Mieszkańcy Holandii będą płacić mniejsze rachunki w tym roku

Polacy mieszkający w Holandii będą mogli w tym roku odetchnąć, gdyż koszty utrzymania będą mniejsze niż rok wcześniej w tym kraju. Holenderski Urząd Statystyczny (CBS) obliczył, że gospodarstwa domowe zapłacą w tym roku mniejsze rachunki za energię.
Obliczenia CBS oparte są na cenach energii ze stycznia 2026 roku. Na ich podstawie oszacowano, że holenderskie gospodarstwa domowe zaoszczędzą w tym roku 2,5 proc. na rachunkach za energię w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Mniejsze rachunki gospodarstw domowych w tym roku
CBS podało, że mieszkańcy Holandii wydadzą średnio 1993 euro za gaz i energię elektryczną, czyli o 52 euro mniej niż rok temu. Urząd Statystyczny twierdzi, że wynika to w szczególności z szacowanego niższego zużycia gazu. Ale także z niższych zmiennych kosztów dostaw gazu i energii elektrycznej.
Dobrą wiadomością dla mieszkańców Holandii jest także to, że poprawie uległa przystępność cenowa, czyli stosunek kosztów energii do całkowitego dochodu gospodarstwa domowego.
Jeszcze większe obniżki rachunków odczują konsumenci, którzy zrezygnowali z gazu. Holandia podniosła bowiem podatki od gazu i opłaty stałe w ramach swojej polityki klimatycznej. Chce w ten sposób zachęcić klientów do zmniejszania zużycia gazu. A także przejścia na alternatywne źródła energii, jak np. pompy ciepła.
Oczywiście rachunki za energię różnią się w zależności od gospodarstwa domowego. Zależą od zużycia, które jest determinowane przez nawyki związane z ogrzewaniem, izolację i liczbę mieszkańców. Na przykład gospodarstwa domowe w domach ogrzewanych głównie elektrycznie wydają średnio 1020 euro rocznie. Natomiast gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania gazowego płacą średnio 3370 euro rocznie.
Wzrost rachunków dla właścicieli paneli słonecznych
W przyszłym roku w Holandii prognozowany jest jednak wzrost rachunków za energię w niektórych gospodarstwach domowych. Władze wycofują bowiem system rozliczeń netto dla właścicieli paneli słonecznych. System ten pozwala im na odliczanie energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie. Według prognoz gospodarstwa domowe z panelami słonecznymi będą płacić w przyszłym roku od 180 do 470 euro rocznie.
W miesiącach o dużym nasłonecznieniu, takich jak lato, gospodarstwa domowe oddają energię do sieci. Rozliczenia netto generują koszty dla firm energetycznych, co zwiększa ogólne koszty energii. System został pierwotnie wprowadzony w celu stymulacji zakupu paneli słonecznych. Jednak rząd uznał go za niekorzystny dla gospodarstw domowych, które ich nie posiadają. Dlatego zdecydował o jego zniesieniu od 2027 roku.