Niemieccy policjanci skandowali „obcokrajowcy wynocha”

Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez niemiecki związek policjantów w Ascherleben w Saksonii-Anhalt 18 września skandowali „obcokrajowcy wynocha” z utworu Gigi D’Agostino „L’amour toujours”.

„Obcokrajowcy wynocha” skandowane na policyjnej imprezie w Niemczech

W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na policyjnej imprezie, złożono skargę na policję. Następnie poinformowano opinię publiczną, że nagranie wideo z wydarzenia przeanalizowała Policja z Centralnego Urzędu Kryminalnego w Magdeburgu. To ona prowadzi dalsze dochodzenie. Jednak nie udało się jeszcze ustalić, którzy uczestnicy imprezy brali udział w skandowaniu.

Samo śledztwo także wywołało krytykę w związku z faktem, że skargi na funkcjonariuszy policji badane są przez… funkcjonariuszy policji. W ten sposób przeprowadzenie obiektywnego śledztwa jest z oczywistych powodów niemożliwe. Dlatego krytycy domagają się powołania niezależnego organu śledczego.

Skrajni prawicowcy przejęli rasistowski remiks utworu „L’amour toujours”

Zdarzenie, które miało miejsce na policyjnej imprezie w Saksonii-Anhalt, nie jest odosobnione. Rasistowski remiks utworu „L’amour toujours” w ostatnich latach przejęły grupy skrajnie prawicowe.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku stażystów służby cywilnej w Hesji oskarżono o skandowanie tej piosenki na dyskotece. Natomiast w maju 2024 roku sfilmowano dużą grupę imprezowiczów, jak śpiewają tę piosenkę w barze dla dzieci bogaczy na wyspie Sylt.

Wtedy dziennik „Bild” napisał: „Z różowym winem i szampanem w kieliszkach, dobrze sytuowani goście śpiewają „Niemcy dla Niemców, obcokrajowcy wynocha!”, do melodii piosenki „L’amour Toujours” włoskiego DJ-a Gigi D’Agostino. W ostatnich miesiącach neonaziści wielokrotnie wykorzystywali tę piosenkę do głoszenia ksenofobicznych haseł„.

Niedługo potem doszło do kolejnego incydentu na paradzie karnawałowej w Bawarii zorganizowanej przez wiejską grupę młodzieżową Hohenfurch. Policja wszczęła dochodzenie w związku z podżeganiem do nienawiści.