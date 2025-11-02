Największe zadowolenie z życia w Niemczech wśród imigrantów z Europy Wschodniej
fot. Shutterstock
2 min.czytania

Imigranci z Europy Wschodniej w Niemczech są najbardziej szczęśliwi

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z przeprowadzonego badania przez Federalny Instytut ds. Populacji wynika, że najwyższy poziom zadowolenia z życia w Niemczech mają imigranci z Europy Wschodniej. Ponadto – jak wynika z Atlasu Szczęścia 2025 – mieszkańcy Niemiec są obecnie bardziej zadowoleni niż jeszcze parę lat temu.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Federalny Instytut ds. Populacji – najwyższy poziom zadowolenia wykazują nowi imigranci z Europy Wschodniej. Zaraz za nimi są osoby bez pochodzenia imigracyjnego, a następnie imigranci z drugiego pokolenia.

Zadowolenie w Niemczech coraz większe

Mieszkańcy Niemiec są obecnie bardziej zadowoleni ze swojego życia niż w ostatnich latach – wynika z opublikowanego Atlasu Szczęścia 2025. Co druga osoba określa siebie jako bardzo zadowoloną. Przy czym zadowolenie z życia bardziej wzrosło we wschodnich Niemczech niż zachodnich krajach związkowych. A najszczęśliwsi są mieszkańcy Hamburga.

Co ciekawe – badanie „BiB.Monitor Well-Being”, przeprowadzone przez Federalny Instytut ds. Populacji, doprowadziło do podobnych wniosków. Agencja przebadała 30 000 osób mieszkających w Niemczech w wieku od 20 do 52 lat.

Ponadto uwzględniła także wyniki innych badań dotyczących integracji poszczególnych grup imigrantów. Więcej niż jedna czwarta z 83 milionów mieszkańców Niemiec to dzieci imigrantów lub osoby, które przybyły do kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Katharina Spiess, szefowa Bib.Monitor powiedziała:

Właściwie osiągnęliśmy pewną stabilizację pod względem zadowolenia z życia i obecnie niemal wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Obserwujemy tzw. „paradoks integracyjny”, w którym potomkowie imigrantów są mniej zadowoleni niż ich rodzice-imigranci.

Wzrosło zadowolenie z życia w Niemczech
fot. Shutterstock

Czym jest paradoks integracyjny?

Termin „paradoks integracji” został ukuty przez socjologa i badacza integracji Aladyna El-Mafaalaniego. Postawił on tezę, że udana integracja zwiększa również ryzyko konfliktów.

Kiedy potomkowie imigrantów nie tylko chcą uczestniczyć w życiu społecznym, ale także starają się je kształtować, często prowadzi to do konfliktów z osobami sprzeciwiającymi się zmianom, co z kolei przyczynia się do frustracji u osób pragnących integracji.

Imigranci z Europy Wschodniej są w Niemczech szczęśliwi

Jak już wspomnieliśmy, badacze odkryli, że najwyższy poziom zadowolenia wykazują nowi imigranci z Europy Wschodniej, a następnie osoby bez imigracyjnego pochodzenia oraz pierwsze pokolenie urodzone w rodzinach imigrantów. Prawie co czwarty imigrant z Europy Wschodniej deklaruje, że jest bardzo zadowolony z życia.

Niemcy mają długą historię imigracji z Europy Wschodniej, w tym pracowników migrujących z Polski i innych krajów, a także osób z państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, które mają niemieckie korzenie.

Naukowcy zwrócili również uwagę na pewną zależność: im mniej imigranci mówią po niemiecku w domu, tym bardziej są niezadowoleni. Wynika z tego, że język pozostaje kluczem do udanej integracji.

Nie tylko w Niemczech imigranci lepiej integrują się na rynku pracy i im dłużej mieszkają w tym kraju, tym lepiej władają językiem. Jest to również związane z faktem, że zadowolenie ludzi rośnie wraz z długością pobytu – dodała Katharina Spiess.

