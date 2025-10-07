Irlandia: Yuno Energy ogłasza zamrożenie cen prądu i gazu

Yuno Energy, dostawca energii elektrycznej i gazu w Irlandii, ogłosił zamrożenie cen prądu i gazu dla swoich klientów w miesiącach zimowych. Firma przekazała, że nie zamierza podnosić cen wcześniej niż na początku marca.

Również PrepayPower, spółka siostrzana Yuno Energy, która dostarcza energię w modelu płatności za zużycie, ogłosiła zamrożenie cen dla swoich klientów. To działanie przyniesie korzyści 240 tysiącom klientów firmy.

Fala podwyżek u konkurencji: milion gospodarstw domowych zapłaci więcej

W ostatnich tygodniach firmy energetyczne SSE Airtricity, Bord Gáis Energy, Energia i Pinergy ogłosiły podwyżki cen energii elektrycznej. To samo tyczy się dostawcy Flogas. Te podwyżki dotkną ponad milion gospodarstw domowych w Irlandii.

Z kolei spółka Electric Ireland poinformowała, że nie zamierza podnosić cen energii elektrycznej swoim klientom przed zimą. Obniżyła też opłaty za gaz.

Eksperci ostrzegają: irlandzkie rodziny czeka trudna zima

Dyrektor Yuno Energy stwierdził, że „brak pomocy rządowej sprawi, że klienci będą bardziej wrażliwi na ceny niż kiedykolwiek w przeszłości”.

Cathal Fay dodał, że „nadchodząca zima będzie trudna dla wielu klientów”. Stwierdził też, że „wierzymy, że to ogłoszenie uspokoi zarówno obecnych, jak i nowych klientów. To zapewni im przewidywalność kosztów energii w nadchodzących miesiącach”.

Dyrektor handlowy serwisu porównującego ceny Switcher.ie, Eoin Clarke, powiedział:

– Wzrost rachunków za energię elektryczną oznacza, że ​​wiele gospodarstw domowych będzie musiało zmierzyć się z trudną zimą.

– Jesienne podwyżki cen, w połączeniu z prawdopodobnym końcem obniżki podatku VAT od rachunków za energię i powszechnych ulg na energię elektryczną, mogą oznaczać ciężkie czasy dla irlandzkich gospodarstw domowych – stwierdził.

Firma poinformowała, że ​​po niedawnych podwyżkach cen ogłoszonych przez konkurentów „klient, który zdecyduje się na korzystanie z usług Yuno Energy zarówno w przypadku prądu, jak i gazu, może zaoszczędzić do 945 euro. Na to składa się oszczędność w wysokości551 euro na prądzie oraz 384 euro na gazie.

Jak droga będzie energia w Irlandii?

Wicepremier Simon Harris powiedział niedawno, że jego zdaniem może dojść do „zawyżania cen przez firmy energetyczne na rynku”. Stało się tak po tym, jak szereg dostawców energii ogłosiło, że podnoszą swoje ceny od tego miesiąca.

Energia podnosi stawki za jednostkę energii elektrycznej o 13,5 procenta od 9 października, a także podnosi opłatę stałą. Dotknie to około 300 000 klientów, zwiększając ich roczne rachunki o 200 euro.

Od 12 października Bord Gáis Energy podnosi stawki za jednostkę energii elektrycznej o 13,5 procenta, a opłaty stałe o 12 procent. Zmiana ta dotknie około 370 000 klientów i spowoduje wzrost ich rocznych rachunków o 218 euro.

Od 20 października 460 000 klientów SSE Airtricity odczuje wzrost cen energii elektrycznej o 9,5 procenta. Spowoduje to wzrost ich średnich rocznych rachunków o 150 euro.

Pinergy ma objąć 28 000 swoich klientów podwyżką o blisko 10 procent od 13 października. To zwiększy typowy roczny rachunek o 199 euro.