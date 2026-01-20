Kary dla właścicieli paneli fotowoltaicznych z urzędu skarbowego

Ponad 54 500 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii korzystających z paneli fotowoltaicznych ryzykuje karę w wysokości 100 funtów, jeśli nie złoży zeznania podatkowego do 31 stycznia.
Oszacowano, że około 605 966 właścicieli paneli fotowoltaicznych może przekroczyć limit dochodu dodatkowego ustanowiony przez HMRC w wysokości 1000 funtów. Jest to próg wolny od podatku dla małych dochodów dodatkowych.
Właściciele paneli fotowoltaicznych mogą dostać karę z urzędu skarbowego
Wiele gospodarstw domowych korzystających z instalacji fotowoltaicznych otrzymuje płatności za pośrednictwem Gwarancji Inteligentnego Eksportu (Smart Export Guarantee- SEG). Czyli programu wspieranego przez rząd, który rozpoczął się w 2020 roku. Zgodnie z informacjami regulatora Ofgem, program ten nakłada na niektórych dostawców energii elektrycznej obowiązek płacenia małym generatorom za energię niskoemisyjną dostarczaną do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.
HMRC zezwala osobom fizycznym na zarobienie dodatkowo do 1000 funtów rocznie z tytułu dochodów z działalności gospodarczej bez płacenia podatku. Powyżej tego progu należy zarejestrować się w systemie Self Assessment i zgłosić dochód. Kwota ta obejmuje całkowity dochód brutto ze wszystkich działalności gospodarczych łącznie, a nie z każdego oddzielnego źródła dochodu.
Nie wszystkie obciążenia podatkowe związane z energią słoneczną są takie same. Gospodarstwa domowe kwalifikują się do płatności SEG tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria kwalifikacyjne. A te, które już otrzymują płatności eksportowe w ramach starszego systemu taryf gwarantowanych, nie mogą ubiegać się o taryfę SEG, zgodnie z wytycznymi rządu. Nawet jeśli dochód z eksportu podlega opodatkowaniu, niektóre gospodarstwa domowe mogą nadal mieścić się w limicie 1000 funtów po uwzględnieniu dochodów z innych źródeł.
Automatyczne kary z HMRC
Niecałe dwa tygodnie przed upływem terminu składania zeznań podatkowych Self Assessment, brytyjski urząd skarbowy przypomina o rozliczeniu. HMRC wyjaśnia, że obowiązek ten obejmuje wszelkie dodatkowe dochody. Należy do nich także wspomniany dochód z paneli fotowoltaicznych.
Urząd ostrzega, że osoby, które złożą zeznania po terminie, zostaną natychmiast obciążone karą w wysokości 100 funtów. Po trzech miesiącach zaczynają obowiązywać kary dzienne. A następnie wyższe kary po sześciu i dwunastu miesiącach. Stała kara obowiązuje nawet w przypadku braku zaległości podatkowych.