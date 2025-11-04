Formaty e-faktur XRechnung i ZUGFeRD w niemieckich firmach
E-faktura Niemcy 2025, photo: shutterstock.com
NiemcyPraca i zarobki
7 min.czytania

Nowe przepisy o fakturach elektronicznych w Niemczech

Marcin Batko
Marcin Batko

Od 1 stycznia 2025 roku w Niemczech rozpoczeło się etapowe wdrażanie nowych przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego. Zmiana ta, wynikająca z tzw. Ustawy o szansach rozwoju (Wachstumschancengesetz), wprowadza obowiązek stosowania e-faktur w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B), jednak w sposób stopniowy – z określonymi okresami przejściowymi do końca 2027 roku.

Czym jest faktura elektroniczna?

E-faktura to dokument wystawiany, przesyłany i odbierany w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, który pozwala na automatyczne przetwarzanie danych przez systemy księgowe. W praktyce oznacza to, że zwykły plik PDF lub faktura papierowa nie będą już wystarczające.

- Advertisement -

Faktura elektroniczna musi być zgodna z europejską normą EN 16931, a w Niemczech akceptowane są dwa główne formaty:

  • XRechnung – standard oparty na formacie XML, rekomendowany przez niemiecką administrację publiczną,

  • ZUGFeRD – format hybrydowy, łączący dane elektroniczne z wizualnym dokumentem PDF.

Nowe regulacje mają ułatwić automatyzację procesów, zwiększyć przejrzystość rozliczeń oraz ograniczyć nadużycia podatkowe. W dłuższej perspektywie przygotowują też niemiecki system do wdrożenia unijnej inicjatywy ViDA (VAT in the Digital Age), która ma wprowadzić wspólny system raportowania elektronicznego w całej Unii Europejskiej.

Kogo obejmie obowiązek e-fakturowania?

Nowe przepisy dotyczą wszystkich transakcji między firmami z siedzibą w Niemczech. Jeśli zarówno dostawca, jak i odbiorca prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Niemiec, faktura musi być wystawiona w formacie elektronicznym.

Nie dotyczy to:

  • transakcji z konsumentami (B2C),

  • transakcji transgranicznych (np. między Polską a Niemcami),

  • faktur o wartości do 250 euro.

Polskie przedsiębiorstwa również muszą liczyć się z nowymi zasadami, jeśli posiadają oddział w Niemczech lub wystawiają faktury w ramach lokalnych transakcji B2B podlegających niemieckiemu prawu podatkowemu.

Ekspertka radzi: jak przygotować się do nowych przepisów?

O praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia e-fakturowania w Niemczech poprosiliśmy Marysię Dąbrowską – Dyrektor Komunikacji i Marketingu w eFaktura.nl, która wspiera polskie firmy działające za zachodnią granicą.

Jak z perspektywy polskich przedsiębiorców działających w Niemczech wygląda przygotowanie do obowiązkowego e-fakturowania?

Marysia Dąbrowska: Dla polskich firm działających w Niemczech nadchodzące zmiany oznaczają konieczność wdrożenia programu do fakturowania, który spełnia wymagania techniczne – w tym integrację z KoSIT (Biuro Koordynacyjne Standardów IT), który jest Niemieckim Urzędem Peppol.

Warto już teraz włączyć takie narzędzie, jak eFaktura.nl, do codziennej pracy, samodzielnie wystawiać faktury i dobrze poznać system. To najlepszy sposób, by wdrożyć nowy obowiązek administracyjny stopniowo i bez stresu.

Jakie rozwiązania technologiczne lub organizacyjne warto wdrożyć już teraz, aby e-fakturowanie przebiegało bez zakłóceń?

MD: Już dziś warto zacząć pracę z systemem fakturowania, który pozwala tworzyć faktury w formacie PDF i automatycznie zamieniać je w strukturalny format e-faktury zgodny z niemieckimi przepisami (np. EN 16931/XRechnung).

Dzięki temu, gdy e-fakturowanie stanie się obowiązkowe, proces tworzenia dokumentów pozostanie taki sam – zmieni się tylko sposób ich przesyłania. Regularne używanie takiego narzędzia pozwala sprawnie wejść w nową rzeczywistość i uniknąć zakłóceń biznesowych.

Jakie konkretne wsparcie oferuje eFaktura.nl firmom, które muszą dostosować się do nowych przepisów o e-fakturowaniu w Niemczech?

MD: eFaktura.nl już dziś zapewnia pełne wsparcie dla użytkowników w Niemczech. Do faktur w formacie PDF jest generowany plik w formacie XML (XRechnung).

System umożliwia również stosowanie niemieckich stawek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami – są one predefiniowane i gotowe do użycia, co eliminuje ryzyko błędów. W przypadku tzw. małych firm (Kleinunternehmer) system automatycznie dodaje na fakturach wymagany zapis zgodny z §19 UStG – wystarczy wybrać odpowiednią opcję podczas rejestracji.

Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość połączenia konta z księgowym – dzięki bieżącemu dostępowi do faktur sprzedażowych i kosztowych rozliczenia przebiegają sprawnie, a komunikacja z biurem rachunkowym staje się szybsza i wygodniejsza dla obu stron. Dużym udogodnieniem dla polskich przedsiębiorców jest asystent AI, który tłumaczy treści formularzy na język klienta – dzięki temu system można obsługiwać całkowicie w swoim języku, co znacznie ułatwia codzienną pracę.

eFaktura.nl została już przygotowana do obsługi obowiązkowego e-fakturowania, w oparciu o doświadczenia z Belgii, gdzie nowe przepisy wchodzą wcześniej niż w Niemczech. Naszym priorytetem jest zapewnienie przejrzystości i łatwości obsługi całego procesu – to właśnie gwarantujemy naszym użytkownikom.

b2b niemcy
Niemcy wprowadzają obowiązek e-faktur

Harmonogram zmian – kto i kiedy musi wdrożyć e-faktury?

Wdrożenie nowych zasad odbywa się etapami:

  • Od 1 stycznia 2025 r. – obowiązek technicznej gotowości do odbioru faktur elektronicznych. Każda firma w Niemczech musi posiadać system umożliwiający przyjmowanie e-faktur w formacie XRechnung lub ZUGFeRD.

  • Do końca 2026 r. – wciąż można wystawiać faktury papierowe lub PDF, jeśli odbiorca wyrazi na to zgodę.

  • Do końca 2027 r. – z okresu przejściowego mogą korzystać firmy, których roczny obrót nie przekracza 800 000 euro.

  • Od 1 stycznia 2028 r. – obowiązek wystawiania e-faktur obejmie wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku niemieckim.

Ten dwuletni okres przejściowy ma ułatwić firmom dostosowanie się do nowego systemu i wprowadzenie odpowiednich narzędzi informatycznych.

Jakie są obowiązki przedsiębiorców?

Od 2025 roku każda firma działająca w Niemczech musi:

  • móc odbierać e-faktury w jednym z dopuszczalnych formatów (XRechnung, ZUGFeRD),

  • stopniowo wdrażać wystawianie e-faktur, zgodnie z harmonogramem wynikającym z obrotów i terminów przejściowych,

  • zapewnić zgodność systemów księgowych z nową definicją faktury elektronicznej,

  • archiwizować dokumenty w oryginalnym formacie XML przez wymagany okres (zazwyczaj 10 lat).

Niemiecka administracja podatkowa zapowiedziała kontrole i audyty, które będą obejmować także weryfikację zgodności technicznej wystawianych faktur.

Jak wygląda e-faktura w praktyce?

E-faktura w formacie XML nie przypomina tradycyjnego dokumentu – zawiera ustrukturyzowany zestaw danych, które system księgowy odczytuje automatycznie. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne rozliczanie faktur i unikanie błędów przy wprowadzaniu danych. W przypadku formatu ZUGFeRD możliwe jest też dołączenie wizualnej wersji dokumentu (czytelnego PDF), co ułatwia komunikację między partnerami biznesowymi.

