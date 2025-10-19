Innowacyjność w Niemczech zasługą głównie imigrantek

Okazuje się, że imigranci, a wśród nich zwłaszcza kobiety, mają duży wkład w innowacyjność w Niemczech. 12,2 proc. wszystkich wniosków patentowych składanych w tym kraju pochodzi od obcokrajowców.

Imigranci wnoszą nieodzowny wkład w innowacyjność Niemiec. Z danych Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW) wynika, że rekordowe 12,2 proc. wszystkich zgłoszeń patentowych w tym kraju pochodzi w całości od wynalazców o zagranicznych korzeniach. Wiele niemieckich firm już teraz wykazuje znaczną różnorodność pod tym względem.

Innowacyjność w Niemczech rośnie dzięki imigrantom

Imigranci – zwłaszcza z Europy Wschodniej – coraz bardziej przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w Niemczech. Okazuje się, że wynalazcy o zagranicznych korzeniach odpowiadają za coraz większy odsetek zgłoszeń patentowych w tym kraju. Według obliczeń IW, w 2022 roku co siódmy wynalazek (czyli 14 proc.) był ich autorstwa. W roku 2000 był to zaledwie co dwudziesty wynalazek.

Największy wkład w innowacyjność w Niemczech (konkretnie działalność patentową) mają wynalazcy z Europy Wschodniej i Południowej. Stanowią oni nieco poniżej trzech procent. Natomiast wynalazcy z regionu arabskiego, w tym Turcji, stanowią około dwóch procent. Ich udział wzrósł czterokrotnie od 2000 roku. Największy wzrost odnotowano jednak wśród osób pochodzenia indyjskiego, bo aż dwunastokrotny. Obecnie stanowią oni 1,2 procent.

Kobiety przodują wśród imigrantów-wynalazców

Interesujące jest to, że wśród imigrantów odsetek kobiet-wynalazców jest prawie dwukrotnie wyższy niż wśród rodowitych Niemców. Stanowi on 9 procent w porównaniu z 5 procentami. Okazuje się, że powodem jest fakt, że w wielu krajach pochodzenia kobiety te chętniej wybierają nauki ścisłe. To z kolei przekłada się na wysoką liczbę patentów. Wniosek z tego płynie taki, że to imigrantki stają się obecnie szczególnie atrakcyjnymi pracownikami na niemieckim rynku pracy.

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW), który przeprowadził badanie, pochwalił postęp w systemie imigracji wykwalifikowanych pracowników. Zalecił jednocześnie digitalizację i standaryzację procesów weryfikacji oraz zwiększenie liczby personelu.

Statystyki Niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych (DPMA) również wskazują na niedawny wzrost liczby wniosków krajowych, co sugeruje, że wkład intelektualny imigrantów prawdopodobnie zrekompensuje niedobory siły roboczej i zwiększy konkurencyjność.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Bundestag zatwierdził projekt ustawy, zgodnie z którym zagraniczni pracownicy nie będą mieć już problemów uznaniem ich kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Nowa ustawa ma przyciągnąć do kraju pracowników z zagranicy o wysokich kwalifikacjach. Jest to potwierdzeniem wyżej wspomnianej atrakcyjności imigrantów dla niemieckiego rynku pracy.