Zmiany w podatku drogowym. Brak rat, zmiany stawek i zasad od 2026 roku
Zmiany w podatku drogowym. Brak rat, zmiany stawek i zasad od 2026 roku fot. shutterstock.com
NiemcyFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Zmiany w podatku drogowym. Brak rat, zmiany stawek i zasad od 2026 roku

Joanna Baran
Joanna Baran

Od 1 stycznia 2026 roku kierowców w Niemczech czekają istotne zmiany w podatku drogowym (Kfz-Steuer). Nowe przepisy wprowadzają nie tylko koniec płatności ratalnych, ale także porządkują zasady poboru podatku i wzmacniają fiskalne obciążenie odczuwalne „na raz”. Dla milionów właścicieli pojazdów oznacza to konieczność innego planowania domowego budżetu. Te zmiany będą niezwykle odczuwalne. 

Koniec rat – podatek tylko w jednorazowej płatności

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu regulowania należności. Od 2026 roku podatek drogowy będzie można zapłacić wyłącznie jednorazowo, z góry za cały rok. Dotychczas – na wniosek właściciela pojazdu – możliwe było rozłożenie płatności na raty w ciągu roku. Ta opcja zostaje całkowicie zlikwidowana.

Nowe zasady oznaczają, że w miesiącu rejestracji pojazdu lub w terminie wskazanym przez urząd celny trzeba będzie uiścić pełną kwotę podatku za dany rok podatkowy. Dla osób, które do tej pory korzystały z płatności ratalnych, może to być najbardziej odczuwalna zmiana. Wpłynie również na finanse w danym miesiącu.

Kogo obejmą nowe przepisy podatkowe

Zmiana ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów w Niemczech. Nowe zasady obejmą kierowców samochodów osobowych, motocyklistów, właścicieli kamperów, firmy posiadające floty pojazdów, a także leasingobiorców. W zależności od zapisów umowy leasingowej.

Co istotne, regulacje nie rozróżniają rodzaju napędu. Jednorazowa płatność będzie obowiązywać zarówno posiadaczy aut benzynowych i diesli, jak i pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych. Zmiana dotyczy całych Niemiec. Bez wyjątków regionalnych.

Dlaczego rząd zmienia zasady podatku drogowego

Federalne władze uzasadniają reformę przede wszystkim uproszczeniem administracji i uszczelnieniem systemu podatkowego. Jednorazowa płatność ma ograniczyć liczbę zaległości, zmniejszyć koszty obsługi administracyjnej oraz usprawnić pracę urzędów celnych odpowiedzialnych za pobór podatku.

Zmiana wpisuje się również w szerszy trend cyfryzacji i centralizacji procesów podatkowych. Mniej terminów płatności oznacza mniej decyzji administracyjnych. Zmniejsza również ilość korekt i windykacji. W efekcie zapewnia większą przewidywalność wpływów do budżetu.

Co z wysokością podatku i obowiązującymi stawkami

Same stawki podatku drogowego nie ulegają automatycznej zmianie wraz z wprowadzeniem jednorazowej płatności. Natomiast sposób ich odczuwania przez kierowców zdecydowanie się zmieni. Cała roczna kwota będzie obciążać budżet jednorazowo. To szczególnie dotknie właścicieli starszych aut o wyższej emisji CO₂ oraz pojazdów z większą pojemnością silnika.

Podatek nadal będzie naliczany na podstawie pojemności silnika, rodzaju paliwa oraz emisji CO₂ w przypadku nowszych pojazdów. Elektryki pozostają objęte obowiązującymi ulgami. Jednak również ich właściciele muszą liczyć się z obowiązkiem jednorazowej płatności, jeśli podatek ich dotyczy.

Co powinni zrobić kierowcy przed 2026 rokiem

Eksperci radzą, by już teraz uwzględnić nadchodzące zmiany w planowaniu finansów. Dla wielu gospodarstw domowych zmiany w podatku drogowym  mogą oznaczać kilkaset euro wydatku w jednym miesiącu. Warto też sprawdzić, czy dane pojazdu są aktualne i czy nie przysługują ulgi lub zwolnienia.

Zmiany w podatku drogowym to kolejny sygnał, że koszty posiadania samochodu w Niemczech będą coraz bardziej odczuwalne. Od 2026 roku kierowcy nie tylko zapłacą podatek inaczej, ale też boleśniej – bo jednorazowo.

 

Praca od zaraz w niemieckich szkołach. Poszukiwani nauczyciele również z Polski

Dla nauczycieli z Polski programy te mogą być prawdziwą szansą na szybkie wejście do zawodu. Czy znajdą się chętni by uczyć dzieci w szkołach za granicą?

Historia jak z Hollywood. Złodzieje przewiercili się do skarbca w banku

Skala operacji, precyzja wykonania i ogrom strat sprawiają, że śledczy mówią o potencjalnie największym rabunku skrytek depozytowych w historii niemieckiej kryminalistyki.

Niemcy kupują fajerwerki w Polsce. To ich bunt przeciw władzy

Kupowanie za granicą wyrobów pirotechnicznych stało się dla Niemców symbolem buntu wobec ich prawa krajowego.

Opiekunka z Polski utonęła w przydomowym stawie – tragedia w święta

Policja jest w trakcie wyjaśniania przyczyn zdarzenia, jednak najprawdopodobniej w tragedii nie brały udziału osoby trzecie. 

Świadczenia w styczniu 2026 – terminy wypłat

Pod względem finansowym świadczenia w styczniu 2026 pozostają na dotychczasowym poziomie. Osoba samotna nadal otrzyma 563 euro miesięcznie.

