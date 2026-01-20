Kary dla właścicieli paneli fotowoltaicznych z urzędu skarbowego

Ponad 54 500 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii korzystających z paneli fotowoltaicznych ryzykuje karę w wysokości 100 funtów, jeśli nie złoży zeznania podatkowego do 31 stycznia.

Oszacowano, że około 605 966 właścicieli paneli fotowoltaicznych może przekroczyć limit dochodu dodatkowego ustanowiony przez HMRC w wysokości 1000 funtów. Jest to próg wolny od podatku dla małych dochodów dodatkowych.

Właściciele paneli fotowoltaicznych mogą dostać karę z urzędu skarbowego

Wiele gospodarstw domowych korzystających z instalacji fotowoltaicznych otrzymuje płatności za pośrednictwem Gwarancji Inteligentnego Eksportu (Smart Export Guarantee- SEG). Czyli programu wspieranego przez rząd, który rozpoczął się w 2020 roku. Zgodnie z informacjami regulatora Ofgem, program ten nakłada na niektórych dostawców energii elektrycznej obowiązek płacenia małym generatorom za energię niskoemisyjną dostarczaną do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.

- Advertisement -

HMRC zezwala osobom fizycznym na zarobienie dodatkowo do 1000 funtów rocznie z tytułu dochodów z działalności gospodarczej bez płacenia podatku. Powyżej tego progu należy zarejestrować się w systemie Self Assessment i zgłosić dochód. Kwota ta obejmuje całkowity dochód brutto ze wszystkich działalności gospodarczych łącznie, a nie z każdego oddzielnego źródła dochodu.

Nie wszystkie obciążenia podatkowe związane z energią słoneczną są takie same. Gospodarstwa domowe kwalifikują się do płatności SEG tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria kwalifikacyjne. A te, które już otrzymują płatności eksportowe w ramach starszego systemu taryf gwarantowanych, nie mogą ubiegać się o taryfę SEG, zgodnie z wytycznymi rządu. Nawet jeśli dochód z eksportu podlega opodatkowaniu, niektóre gospodarstwa domowe mogą nadal mieścić się w limicie 1000 funtów po uwzględnieniu dochodów z innych źródeł.

Automatyczne kary z HMRC

Niecałe dwa tygodnie przed upływem terminu składania zeznań podatkowych Self Assessment, brytyjski urząd skarbowy przypomina o rozliczeniu. HMRC wyjaśnia, że obowiązek ten obejmuje wszelkie dodatkowe dochody. Należy do nich także wspomniany dochód z paneli fotowoltaicznych.

Urząd ostrzega, że osoby, które złożą zeznania po terminie, zostaną natychmiast obciążone karą w wysokości 100 funtów. Po trzech miesiącach zaczynają obowiązywać kary dzienne. A następnie wyższe kary po sześciu i dwunastu miesiącach. Stała kara obowiązuje nawet w przypadku braku zaległości podatkowych.