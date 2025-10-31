O obywatelstwo niemieckie jest już trudniej od 30 października
O obywatelstwo niemieckie jest już trudniej od 30 października
Koniec z prawem do niemieckiego obywatelstwa po 3 latach pobytu

Paulina Markowska

30 października zniesiono procedurę, która umożliwiała imigrantom ubieganie się o obywatelstwo niemieckie po 3 latach pobytu w kraju.

Dnia 30 października 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obywatelstwie. Zgodnie z nią imigranci mieszkający w Niemczech nie mogą już ubiegać się o obywatelstwo niemieckie po trzech latach pobytu w tym kraju.

Obywatelstwo niemieckie niedostępne po trzech latach pobytu

8 października posłowie Bundestagu zagłosowali za zniesieniem tzw. „turbonaturalizacji” lub „szybkiej ścieżki” do uzyskania niemieckiego obywatelstwa. Jej nowelizacja natomiast weszła w życie 30 października.

Rząd Friedricha Merza realizuje zapisy w swojej umowie koalicyjnej przez rezygnację z turbonaturalizacji. Natomiast uzyskanie niemieckiego paszportu po pięciu latach pobytu nadal będzie dla imigrantów możliwe.

Rezygnacja z przyspieszonego nadawania obywatelstwa niemieckiego imigrantom spotkała się z krytyką ze strony opozycji. Posłanka Zielonych, Filiz Polat uważa, że szybsze nadawanie obywatelstwa jest konieczne.

Jednym z pierwszych działań tego rządu jest ponowne utrudnienie dostępu do obywatelstwa wysoko wykwalifikowanym, dobrze zintegrowanym osobom – mówi Polat.

Rząd utrudnia imigrantom uzyskanie niemieckiego paszportu

Na czym polegał program turbonaturalizacji?

Od 2024 roku obywatelstwo niemieckie można było uzyskać już po trzech latach spędzonych w Niemczech. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Pierwszy wymóg dotyczył wysokości dochodów, drugim była znajomość języka niemieckiego, a trzecim było zaangażowanie społeczne. Tak naprawdę turbonaturalizacja obowiązywała w Niemczech przez zaledwie 15 miesięcy. Dlatego też jej wpływu nie da się dokładnie zmierzyć.

Wiadomo, że w tym czasie zaledwie 13 proc. imigrantów w Niemczech spełniłoby warunki językowe i dotyczące zarobków. Natomiast odsetek ten byłby jeszcze niższy w przypadku trzeciego kryterium dotyczącego zaangażowania społecznego.

Pomimo udanego zniesienia przyspieszonego systemu przyznawania obywatelstwa, członkowie CDU/CSU dążą do dalszego ograniczenia możliwości uzyskania i zachowania obywatelstwa niemieckiego przez rezydentów zagranicznych.

Przypomnijmy, że zmian tych rząd dokonuje w momencie, gdy Niemcy desperacko potrzebują wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Eksperci twierdzą, że, aby rozwiązać ten problem, należy uprościć procedury uznawania zagranicznych kwalifikacji i zachęcić do integracji. A nią była właśnie możliwość szybszego uzyskania obywatelstwa.

