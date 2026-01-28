Liczne wypadki, opóźnione loty. Pogoda ponownie sparaliżowała kraj!

Zima po raz kolejny dała się we znaki mieszkańcom Holandii. Liczne wypadki, oblodzone drogi i opóźnione loty to efekt nocnych opadów śniegu, marznącej nawierzchni oraz gęstej mgły, które w środę sparaliżowały znaczną część kraju.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy, gdzie służby drogowe i transportowe od godzin nocnych pracują w trybie podwyższonej gotowości.

Liczne wypadki na północy kraju. Samochody wypadają z dróg

Od wtorkowego wieczoru do wczesnych godzin porannych przez prowincje Groningen, Fryzja, Drenthe, Flevoland oraz Noord-Holland przemieszczały się intensywne opady śniegu. Choć w części Noord-Holland śnieg już stopniał, na północnym wschodzie nadal utrzymują się bardzo trudne warunki. Śliskie drogi znacząco utrudniają ruch.

- Advertisement -

Na skutek oblodzenia doszło do wielu zdarzeń drogowych. Kilka samochodów wypadło z trasy na autostradzie A6 w rejonie Lemmer. Co gorsza, podobne wypadki służby odnotowały również na licznych drogach krajowych i lokalnych. Na autostradzie A32 w pobliżu Wirdum jeden z pojazdów przewrócił się i wpadł do rowu. Na szczęście – według dostępnych informacji – nikt nie odniósł obrażeń. Większość zdarzeń zakończyła się jedynie uszkodzeniami pojazdów.

Śliskie drogi, mosty i ścieżki rowerowe. Ostrzeżenia obowiązują cały dzień

Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wydał żółte ostrzeżenie przed śliskimi nawierzchniami dla Groningen, Fryzji, Drenthe oraz Wysp Wattowych. Ostrzeżenie obowiązuje przez cały dzień.

Eksperci ostrzegają, że zagrożenie dotyczy nie tylko dróg, ale również mostów, chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo w godzinach porannych synoptycy prognozują kolejne, choć słabsze, opady śniegu na północnym wschodzie kraju. Dlatego ryzyko wypadków utrzyma się aż do wieczora.

Liczne wypadki, opóźnione loty! Główne trasy przejezdne, ale z utrudnieniami

Rijkswaterstaat skierował na północ kraju liczne piaskarki i solarki, aby utrzymać przejezdność kluczowych tras. Według porannego komunikatu, autostrady pozostają przejezdne. Jednak kierowcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami i ograniczoną przyczepnością nawierzchni.

Apel służb jest jednoznaczny: zdjąć nogę z gazu, zachować większe odstępy i – jeśli to możliwe – odłożyć niekonieczne podróże.

Kolej odcięta od reszty kraju. Dodatkowe przesiadki dla pasażerów

Problemy dotknęły także transport publiczny. Holenderskie koleje NS zmieniły rozkład jazdy, odcinając połączenia kolejowe w Groningen, Fryzji i Drenthe od reszty kraju. Decyzja ta ma zapobiec rozprzestrzenianiu się zakłóceń na inne regiony.

Pasażerowie podróżujący do i z północnych prowincji muszą liczyć się z dodatkową przesiadką w Zwolle oraz możliwymi opóźnieniami.

Opóźnione loty i mgła. Problemy także w innych regionach

Liczne wypadki, opóźnione loty z Amsterdamu. Sytuację na lotniskach komplikuje również gęsta mgła, dla której KNMI wydał żółte ostrzeżenie w prowincjach Noord-Holland, Zuid-Holland i Zelandia. Widoczność miejscami spada poniżej 200 metrów. Dlatego jej poziom wpływa na bezpieczeństwo transportu.

Takie warunki mogą prowadzić do opóźnionych lotów oraz zakłóceń operacji lotniskowych, szczególnie w godzinach porannych. Instytut meteorologiczny prognozuje poprawę widoczności dopiero w okolicach południa.

Prognoza na kolejne dni. Północ chłodna, południe łagodniejsze

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, z okresowymi opadami śniegu na północnym wschodzie i deszczu w pozostałych częściach kraju. Temperatury będą wahać się od około 0°C na północy do +5°C na południowym zachodzie.

W kolejnych dniach Holandię czeka nadal pochmurna aura. Południe kraju odczuje łagodniejsze temperatury, natomiast północ pozostanie chłodna, z możliwością dalszych opadów śniegu.