Uczestnicy policyjnej imprezy w Niemczech skandowali
Uczestnicy policyjnej imprezy w Niemczech skandowali "obcokrajowcy wynocha" / fot. Shutterstock
NiemcyKryminalne
1 min.czytania

Niemieccy policjanci skandowali „obcokrajowcy wynocha”

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Saksonii-Anhalt uczestnicy imprezy zorganizowanej przez związek zawodowy policjantów skandowali słynną niechlubną wersję „Ausländer raus” („Obcokrajowcy wynocha”) utworu Gigi D’Agostino „L’amour toujours”.

Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez niemiecki związek policjantów w Ascherleben w Saksonii-Anhalt 18 września skandowali „obcokrajowcy wynocha” z utworu Gigi D’Agostino „L’amour toujours”.

- Advertisement -

„Obcokrajowcy wynocha” skandowane na policyjnej imprezie w Niemczech

W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na policyjnej imprezie, złożono skargę na policję. Następnie poinformowano opinię publiczną, że nagranie wideo z wydarzenia przeanalizowała Policja z Centralnego Urzędu Kryminalnego w Magdeburgu. To ona prowadzi dalsze dochodzenie. Jednak nie udało się jeszcze ustalić, którzy uczestnicy imprezy brali udział w skandowaniu.

Samo śledztwo także wywołało krytykę w związku z faktem, że skargi na funkcjonariuszy policji badane są przez… funkcjonariuszy policji. W ten sposób przeprowadzenie obiektywnego śledztwa jest z oczywistych powodów niemożliwe. Dlatego krytycy domagają się powołania niezależnego organu śledczego.

Trwa śledztwo w sprawie skandalu na imprezie policyjnej w Niemczech
Trwa śledztwo w sprawie skandalu na imprezie policyjnej w Niemczech / fot. Shutterstock

Skrajni prawicowcy przejęli rasistowski remiks utworu „L’amour toujours”

Zdarzenie, które miało miejsce na policyjnej imprezie w Saksonii-Anhalt, nie jest odosobnione. Rasistowski remiks utworu „L’amour toujours” w ostatnich latach przejęły grupy skrajnie prawicowe.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku stażystów służby cywilnej w Hesji oskarżono o skandowanie tej piosenki na dyskotece. Natomiast w maju 2024 roku sfilmowano dużą grupę imprezowiczów, jak śpiewają tę piosenkę w barze dla dzieci bogaczy na wyspie Sylt.

Wtedy dziennik „Bild” napisał: „Z różowym winem i szampanem w kieliszkach, dobrze sytuowani goście śpiewają „Niemcy dla Niemców, obcokrajowcy wynocha!”, do melodii piosenki „L’amour Toujours” włoskiego DJ-a Gigi D’Agostino. W ostatnich miesiącach neonaziści wielokrotnie wykorzystywali tę piosenkę do głoszenia ksenofobicznych haseł„.

Niedługo potem doszło do kolejnego incydentu na paradzie karnawałowej w Bawarii zorganizowanej przez wiejską grupę młodzieżową Hohenfurch. Policja wszczęła dochodzenie w związku z podżeganiem do nienawiści.

Przeczytaj także

Ryanair i Wizz Air odwołują loty do i z Niemiec

Pasażerów czekają utrudnienia w podróży. Zarówno linie lotnicze Ryanair jak i Wizz Air ograniczają loty do i z Niemiec w sezonie zimowym.

Akcja niemieckiej policji. Celem kierowcy korzystający z telefonów

Kierowcy korzystający z telefonów w trakcie jazdy znaleźli się w tym tygodniu na celowniku niemieckiej policji.

Niemcy nie chcą oddawać noży sprężynowych. Grożą im wysokie kary!

Akcja dobrowolnego oddawania zakazanych noży sprężynowych w Niemczech zakończyła się praktycznie bez efektu. Termin upłynął na początku października, a z możliwości zwrotu bez konsekwencji niemal nikt nie skorzystał.

Zwolnienie z pracy w Niemczech. Co zrobić będąc imigrantem?

Zwolnienie z pracy w Niemczech związane jest z koniecznością podjęcia odpowiednich działań. Jednak biurokracja niemiecka nie daje na to zbyt wiele czasu.

Transport publiczny w Niemczech droższy od 2026 roku

Deutschlandticket zyskał w Niemczech kultowy status. Umożliwia nieograniczone podróże po całym kraju za pomocą regionalnych pociągów i miejskiego transportu. Polacy często korzystają z tego rozwiązania podczas wyjazdów do Niemiec. Cena Deutschlandticket wzrośnie od 2026 roku.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet