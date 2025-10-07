Yuno Energy nie podniesie cen za energię tej zimy fot. Shutterstock
Yuno Energy nie podniesie cen za energię tej zimy fot. Shutterstock
IrlandiaŻycie w Irlandii
2 min.czytania

Irlandia: Yuno Energy ogłasza zamrożenie cen prądu i gazu

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Yuno Energy, dostawca energii elektrycznej i gazu w Irlandii, ogłosił zamrożenie cen prądu i gazu dla swoich klientów w miesiącach zimowych. Firma przekazała, że nie zamierza podnosić cen wcześniej niż na początku marca.

Również PrepayPower, spółka siostrzana Yuno Energy, która dostarcza energię w modelu płatności za zużycie, ogłosiła zamrożenie cen dla swoich klientów. To działanie przyniesie korzyści 240 tysiącom klientów firmy.

- Advertisement -

Fala podwyżek u konkurencji: milion gospodarstw domowych zapłaci więcej

W ostatnich tygodniach firmy energetyczne SSE Airtricity, Bord Gáis Energy, Energia i Pinergy ogłosiły podwyżki cen energii elektrycznej. To samo tyczy się dostawcy Flogas. Te podwyżki dotkną ponad milion gospodarstw domowych w Irlandii.

Z kolei spółka Electric Ireland poinformowała, że nie zamierza podnosić cen energii elektrycznej swoim klientom przed zimą. Obniżyła też opłaty za gaz.

Eksperci ostrzegają: irlandzkie rodziny czeka trudna zima

Dyrektor Yuno Energy stwierdził, że „brak pomocy rządowej sprawi, że klienci będą bardziej wrażliwi na ceny niż kiedykolwiek w przeszłości”.

Cathal Fay dodał, że „nadchodząca zima będzie trudna dla wielu klientów”. Stwierdził też, że „wierzymy, że to ogłoszenie uspokoi zarówno obecnych, jak i nowych klientów. To zapewni im przewidywalność kosztów energii w nadchodzących miesiącach”.

Yuno Energy nie podniesie cen za energię tej zimy fot. Shutterstock
Yuno Energy nie podniesie cen za energię tej zimy fot. Shutterstock

Dyrektor handlowy serwisu porównującego ceny Switcher.ie, Eoin Clarke, powiedział:

– Wzrost rachunków za energię elektryczną oznacza, że ​​wiele gospodarstw domowych będzie musiało zmierzyć się z trudną zimą.

– Jesienne podwyżki cen, w połączeniu z prawdopodobnym końcem obniżki podatku VAT od rachunków za energię i powszechnych ulg na energię elektryczną, mogą oznaczać ciężkie czasy dla irlandzkich gospodarstw domowych – stwierdził.

Firma poinformowała, że ​​po niedawnych podwyżkach cen ogłoszonych przez konkurentów „klient, który zdecyduje się na korzystanie z usług Yuno Energy zarówno w przypadku prądu, jak i gazu, może zaoszczędzić do 945 euro. Na to składa się oszczędność w wysokości551 euro na prądzie oraz 384 euro na gazie.

Jak droga będzie energia w Irlandii?

Wicepremier Simon Harris powiedział niedawno, że jego zdaniem może dojść do „zawyżania cen przez firmy energetyczne na rynku”. Stało się tak po tym, jak szereg dostawców energii ogłosiło, że podnoszą swoje ceny od tego miesiąca.

Energia podnosi stawki za jednostkę energii elektrycznej o 13,5 procenta od 9 października, a także podnosi opłatę stałą. Dotknie to około 300 000 klientów, zwiększając ich roczne rachunki o 200 euro.

Od 12 października Bord Gáis Energy podnosi stawki za jednostkę energii elektrycznej o 13,5 procenta, a opłaty stałe o 12 procent. Zmiana ta dotknie około 370 000 klientów i spowoduje wzrost ich rocznych rachunków o 218 euro.

Od 20 października 460 000 klientów SSE Airtricity odczuje wzrost cen energii elektrycznej o 9,5 procenta. Spowoduje to wzrost ich średnich rocznych rachunków o 150 euro.

Pinergy ma objąć 28 000 swoich klientów podwyżką o blisko 10 procent od 13 października. To zwiększy typowy roczny rachunek o 199 euro.

Przeczytaj także

Obniżka podatku od spadku w najnowszym budżecie? Dziś poznamy szczegóły

Zbliża się termin ogłoszenia budżetu. Już dzisiaj, 7 października rząd Irlandii ogłosi plany budżetowe na kolejny rok. Wiele zmian i planów jest już podane, część jest jeszcze na etapie nieoficjalnych pogłosek

Nastolatkom będzie trudniej sięgnąć po e-papierosy

Podatek od produktów e-liquid (EPT), ogłoszony w zeszłorocznym budżecie na 2025 rok, przesunięto, aby branża miała czas na przygotowanie się do jego wprowadzenia. Nowy podatek obejmuje zarówno produkty zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe stosowane w e-papierosach i vape’ach, a jego stawka wynosi 50 centów za mililitr.

Rekordowa liczba osób starszych potrzebuje pomocy organizacji charytatywnych

Z rocznego raportu organizacji ALONE wynika, że rekordowo wiele osób starszych zwraca się obecnie o pomoc do organizacji charytatywnych.

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii. W sierpniu 16 353 osoby straciły dom

Bezdomność w Irlandii znów osiągnęła rekordowy poziom. W zakwaterowaniu tymczasowym przebywa już 16 353 osób. Kryzys mieszkaniowy w kraju nadal się pogłębia.

Tragiczna śmierć ojca i córki. Czy Krzysztof D. popełnił rozszerzone samobójstwo?

W sobotę wieczorem w domu przy Heathfield Terrace w Finglas, zachodni Dublin, odkryto ciała ojca i jego sześcioletniej córki. Ofiary to Krzysztof D. i jego córka Julia D. Dziewczynka miała tylko 6 lat.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet