń na Universal Credit i oficjalnie ogłosiło zakończenie programu migracji. Sir Stephen Timms, minister ds. zabezpieczenia społecznego i niepełnosprawności, powiedział:

- Advertisement -

– Pomyślne zakończenie procesu przechodzenia na zasiłek Universal Credit stanowi ważny kamień milowy. Prawie dwa miliony osób przeszło już na ten zasiłek z dotychczasowych świadczeń. Zapewniliśmy szerokie, dostosowane wsparcie, aby otrzymali je najbardziej potrzebujący na każdym etapie ich drogi. Były to także wizyty domowe, skierowania do specjalistów ds. zabezpieczenia społecznego. A także dedykowany personel Jobcentre oraz dodatkowy czas dla osób wymagających pomocy.

Doświadczony poseł Partii Pracy kieruje obecnie przeglądem programu Personal Independence Payment (Pip), najczęściej pobieranego w Wielkiej Brytanii świadczenia zdrowotnego i związanego z niepełnosprawnością, liczącego prawie cztery miliony osób.

Oczekiwany raport z przeglądu został ogłoszony w zeszłym roku jesienią w związku z groźbą buntu szeregowych członków Partii Pracy przeciwko rządowi w sprawie proponowanych cięć w tym świadczeniu.

Stracili na przejściu na Universal Credit

Migracja do Universal Credit nie dla wszystkich była jednak opłacalna. Część świadczeniobiorców straciła na przejściu z legacy benefits na UC nawet 600 funtów miesięcznie.

Ministerstwo Pracy i Emerytur uruchomiło jednak program rekompensat dla tych, którzy stracili pieniądze w wyniku migracji. Zgodnie z nowymi wytycznymi GOV.UK, osoby mogą być uprawnione do rekompensaty, jeśli otrzymały niższe płatności z tytułu Universal Credit niż wcześniej otrzymywały z poprzednich zasiłków.

Program rekompensat jest dostępny dla mieszkańców Szkocji, Anglii i Walii. Z kolei do świadczeń objętych programem należą: Housing Benefit, Child Tax Credit, Working Tax Credit. Jak również Employment and Support Allowance (ESA), Jobseeker’s Allowance (JSA), Income Support.