Wyjątki i uproszczenia

Obowiązek e-fakturowania nie obejmuje:

  • faktur o wartości poniżej 250 euro (§ 33 UStDV),

  • przedsiębiorców zwolnionych z VAT (tzw. Kleinunternehmer),

  • niektórych usług zwolnionych z podatku (np. usług medycznych, edukacyjnych),

  • biletów komunikacji publicznej, które nadal mogą być wystawiane w dotychczasowej formie.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne będzie stosowanie tzw. procedury EDI (Electronic Data Interchange), jeśli obie strony uzgodnią taki sposób wymiany danych.

Co oznacza to dla firm z Polski?

Polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niemczech – np. poprzez oddział lub stałe miejsce prowadzenia działalności – będą objęte tym samym obowiązkiem, co lokalne firmy. W praktyce oznacza to konieczność posiadania systemu księgowego obsługującego niemieckie formaty faktur elektronicznych.

Firmy z Polski, które sprzedają towary lub usługi niemieckim klientom bez stałego zakładu w Niemczech, nie muszą stosować e-faktur według nowych przepisów – ale powinny być przygotowane na to, że ich niemieccy kontrahenci będą preferować taki format.

Jak się przygotować?

Aby uniknąć problemów, warto:

  1. Sprawdzić, czy Twój obecny program do faktur lub system ERP obsługuje format XRechnung lub ZUGFeRD.

  2. Upewnić się, że możesz odbierać e-faktury w tych formatach.

  3. Przeszkolić personel księgowy w zakresie nowych obowiązków.

  4. Skorzystać z narzędzi, które automatyzują proces wystawiania i wysyłki e-faktur – np. systemów takich jak oferuje eFaktura.nl, które pozwalają generować dokumenty zgodne z przepisami niemieckimi i europejskimi.

Bądź na bieżąco

Nowe przepisy o e-fakturowaniu to jeden z najważniejszych kroków w kierunku cyfrowej transformacji niemieckiej gospodarki. Choć obowiązek wchodzi w życie stopniowo, już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany. E-faktura to nie tylko wymóg prawny, ale także szansa na uproszczenie administracji i oszczędność czasu w codziennym prowadzeniu firmy.

Firmy, które odpowiednio wcześnie wdrożą nowe rozwiązania, unikną problemów podczas kontroli i zyskają realną przewagę konkurencyjną w zautomatyzowanym świecie finansów.

faktura elektroniczna
E-faktura

Warto wiedzieć:
Za utrzymanie standardu XRechnung i nadzór nad wdrażaniem Peppol w Niemczech odpowiada KoSIT (Koordynationsstelle für IT-Standards) – niemiecki urząd Peppol Authority z siedzibą w Bremie. To właśnie KoSIT definiuje wymagania techniczne dla dostawców usług e-fakturowania oraz dba o zgodność rozwiązań z europejską normą EN 16931

Przeczytaj także

Ceny w Polsce wyższe niż w Niemczech!

Przez lata Polskę uznawano za zakupowy raj dla Niemców. Tanie jedzenie, tania chemia, a do tego pełne bazary w przygranicznych miejscowościach. Wszystko to przyciągało klientów z zachodu. Dziś jednak ten obraz staje się przeszłością. Ceny w Polsce w wielu przypadkach są wyższe niż w Niemczech.

Imigranci z Europy Wschodniej w Niemczech są najbardziej szczęśliwi

Najwyższy poziom zadowolenia z życia w Niemczech mają imigranci z Europy Wschodniej, a zaraz za nimi rodowici Niemcy.

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie już znaleźć można w sklepach

Czekoladki w świątecznych kształtach to przeszłość. Teraz w okienkach znaleźć można kosmetyki, energetyki a nawet zabawki erotyczne. Są też kalendarze dedykowane… zwierzętom domowym. Oto 5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie znaleźliśmy w marketach.

Za bezcelową jazdę po mieście dostaniesz mandat

W Niemczech porządek i cisza to wartości stojące na równi z miłością do motoryzacji. Niemieckie przepisy bardzo restrykcyjnie podchodzą do uciążliwego hałasu w miastach.

Koniec z prawem do niemieckiego obywatelstwa po 3 latach pobytu

30 października zniesiono procedurę, która umożliwiała imigrantom ubieganie się o obywatelstwo niemieckie po 3 latach pobytu w kraju.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet