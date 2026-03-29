Koniec ery jednorazowej elektroniki. Napraw zamiast wyrzucać

Czy naprawdę musimy kupować nowe urządzenia tak często? Trend „napraw zamiast wyrzucać” przestaje być niszową ideą, a zaczyna przyjmować ramy prawne. Niemcy właśnie wykonują kolejny krok w tym kierunku.

Zachodni sąsiedzi Polski wprowadzają rozwiązania mogące mocno wpłynąć na rynek elektroniki i decyzje konsumentów.

Nowa logika rynku: naprawa zamiast wymiany

Dotychczasowy model konsumpcji opierał się na prostym schemacie: sprzęt się psuje – kupujemy nowy. Ten mechanizm ma się wkrótce odwrócić. Producenci zostaną zobowiązani do naprawy urządzeń przez wiele lat od zakończenia ich produkcji. Naprawa elektroniki powinna wydłużyć ich cykl życia.

Dla dużego AGD, jak pralki czy lodówki, okres dostępności napraw ma wynosić co najmniej 10 lat. W przypadku smartfonów – minimum 7. To spora zmiana względem dotychczasowego standardu 2-letniej gwarancji, który często kończył się… zakupem nowego sprzętu.

Ekologia i ekonomia idą w parze

Nie jest tajemnicą, że rocznie w Europie powstają miliony ton elektrośmieci. Nowe podejście ma ten trend ograniczyć, a jednocześnie odciążyć budżety domowe. Z danych przywoływanych przez Handelsblatt wynika, że wydłużenie życia urządzeń o 1–2 lata powinno obniżyć koszty konsumentów o kilkanaście procent w skali dekady.

To oprócz ekologii kwestia czystej kalkulacji. Naprawa, jeśli będzie dostępna „w rozsądnej cenie”, ma stać się bardziej opłacalna niż zakup nowego modelu. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych oraz projektować sprzęt tak, aby jego naprawa była w ogóle możliwa.

Zachęty dla konsumentów i nowe obowiązki producentów

Aby system faktycznie zadziałał, ustawodawcy wprowadzają konkretne bodźce. Jednym z nich jest wydłużenie gwarancji – jeśli klient zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany, okres ochrony wzrasta z 2 do 3 lat. Jeżeli sprzęt okaże się nienaprawialny, klient zachowa prawo do wymiany lub zwrotu. Tak działa prawo do naprawy sprzętu elektronicznego.

Co istotne, obowiązek naprawy nie kończy się wraz z gwarancją. Producent będzie musiał oferować serwis także później, o ile urządzenie mieści się w przewidzianym cyklu życia. Dotyczy to szerokiej gamy produktów: od pralek i zmywarek po tablety i smartfony.

Czy ceny pójdą w górę?

System ma działać swobodnie, lecz z wyraźnym priorytetem dla naprawy. Chociaż zmiany wstępnie brzmią korzystnie dla użytkowników, rynek może zareagować w przewidywalny sposób. Niewykluczone, że producenci spróbują zrekompensować sobie nowe obowiązki poprzez podniesienie cen.

Aczkolwiek w dłuższej perspektywie bilans może pozostać opłacalny dla klienta. Jeśli lodówka zamiast 5 lat będzie działać przez 8 czy 10, całkowity koszt użytkowania spada. Właśnie na tej długoterminowej logice opiera się nowa filozofia rynku – mniej kupować, więcej naprawiać, a przy tym wydawać rozsądniej.