Nowe zasady OC w Niemczech - ile zapłacisz za obowiązkowe ubezpieczenie?
Nowe zasady OC w Niemczech - ile zapłacisz za obowiązkowe ubezpieczenie? fot. shutterstock.com
NiemcyFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Nowe zasady OC w Niemczech – ile zapłacisz za obowiązkowe ubezpieczenie?

Joanna Baran
Joanna Baran

Rok 2026 oznacza istotne zmiany dla milionów właścicieli samochodów w Niemczech. Nowe zasady OC w Niemczech wpływają bezpośrednio na wysokość składek obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dla wielu kierowców oznacza to wyższe koszty niż w 2025 roku, choć skala podwyżek zależy od indywidualnej sytuacji.

W zestawieniu z rokiem 2025 składki OC w Niemczech w 2026 roku rosną średnio o kilka procent. Wzrost ten nie jest jednolity. W części regionów i dla niektórych modeli samochodów ceny pozostają na podobnym poziomie. Jednak w wielu przypadkach kierowcy muszą liczyć się z wyraźnymi podwyżkami.

Dlaczego nowe zasady OC w Niemczech oznaczają wyższe składki

Podstawą zmian są nowe klasy regionalne i typowe, opracowane na podstawie aktualnych statystyk wypadków oraz kosztów likwidacji szkód. Rosnące ceny części zamiennych, droższe naprawy i większa liczba szkód powodują, że ubezpieczyciele przenoszą te koszty na klientów.

Klasy regionalne i typowe – klucz do wysokości OC w 2026 roku

Około jedna czwarta kierowców w Niemczech została objęta zmianą klasy regionalnej. W praktyce oznacza to, że miejsce zamieszkania ma coraz większy wpływ na cenę OC. Równocześnie zmieniają się klasy typowe wielu popularnych modeli samochodów. To może prowadzić do dalszych różnic w wysokości składek.

Kto najbardziej odczuje nowe zasady ubezpieczenia auta?

Największe podwyżki dotyczą kierowców mieszkających w dużych miastach, właścicieli pojazdów z wysoką szkodowością oraz osób z krótką historią ubezpieczeniową. Mniejszy wpływ zmian odczują kierowcy z długą bezszkodową jazdą i wysokimi zniżkami.

Podwyżki składek OC wpisują się w szerszy trend wzrostu kosztów użytkowania samochodu. Dlatego w 2026 roku kierowcy mierzą się również z wyższymi cenami paliw wynikającymi z rosnącej ceny CO₂, zmianami w podatku Kfz oraz nowymi normami emisji spalin.

Co mogą zrobić kierowcy, by ograniczyć wzrost ceny OC w 2026 roku

Mimo nowych zasad OC w Niemczech kierowcy nadal mają wpływ na wysokość składki. Porównywanie ofert ubezpieczycieli, zmiana firmy ubezpieczeniowej oraz dbanie o bezszkodową jazdę pozostają najskuteczniejszymi sposobami na ograniczenie kosztów.

Nowe zasady OC w Niemczech – co warto zapamiętać

Rok 2026 przynosi wyższe ceny OC w porównaniu z 2025 rokiem, jednak ostateczna wysokość składki zależy od regionu, pojazdu i historii kierowcy. Dlatego Świadome podejście do wyboru ubezpieczenia jest najważniejsze w realiach rosnących kosztów utrzymania samochodu w Niemczech.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

