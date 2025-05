Podwyżka wieku emerytalnego. Ale nie dla wszystkich

Od 2026 ma nastąpić podwyżka wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii z 66 do 67 lat. A pełne wdrożenie zmiany dla mężczyzn i kobiet planowane jest na 2028 rok.

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć z 66 do 67 lat już od przyszłego roku. Jednak podwyżka wieku emerytalnego ma zostać w pełni zrealizowana dla obu płci do 2028 roku. Zmiana oficjalnego wieku emerytalnego wynika z ustawy wprowadzonej w 2014 roku.

Podwyżka wieku emerytalnego już w przyszłym roku

Ustawa dotycząca emerytur (Pensions Act) z 2014 roku przyspiesza podwyżkę wieku emerytalnego z 66 do 67 lat o osiem lat. Brytyjski rząd dostosował także etapowość podwyższania wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby urodzone między 6 marca 1961 roku a 5 kwietnia 1977 roku będą uprawnione do ubiegania się o emeryturę po osiągnięciu 67 roku życia.

Zgodnie z Ustawą dotyczącą emerytur z 2007 roku następna podwyżka wieku emerytalnego ma nastąpić między 2044 a 2046 rokiem. Wtedy wiek emerytalny podniesie się o z 67 do 68 lat.

Skąd dowiemy się, że podwyżka wieku emerytalnego nas dotyczy?

Wszystkie osoby, których będzie dotyczyła przyszłoroczna podwyżka wieku emerytalnego, otrzymają pismo z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP).

Natomiast osoby w każdym wieku mogą skorzystać z narzędzia online na stronie GOV.UK, aby sprawdzić swój wiek emerytalny. Co jest niezbędnym krokiem w planowaniu emerytury.

Ustawa dotycząca emerytur z 2014 roku wymaga regularnego przeglądu wieku emerytalnego co najmniej co pięć lat. Z kolei przegląd uwzględnia takie czynniki, jak oczekiwana długość życia.

Po przeglądzie natomiast brytyjski rząd może zdecydować o dostosowaniu wieku emerytalnego. Jednak faktem jest, że wszelkie proponowane zmiany musi zatwierdzić parlament.

Wpłata do emerytury

Ponadto HMRC niedawno ujawniło, że za pośrednictwem nowej usługi cyfrowej, mającej na celu zwiększenie emerytur, dokonano ponad 10 000 wpłat o łącznej wartości 12,5 mln funtów.

Jednak osoby, które chcą zmaksymalizować swój dochód emerytalny za pośrednictwem świadczenia składkowego, mają tylko kilka tygodni na uzupełnienie luk w swoich zapisach dotyczących ubezpieczenia społecznego (NI).

Okres dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne wydłużono poza zwykły sześcioletni limit. Poprzednia administracja wydłużyła okres, aby umożliwić płatności z datą wsteczną od 6 kwietnia 2006 roku do 5 kwietnia 2018 roku. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi emerytur, do 5 kwietnia 2025 roku.