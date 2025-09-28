Startuje zasiłek na ogrzanie domu! Ile wynosi i kto go dostanie?
Startuje zasiłek na ogrzanie domu! Ile wynosi i kto go dostanie? fot. shutterstock.com
IrlandiaŻycie w Irlandii
2 min.czytania

Startuje zasiłek na ogrzanie domu! Ile wynosi i kto go dostanie?

Joanna Baran
Joanna Baran

Irlandia wchodzi w sezon grzewczy, a wraz z nim wraca jedno z najważniejszych wsparć socjalnych dla gospodarstw domowych – Fuel Allowance, czyli zasiłek na ogrzanie domu. To świadczenie łagodzi rosnące koszty energii. Dlatego zapewnia, że nikt nie będzie musiał wybierać między rachunkiem za prąd a ciepłym posiłkiem.

W nadchodzącym sezonie zimowym program obejmie rekordowe 410 tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju. Beneficjenci otrzymają łącznie 924 euro, wypłacane w jednej z dwóch form:

  • 28 cotygodniowych transz po 33 euro,
  • albo dwie ryczałtowe raty po 462 euro – pierwsza trafia na konta jesienią, druga w styczniu.

Dzięki temu gospodarstwa mają wybór: regularne, mniejsze wpłaty wspierające domowy budżet albo większe kwoty pozwalające na pokrycie większych wydatków na opał czy energię elektryczną.

Kto dostanie zasiłek na ogrzewanie domu?

Świadczenie jest przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców.

Z Fuel Allowance mogą skorzystać osoby, które:

  • ukończyły 66 lat, lub młodsze, jeśli pobierają określone świadczenia socjalne,
  • spełniają warunki testu dochodowego,
  • mieszkają w Irlandii, samotnie lub z osobami przewidzianymi w przepisach (np. współmałżonek, dziecko na utrzymaniu, opiekun).

Dodatek przyznawany jest tylko jednemu gospodarstwu domowemu. Jeśli w tym samym domu mieszka więcej osób na świadczeniach, należy wskazać jednego wnioskodawcę.

Dlaczego program jest ważny?

W ostatnich latach rachunki za energię w Irlandii – podobnie jak w całej Europie – poszybowały w górę. Zimne i wilgotne miesiące na Wyspach oznaczają, że ogrzewanie jest koniecznością, a nie luksusem. Fuel Allowance, czyli zasiłek na ogrzewanie domu chroni przede wszystkim seniorów, osoby o niskich dochodach i rodziny zagrożone ubóstwem energetycznym. Dla tych ludzi każdy wzrost cen paliw grzewczych jest poważnym obciążeniem.

Startuje zasiłek na ogrzanie domu! Ile wynosi i kto go dostanie?
Świadczenie jest przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców. Kto je dostanie?
/ fot. Shutterstock.com

Eksperci podkreślają, że program nie rozwiązuje wszystkich problemów. Natomiast jest realnym wsparciem – szczególnie dla najuboższych gospodarstw. Te bowiem, bez dopłaty mogłyby popaść w długi lub rezygnować z ogrzewania.

Kiedy rusza wypłata świadczeń?

Sezon grzewczy, a wraz z nim Fuel Allowance, startuje pod koniec września i trwa do kwietnia. Osoby, które wybrały wypłatę w dwóch ratach, otrzymają pierwsze pieniądze już w tym tygodniu, a kolejną transzę w styczniu 2026 roku.

Jak się ubiegać o zasiłek na ogrzanie domu zimą?

Wniosek można złożyć przez system MyGovID, w lokalnym urzędzie opieki społecznej (Intreo), przez telefon lub pocztą. Osoby, które już korzystają z dodatku i nie zmieniły swojej sytuacji życiowej, nie muszą ponownie składać wniosku. Dlatego w ich przypadku świadczenie zostanie przedłużone automatycznie.

Czy Fuel Allowance pomaga?

Według danych rządowych dopłata do ogrzewania chroni setki tysięcy osób przed ubóstwem energetycznym, czyli sytuacją, w której rodziny muszą ograniczać podstawowe potrzeby, by móc zapłacić rachunki za energię. Dla wielu to kluczowe wsparcie w trudnych miesiącach. Głównie dlatego, że pozwala utrzymać dom w cieple, zdrowie, wolność od pleśni, a życie – na nieco stabilniejszym poziomie.

 

